Kinh doanh thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ, một chủ kinh doanh bị xử phạt 10 triệu

Mới đây, theo bảo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), ngày 18/4, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội ) đã kiểm tra đột xuất xe máy có biển kiểm soát 14-S1-9662 đang dừng đỗ trước địa chỉ nhà số 2 Khâm Thiên, quận Đống Đa, do bà Vũ Thị Hợp là chủ xe.

Nhiều trường hợp kinh doanh thiết bị y tế trái phép đã bị xử phạt



Thời điểm kiểm tra, đội phát hiện bà Hợp đang vận chuyển trên xe 96 chiếc nhiệt kế điện tử có nhãn chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Do đó, đoàn kiểm tra đã cho tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh và xử lý theo quy định của Thời điểm kiểm tra, đội phát hiện bà Hợp đang vận chuyển trên xe 96 chiếc nhiệt kế điện tử có nhãn chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Do đó, đoàn kiểm tra đã cho tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh và xử lý theo quy định của Pháp luật



Cũng theo lũy kế ngày 31/1 đến ngày 19/4, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 8.271 trường hợp kinh doanh thiết bị y tế, xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,15 tỷ đồng.





