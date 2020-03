Kinh hoàng 64 thi thể chết ngạt ngồi lẫn với 14 người còn sống trong container chở hàng

Zing.vn dẫn tin từ Guardian, những người này được chở từ Ethiopia (Đông Phi) đến tây bắc Mozambique trong tình trạng bị nhồi nhét bên trong một container hàng hóa màu xanh. Sau đó các nạn nhân được phát hiện vào ngày 24/3 tại tỉnh Tete.

Theo một vị quan chức địa phương, người sống và người chết ngồi lẫn lộn bên trong. Nhiệt độ trung bình hiện tại ở Tete là khoảng 34 độ C. “Chiếc xe tải chở người nhập cư bất hợp pháp từ Malawi, bị nghi là người Ethiopia, đã bị chặn lại ở cầu Mussacana ở tỉnh Tete. 64 người được tìm thấy đã chết. Chỉ có 14 người sống sót”, vị quan chức giấu tên cho biết.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc 64 người tử vong là do chết ngạt. Hiện các nhân viên y tế đang làm công tác giám định tử thi, xác định cụ thể nguyên nhân tử vong.

Theo bức ảnh mà EPA đăng tải cho thấy, cảnh tượng vài người còn sống ngồi xung quanh các thi thể. Một bức ảnh khác lại cho thấy, các nhân viên Bệnh viện trong đồ bảo hộ chuẩn bị sơ cứu cho những người còn sống và hỗ trợ di chuyển các thi thể đến nhà xác địa phương.

Chiếc container chở người nhập cư trái phép

Phát ngôn viên phụ trách nhập cư của địa phương cho biết, có tất cả 78 người trong container màu xanh đó. Họ là những người đàn ông Ethiopia. Đã phát hiện 64 người chết ngạt.

Qua điều tra, tài xế và phụ xe đều là người Mozambique. Họ đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi đưa người nhập cư trái phép. Người lái xe khai với cảnh sát rằng, anh ta được thuê với giá 0.000 metica (454 USD) để chở những người nhập cư bất hợp pháp.

Hiện cảnh sát địa phương đang phối hợp với cảnh sát khu vực biên giới để truy lùng “bên trung gian tạo điều kiện cho người nhập cư bất hợp pháp Ethiopia vào đất nước này”.

Về phía Bộ ngoại giao tại ddis Ababa (thủ đô Ethiopia), họ cho biết, đã xác nhận thông qua Đại sứ quán Ethiopia ở Nam Phi về việc người Ethiopia bên trong xe đã chết.

Họ cũng cho biết đang tiến hành làm việc, lập danh sách số lượng và danh tính những người thiệt mạng cũng như những người còn sống. Phía Bộ Ngoại giao bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước thảm kịch này và muốn gửi thông điệp này đến gia đình , bạn bè của những người quá cố.

Được biết, Mozambique cửa ngõ trung chuyển cho người di cư từ các nước ngoài đói ở châu Phi sang Nam Phi giàu có. Trong năm này, đã có ít nhất 200 người di cư trái phép, chủ yếu từ Ai Cập, Ethiopia, Somalia đã bị bắt vì nghi ngờ cố tình đi vào tỉnh Tete. Tất cả họ đều nói rằng, điểm họ muốn đến là Nam Phi.

Đây không phải lần đầu tiền phát hiện người nhập cư trái phép tử vong . Trước đó, ngày 23/10/2019, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong xe tải đông lạnh tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc xe được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22/10/2019.



Đến ngày 11/2, cảnh sát Anh thông báo, những nạn nhân tử vong trong container là 39 công dân Việt Nam. Sau khi hoàn tất công tác xác minh danh tính, khám nghiệm tử thi, thi hài và tro cốt của 39 nạn nhân đã được đưa về nước, bàn giao cho gia đình.

Cảnh sát Anh mặc niệm 39 nạn nhân trong container

