Kinh hoàng dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi ở Vũng Tàu nghi do món nợ 3 triệu đồng

Công an TP. Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với Công an phường 10 để điều tra về vụ án dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn.

Ngày 23/2, Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ) cho biết đơn vị đang điều tra vụ án dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn. Đối tượng gây án tên Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi, trú TP. Vũng Tàu) đã tẩm xăng châm lửa đốt cháu ruột N.T.V. (6 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều ngày 23/2, Nguyễn Thị Phượng đã cầm theo can xăng và thủ thêm một con dao tới nhà chị ruột mình nằm trên đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu để đòi tiền. Đến phòng trọ của gia đình chị ruột, Phượng dùng xăng tưới lên người cháu ruột của mình là V. rồi bật lửa dọa đốt. Hốt hoảng, mẹ cháu V. lao vào can ngăn, nhưng trong lúc giằng co bật lửa vô tình rơi xuống đất khiến cả thân thể cháu V. ngùn ngụt bốc cháy.

Người thân vội vã lao vào dập lửa, đưa bé V. tới bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng . Một vị lãnh đạo bệnh viện cho biết bé V. bị bỏng tới 50% cơ thể. Các bác sĩ BV Lê Lợi đã truyền dịch, chống sốc, tiêm kháng sinh sau đó đưa bệnh nhân tới BV Nhi đồng 2 cấp cứu, điều trị.

Hiện Phượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn về tiền bạc. Bố cháu V. đã nợ em vợ là Phượng số tiền hơn 3 triệu đồng nhưng chưa trả. Nhiều khả năng do nhiều lần đòi nợ không được, Phương đã nảy sinh ý đồ, tìm cách gây sức ép nhà anh rể để đòi được tiền. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

