Kinh hoàng: 8 bé sơ sinh trong một trại trẻ Nhật Bản nhiễm COVID-19, nghi lây từ y tá

Tin tức mới nhất ngày 22/4, tờ Tiền Phong dẫn lại tuyên bố từ Bệnh viện Saiseikai (Tokyo, Nhật Bản) cho biết, có tới 8 trẻ sơ sinh ở một trại trẻ thuộc thành phố này đã được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2, nguyên nhân gây đại dịch COVID-19.

Hiện tại, Sức Khỏe của các bé vẫn ổn định và đang được chăm sóc tại bệnh viện Saiseikai. Các bé vẫn được giám sát và theo dõi chặt chẽ dù chưa bé nào có các triệu chứng nghiêm trọng như sốt, theo đại diện bệnh viện chia sẻ.

Được biết trước đó, một nữ y tá tại trại trẻ (nơi các bé đang ở) đã được xác định nhiễm COVID-19 vào ngày 16/4. Ngay lập tức, 29 bé sơ sinh ở trại trẻ đã được đưa đi xét nghiệm.

Ngoài 8 bé trên dương tính với SARS-CoV-2, 21 bé còn lại đều nhận kết quả âm tính, sau khi được bệnh viện kiểm tra sức khỏe, các bé này đã được đưa trở lại trại trẻ.





Ngoài 1 y tá bị nhiễm virus, 7 nhân viên khác tại trại trẻ bị sốt hay có các vấn đề về hô hấp đã được yêu cầu cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn.

Tại Nhật Bản, những Trẻ em bị lạm dụng, bỏ bê không thể sống ở nhà hoặc cha mẹ ly hôn sẽ được chăm sóc ở các trại trẻ. Sau khi trường hợp 8 bé sơ sinh nhiễm COVID-19 được ghi nhận, đây được coi là một ổ dịch ở Nhật Bản.





Trong một diễn biễn khác, mới đây, giới chức y tế tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) cũng vừa xác nhận 34 trường hợp dương tính với virus SARS-Cov-2 trên du thuyền Costa Atlantica đang neo đậu tải cảng.

Ngày 20/4, một thuyền viên trên du thuyền này được xác định nhiễm COVID-19. Ngay sau đó, những trường hợp liên quan đến ca bệnh này được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả của 57 thủy thủ đoàn và nhân viên nhà bếp trên du thuyền có tiếp xúc với bệnh nhân cho thấy, 33 người dương tính với virus SARS-Cov-2.



Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ Y tế nước này đã cử nhóm chuyên gia tới phối hợp với chính quyền tỉnh Nagasaki để "giải quyết" ổ dịch, không để dịch lây lan. Tỉnh Nagasaki cũng có kế hoạch yêu cầu sự hỗ trợ từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhằm đối phó với tình huống khó khăn này.



Tính đến trưa ngày 22/4, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 11.512 ca nhiễm COVID-19 với 201 người tử vong.



