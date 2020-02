Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị dạy học đại trà cho học sinh, sinh viên qua kênh truyền hình do lo ngại nghỉ học quá lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến giáo dục và xã hội.

Trong văn bản kiến nghị gửi lên Thủ tướng, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ cho rằng việc học sinh, sinh viên nghỉ học do lo ngại COVID-19 là cần thiết, nhất là khi WHO vẫn chưa đánh giá được mức đọ thảm họa và thời gian kéo dài của dịch. Tuy nhiên, nếu kéo dài việc cho hơn 20 triệu học sinh, sinh viên nghỉ học quá lâu sẽ ảnh hưởng xấu nhiều mặt đến giáo dục và xã hội

Trong thời gian qua, khi học sinh các cấp phải nghỉ để tránh dịch do lo ngại virus corona , nhiều trường PTTH, ĐH đã chủ động dạy học trực tuyến, Hiệp hội đánh giá là hành động rất tốt. Tuy nhiên, do đối tượng người học có hoàn cảnh khác nhau, không phải em nào cũng có máy tính, điện thoại thông minh,... để học nên sẽ rất bất tiện khi áp dụng đại trà dạy học trực tuyến bằng công nghệ cao.

Trước tình hình này, Hiệp hội đã đề xuất là triển khai toàn quốc việc dạy học đại trà trên truyền hình. Công văn của Hiệp hội có viết: "Hiện cả nước có hàng trăm kênh truyền hình từ trung ương đến địa phương. Đây là lợi thế để triển khai giải pháp này. Nhà nước nên huy động các kênh truyền hình cùng tham gia vào hoạt động giảng dạy nhiều giờ trong ngày, thậm chí cả ngày, theo hình thức phi lợi nhuận".

Hiệp hội cũng nêu rõ cần có quy định rõ ràng khi các kênh truyền hình tham gia và chuẩn bị thời khóa biểu cho từng môn học với từng khối lớp thống nhất trên cả nước hoặc cho từng tỉnh, thành phố. Theo gợi ý của Hiệp hội, các Sở GD&ĐT sẽ lựa chọn giáo viên bộ môn giỏi, tiêu biểu lên dạy trên truyền hình. Còn việc theo dõi, hướng dẫn đánh giá kết quả học tập của học sinh sẽ do đội ngũ giáo viên ở các trường đảm nhiệm, chủ yếu qua mạng thông tin truyền thông quốc gia.

Để áp dụng giải pháp này, Hiệp hội cho rằng các đài truyền hình cần rút bớt thời lượng cho các chương trình khác. Những người đứng đầu ngành và đứng đầu các địa phương cần sớm đưa ra quyết định để các đài PT-TH phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai việc dạy học.

Hiệp hội cũng cho rằng việc giảng dạy trực tuyến, trong đó có giảng dạy qua kênh truyền hình là xu hướng chung của ngành giáo dục trên thế giới, các trường ở Việt Nam cũng nên thử nghiệm thay vì sử dụng phương thức dạy học truyền thống như hiện nay.

Do vậy, trong văn bản gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng ủng hộ và chỉ thị cho Bộ GD-ĐT, Bộ TT&TT, Truyền hình Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố cùng phối hợp khẩn trương triển khai chuyển sang áp dụng đại trà phương thức dạy học trên truyền hình ở quy mô toàn quốc mà không phải dùng giải pháp nghỉ học dài ngày trong mùa dịch Covid-19.

Chi Nguyễn (t/h)