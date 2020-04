Kiên Giang, Bạc Liêu mua máy xét nghiệm COVID-19 giá 3 tỷ, Cà Mau tận dụng máy xét nghiệm của tôm

Trung tâm y tế Phú Quốc được trang bị máy xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Thanh Niên

Nói về mức giá của máy xét nghiệm COVID-19, lãnh đạo Sở Y tế Kiên Giang cho rằng mức giá 3 tỷ địa phương mua là hợp lý, còn giá 7 tỷ mà CDC Hà Nội chi để mua máy xét nghiệm là quá cao. Với tác địa phương mua máy xét nghiệm với giá 1,5 tỷ đồng, ông Hà Văn Phúc cho rằng đó là dạng "tiền nào của đó".

"1,5 tỷ đồng không thể mua được máy xét nghiệm tốt. Máy ở Kiên Giang mỗi cái mua 3 tỷ đồng, của Châu Âu. Máy này giá gốc 2,3 hay 2,5 tỷ đồng, doanh nghiệp bán cho mình 3 tỷ là lời 'mỏng' rồi", Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang nhận định.

Ngoài ra, ông Phúc cho biết, ngoài máy xét nghiệm chính, CDC Kiên Giang chỉ mua thêm máy chiết tách mẫu tự động trị giá 200 triệu. Còn Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc do không có các thiết bị xét nghiệm khác nên phải mua thêm với kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Trụ sở Sở Y tế Kiên Giang

Về nghi vấn mau hệ thống xét nghiệm "đội giá", ông Phúc khẳng định: "Đây là thiết bị cấp bách nên chỉ định thầu chứ không đấu thầu, còn chỉ định thế nào thì theo luật mà làm, nếu đấu thầu thì 3 tháng cũng chưa có. Kiên Giang mua máy đúng giá, nếu làm sai thì công an tìm tới nơi rồi".

"Mua máy xét nghiệm là phải có thiết bị kèm theo, phải toàn bộ hệ thống. Tôi không nhớ chính xác giá bao nhiêu nhưng dưới 3,5 tỷ đồng, hàng của Đức, giá không cao như Hà Nội", bác sĩ Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết.

"Cà Mau tính mua máy xét nghiệm nhưng Chủ tịch tỉnh rà soát lại thấy bên Sở Khoa học và Công nghệ còn 1 cái vì bên này trước đây có mấy phòng xét nghiệm virus trên con tôm. Vì vậy, Cà Mau chỉ mua các dụng cụ khác bổ sung cho việc xét nghiệm chứ không mua máy mới", Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau thông tin.

Theo thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng , đơn vị không có máy xét nghiệm virus corona. Bác sĩ Trần Văn Khải - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh này là cho biết, ngành y tế nhận thấy việc mua máy cũng không tiết kiệm hơn so với việc gửi mẫu xét nghiệm lên Viện Pasteur TP.HCM.

"Bộ Y tế sau này có xu hướng phân cụm, Cần Thơ sẽ xét nghiệm cho vài tỉnh thì mình gửi mẫu lên Cần Thơ cũng gần hơn", bác sĩ Khải chia sẻ.

Văn bản nêu rõ, từ ngày 17/4, Bộ Y tế đã có công văn số 2151/BYT-KH-TC về việc báo cáo mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa gửi báo cáo. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thu thập, báo cáo bổ sung số liệu về kết quả mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động của hãng Quiagen (Đức) và toàn bộ các bộ phận cấu thành của hệ thống trên địa bàn về Bộ Y tế. Thời gian báo cáo bổ sung thêm gồm tất cả các hợp đồng đã được ký kết từ ngày 1/3/2018 đến ngày 29/2/2020 (2 năm).

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm