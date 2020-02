Kinh hoàng cầu thủ nổi tiếng tự tay thiêu sống vợ và 3 con nhỏ rồi tự tử

Theo Zing , vụ việc đau lòng trên xảy ra vào sáng ngày 19/2 (theo giờ địa phương) tại Brisbane, Australia. Rowan Baxter, cựu cầu thủ nổi tiếng về bộ môn bóng bầu dục một thời đã tự tay châm lửa đốt chiếc xe, thiêu sống vợ và 3 con nhỏ rồi tự tử. Nạn nhân của vụ việc gồm 3 đứa con nhỏ của Rowan là bé Laianah (6 tuổi), Aaliyah (4 tuổi) và Trey (3 tuổi) cùng thiệt mạng bên trong chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt. Người vợ là Hannah Baxter đã tìm cách bỏ chạy nhưng do vết bỏng quá nặng , cô đã qua đời ở bệnh viện ngay sau đó. Còn về Rowan, gã đã tự sát bằng dao ngay sau khi thiêu sống cả gia đình mình. Một người dân khác cũng bị thương trong vụ việc trên khi cố gắng dập tắt đám cháy.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi vụ cháy xảy ra, Hannah cố gắng chạy ra ngoài thoát thân. Cô còn dùng hết sức bình sinh kêu cứu : "Hắn ta đang đổ xăng vào người tôi" và được người dân cứu giúp. Một người khác cho biết ban đầu anh tưởng đó là vụ cháy xe thông thường, cho đến khi nhìn thấy Hannah như một ngọn đuốc sống tìm cách chạy thoát. Người này cho biết:"Thật kinh hoàng. Người dân đã cố gắng dập lửa cho cô ấy". Dù vậy, cô đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nguyên nhân ban đầu khiến cựu cầu thủ nổi tiếng ra tay sát hại vợ con được cho là do mâu thuẫn gia đình. Baxter và Hannah gần đây có dấu hiệu lục đục và cặp vợ chồng đã sống ly thân từ năm ngoái; một nguồn tin cho biết cả 2 đang chuẩn bị ly hôn

Rowan Baxter là Ngôi Sao bóng bầu dục nổi tiếng một thời của Australia, từng chơi cho đội tuyển New Zealand Warriors. Sau khi giải nghệ, Rowan đảm nhận công việc huấn luyện, hiện đang là HLV thể lực. Hannah cũng xuất thân là một động viên, cô từng là nhà vô địch trampoline (bật nhảy lò xo) của Australia. Hai vợ chồng đang làm chủ một CLB thể hình tại địa phương, dù ly thân nhưng không liên quan đến bất kỳ vụ kiện tụng nào.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)