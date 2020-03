Kinh doanh mùa dịch Covid-19: Cho thuê karaoke tại nhà với người đam mê hát

Trong thời gian gần đây, nhiều người không dám đi lại nơi công cộng đông đúc do lo ngại bị lây nhiễm Covid-19. Trước tình hình này, một quán karaoke tại Singapore đã nghĩ ra hình thức mới để kinh doanh mà không lo ngại virus corona. Chuỗi cửa hàng HaveFun Karaoke đã mở dịch vụ cho thuê hát tại nhà phục vụ nhu cầu của những người đam mê hát giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Dịch vụ cho thuê thiết bị karaoke

Thay vì phải đến các cửa hàng karaoke giữa mùa dịch, chuỗi cửa hàng này đã cho phép khách hàng được thuê các bộ thiết bị âm thanh cần thiết để thỏa mãn nhu cầu hát hò. Một bộ thiết bị thường bao gồm 2 micro không dây, loa tần số cao và hệ thống âm thanh với nhiều hiệu ứng. Bên cạnh đó, dịch vụ còn đi kèm với màn hình cảm ứng cỡ lớn, độ phân giải sắc nét cùng danh mục bài hát với khoảng 50.000 bài. Người thuê sẽ chỉ cần kết nối với wifi tại nhà để truy cập vào danh sách bài hát.

Dịch vụ này mới ra mắt tại Singapore vào khoảng giữa tháng 2/2020 nhưng hiện đang được rất nhiều người tìm đến. Đối tượng khách hàng thường là những người có sở thích tụ tập hát hò, nhảy múa, hay tổ chức tiệc tùng, ăn uống vui chơi tại nhà. Bên cạnh đó, cửa hàng còn có ưu đãi tặng kèm đồ uống có cồn cho khách hàng đặt thuê dài hạn.

Một khách hàng cho biết việc thuê karaoke tại nhà đã giúp anh không phải đi xa, vẫn có thể ở nhà tiếp tục hát hò với bạn bè, người thân, nhất là khi dịch bệnh do Covid-19 gây ra có diễn biến phức tạp, số người nhiễm vẫn gia tăng. Anh cho biết mình không phải là người rành công nghệ, và công ty đã cho nhân viên đến tận nơi lắp đặt, hướng dẫn khách hàng sử dụng. Người sáng lập chuỗi karaoke này cho biết: "Dịch corona đánh tụt doanh số ở cả 4 cửa hàng của chúng tôi. Thay vì xin chủ nhà giảm giá thuê mặt bằng hay chờ đợi chính phủ trợ giúp, chúng tôi phải tìm cách cứu vãn chuyện kinh doanh".

Giá thuê khá đắt đỏ khiến nhiều người phải suy nghĩ

Tuy nhiên, giá thuê một bộ thiết bị như vậy không phải là rẻ. Khách hàng sẽ phải trả số tiền 99 USD/ngày nếu chỉ định thuê riêng máy hát karaoke, nếu thuê kèm các thiết bị âm thanh khách thì là 288 USD/2 ngày. Nếu thuê cả tuần, khách hàng phải trả số tiền lên tới 428 USD. Với nhiều người chỉ thỉnh thoảng có nhu cầu hát karaoke, mức giá trên là khá đắt đỏ.

Một khách hàng sau khi sử dụng cho biết là mức giá hơi cao, mặt khác cảm giác lại không thích thú như khi ra quán karaoke. Vị này cho biết các vật dụng khác như ánh đèn neon, đồ dùng trang trí,... đều không có.

