Kinh hoàng cách gã chồng bạo hành vợ, mở nhạc hết công xuất để đánh vợ rồi tự tử

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị chồng bạo hành, ông Nguyễn Đức Lợi – Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảnh Bình) cho biết, sức khỏe của nạn nhân Hoàng Thị Minh (SN 1989) vẫn đang rất yếu. Chị Minh bị chồng bạo hành vào tối 5/2.

Ông Lợi cũng tiết lộ, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do trục trặc tình cảm. Chị Minh và chồng là Nguyễn Văn Nguyên (SN 1980) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Nạn nhân Minh đang được điều trị tại bệnh viện

Tối ngày 5/2, hai người tiếp tục cãi vã nhau. Đối tượng Ninh tức tối khóa trái cửa, bật nhạc hết công suất. Sau đó, Nguyên dùng tay, chân và hung khí hành hung chị Minh đến mức bị thương rất nặng.

Lúc đó chị Minh có kêu cứu nhưng do tiếng nhạc quá to nên không ai nghe thấy. Gây án xong, Nguyên treo cổ tự tử.

Hiện nạn nhân Minh đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch. Khi vào viện, nạn nhân bị chấn thương sọ não, gây xương hàm, xương cồ, xương sống, xương chậu. Nạn nhân còn có nhiều vết thương ở tay, đầu, cổ và trên người.

Hai đứa con thơ của chị Chị Minh đã về ở với ông bà

Tại địa phương, gia đình chị Minh thuộc diện khó khăn. Vợ chồng chị Minh có với 3 người con. Hàng ngày, Nguyên đi làm thợ hồ còn chị Mai đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh đến Tết mới về quê.

Trước hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, UBND xã đang triển khai cho các ngành đoàn thể đến giúp đỡ. Hiện, 3 đưa con chị Minh đã được đưa về gia đình nội ngoại nhờ chăm sóc.

