Bé trai phải cắt ruột vì nuốt 6 thỏi nam châm, cảnh báo loại đồ chơi ưa thích nhưng cực kỳ nguy hiểm

Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành mở ổ bụng để lấy dị vật. Quá trình phẫu thuật, ê kíp đã lấy ra 6 thỏi nam châm cùng 3 kim bấm. Đáng tiếc do dị vật mắc kẹt trong nội tạng nhiều ngày gây thủng đoạn ruột, các bác sĩ phải cắt đi khoảng 20cm ruột. Hậu phẫu 3 ngày, trẻ hồi phục tốt và có thể xuất viện.

Phim chụp X-quang nam châm trong ổ bụng cháu bé



Theo các bác sĩ, nuốt dị vật là một vấn đề thường gặp với trẻ em ở lứa tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi. Trẻ nhỏ thường hay khám phá thế giới xung quanh bằng việc cho mọi thứ vào miệng. Trong nhiều trường hợp, các dị vật sẽ được đưa ra khỏi cơ thể theo đường đại tiện.

Nhưng một số trường hợp các dị vật này nằm lại trong đường tiêu hóa và gây ra những biến chứng nặng nề như thủng ruột, tắc ruột hoặc có thể nằm ở thanh quản gây ra tắc đường thở cấp tính, thậm chí có thể gây tử vong nếu không cấp cứu đúng cách kịp thời.



Thanh nam châm là loại đồ chơi rất được trẻ em ưa chuộng nhưng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cha mẹ không lường hết. Đồ chơi nam châm thường được thiết kế thành các miếng tròn hoặc dài không sắc nhọn.

Đồ chơi nam châm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Theo các chuyên gia, với đặc tính hút kim loại, khi trẻ nuốt một mảnh nam châm rồi nuốt thêm mảnh kim loại khác vào bụng chúng sẽ dính vào nhau tạo thành một khối to gây tắc ruột. Với trường hợp bệnh nhi này, hai mảnh nam châm hút nhau qua thành ruột, ép thành ruột vào giữa gây đau đớn kéo dài do thủng ruột.



Trong trường hợp nuốt nam châm hay bị mắc kẹt ở thực quản, từ tính của nam châm sẽ ảnh hưởng tới tim.

Khi thấy con các dấu hiệu nôn ói, ói dây máu, đau bụng, đau quặn từng cơn hoặc âm ỉ, quấy khóc, da xanh tái, lạnh tay chân... cần nghĩ ngay tới khả năng nuốt phải dị vật. Khi đó, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để thăm khám và chụp X-Quang xác định vị trí dị vật.



Bác sĩ khuyến cáo người lớn nên để mắt tới trẻ, để xa tầm tay trẻ các vật nhỏ như đồng xu, viên pin nhỏ, cúc áo, hòn bi, hòn đá, móng tay, đinh vít, các cục nam châm nhỏ, các bộ phận của những món đồ chơi...

