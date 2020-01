Kim Sơn-Ninh Bình: Vươn mình khẳng định huyện vững mạnh

Kinh tế tăng trưởng ổn định, năng suất và sản lượng lúa tiếp tục đứng đầu toàn tỉnh



Huyện Kim Sơn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 và Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 11/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Vì thế, vụ lúa Đông Xuân, toàn huyện gieo cấy 8.178,5 ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 76,9% tổng diện tích. Năng suất bình quân toàn huyện đạt 68,12 tạ/ha, sản lượng đạt 55.713 tấn. Vụ Mùa, tổng diện tích gieo cấy là 8.160,6 ha năng suất đạt 56,15 tạ/ha tiếp tục đứng đầu toàn tỉnh.



Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Kim Sơn tiếp tục tập trung rà soát các tiêu chí nông thôn mới , các hạng mục công trình và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là đối với xã Kim Định đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hiện nay, toàn huyện có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 68%). Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM trong năm là 391 tỷ đồng, trong đó vốn huy động, đóng góp từ cộng đồng dân cư là 157 tỷ đồng.

Nghề TTCN truyền thống từ cây cói góp phần tạo việc làm cho nhân dân.

Sản xuất công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện tương đối ổn định và có xu hướng phát triển. Trên địa bàn huyện hiện nay có 243 doanh nghiệp đang hoạt động, 25 làng nghề truyền thống,..... Riêng Cụm Công nghiệp Đồng Hướng có 5 doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động với mức lương trung bình 6 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu thuần của các doanh nghiệp này đạt khoảng 750.000 triệu đồng. Các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch, hệ thống chợ xã, hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi đang dần phát triển nhất là ở các khu dân cư mới, khu trung tâm xã, thị trấn và các xã bãi ngang ven biển góp phần nâng cao thu nhập của người lao động, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.



Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 461,169 tỷ đồng (Đạt 100% so với dự toán HĐND huyện giao). Trong đó: Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất ước thực hiện: 81,328 tỷ đồng (đạt 134% so với dự toán HĐND huyện giao), đấu giá QSD đất ước đạt 379,841 tỷ đồng (đạt 95% so với dự toán HĐND huyện giao). Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 1.271,284 tỷ đồng, bằng 125% so với dự toán HĐND huyện giao.



Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm



Trong năm 2019, chất lượng giáo dục nhìn chung trên toàn huyện được nâng lên. Quy mô trường lớp, học sinh được duy trì và giữ vững. Các trường chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS đảm bảo theo đúng quy chế. Triển khai thực hiện Chương trình năm học 2019 - 2020 theo đúng quy định. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 76 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm: Mầm non: 24 trường, Tiểu học: 29 trường.



Cũng trong năm qua, công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc Sức Khỏe cho nhân dân được tăng cường, trong năm không có dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. UBND huyện Kim Sơn đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Hội đồng hương Kim Sơn tại Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khám miễn phí, cho các đối tượng trên địa bàn. Phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp cho gia đình hiến giác mạc. Thành lập Đoàn kiểm tra 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chế biến thức phẩm, xử lý vi phạm hành chính về ATTP tổng số tiền 4.800.000 đồng.



Ngoài ra, huyện đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện và 65 năm Giải phóng huyện Kim Sơn. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước; kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một góc Thị trấn Phát Diệm ngày hôm nay.



Công tác thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Trang Thông tin điện tử huyện từng bước nâng cao, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức phản ánh kịp thời các sự kiện nổi bật của huyện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng,.... Từ tháng 8/2019, Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện đã xây dựng phóng sự chuyên đề về vệ sinh môi trường, vi phạm đất đai trên địa bàn huyện để phục vụ giao ban hàng tháng giữa UBND huyện với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bước đầu đạt kết quả tốt.



Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình và của Huyện ủy về triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Triển khai Đề án về sáp nhập các đơn vị Trung tâm VH-TT-TT, Đài truyền thanh, Nhà Thiếu nhi; Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện; Đề án sáp nhập, tổ chức lại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện; bố trí, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối phố trên địa bàn huyện theo Kế hoạch 120-KH/HU ngày 17/7/2018. Xây dựng, triển khai thực hiện phương án sáp nhập đối với các xã: Xuân Thiện, Chính Tâm, Yên Mật, Như Hòa, Kim Chính; chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai bầu Trưởng, phó thôn, xóm, khối phố nhiệm kỳ 2019-2022.



Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện giao, nhận quân năm 2019, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức ra quân huấn luyện cho các đối tượng theo quy định, tổ chức Hội thao Dân quân cơ động toàn huyện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức HN tổng kết công tác GDQP&AN năm 2019, hội nghị tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức phúc tra toàn diện công tác QSQP địa phương; đăng ký độ tuổi vào nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2020; đảm bảo an ninh trật tự và giữ vững chủ quyền khu vực biên giới biển.



Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, huyện đã chủ động tuần tra, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra ban đêm giữa lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn; không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trong năm đã xảy ra: 47 vụ phạm pháp hình sự. Lực lượng Công an liên tục mở các đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ,…đã phát hiện 50 vụ, 206 đối tượng đánh bạc, gá bạc thu giữ 156.204.000 đồng và nhiều vật chứng có liên quan; đã phát hiện 92 vụ 94 đối tượng vi phạm.





Mục tiêu mới, phương hướng mới



Trong năm 2020, huyện Kim Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2019, thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu. Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế toàn diện, huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trụ sở làm việc Huyện ủy và UBND huyện.



Ông Đỗ Hùng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đòi hỏi sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân trong huyện. Các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo phát huy thành tựu đã đạt được, khai thác mọi nguồn lực, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái kinh tế. Tuy còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự đoàn kết một lòng của quân, dân trong huyện, sự nỗ lực tôi rằng năm 2020, Kim Sơn sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đưa nền kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững.



Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, biên phòng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.



Trúc Lam