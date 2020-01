Kinh hãi cảnh chen chúc đầu xuân tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

cách thành phố Phủ Lý khoảng 12 km về phía Tây và cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Toạ lạc trên diện tích 5.100 ha, đây được xem là một trong những quần thể chùa có diện tích lớn nhất thế giới khi hoàn thiện.

Quần thể chùa Tam Chúc nằm ở thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam),cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Toạ lạc trên diện tích 5.100 ha, đây được xem là một trong những quần thể chùa có diện tích lớn nhất thế giới khi hoàn thiện.

Thế nhưng, vào dịp du xuân đầu năm ở ngôi chùa này, nhiều người không khỏi lắc đầu khi chứng kiến cảnh đông đúc, chen chúc của du khách cùng các hành động "xấu xí" ở chốn linh thiêng như vượt rào, xả rác bừa bãi...

Du khách đứng đông nghịt cả lối lên và lối xuống tháp Ngọc, nhiều người còn bất chấp nguy hiểm đi lối tắt ở sườn dốc cho nhanh.

Mọi người vội vàng chạy lên xe...

Đến cả Trẻ em cũng không thoát được cảnh chen chúc.

Chuyến xe nào cũng đông đúc, chật kín.

Nhiều người còn leo hàng rào đi cho nhanh.

Du khách ăn uống xong xả rác ngay tại chùa.

Năm nay, tại Chùa Tam Chúc có dịch vụ du thuyền trên hồ với quãng đường khoảng 500m nhưng giá vé lên đến 200.000 đồng/lượt. Tuy vậy, du khách vẫn chen chúc nhau mua vé để được lên thuyền vãn cảnh…

Thuyền vừa cập bến, du khách liền đùn đẩy nhau lên.

Cảnh du khách sốt ruột đứng đợi thuyền về.

Cặp đôi rủ nhau trèo cả lên nóc chùa Tam Chúc để chụp ảnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Chán ngán cảnh cặp đôi trèo lên nóc chùa Tam Chúc chụp ảnh.

Thùy Nguyễn (t/h)