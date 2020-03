Hé lộ nguyên nhân em nhẫn tâm sát hại, giấu xác anh trai trong thùng nhựa đổ đầy xi măng

Sau cuộc cãi vã nảy lửa do mâu thuẫn về một chiếc áo, người em trai nóng nảy cầm dao sát hại anh trai rồi phi tang thi thể trong thùng nhựa đổ đầy xi măng.

Theo tờ Berita Harian, vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra vào sáng ngày 8/3 tại Kampung Padang Hassan, Kepala Batas, Malaysia . Hung thủ và nạn nhân là hai anh em ruột sống chung một nhà.

Cụ thể, nạn nhân là một người đàn ông 34 tuổi. Thi thể anh ta được tìm thấy trong một chiếc thùng nhựa màu xanh đổ đầy xi măng. Chiếc thùng này được đặt ngay cạnh nhà. Sau khi phát hiện nhiều điểm đáng nghi về chiếc thùng nhựa này, nhân chứng đã trình báo sự việc lên cơ quan cảnh sát địa phương.

Chiếc thùng phi chứa thi thể nạn nhân

Cảnh sát ngay lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, đập vỡ chiếc thùng nhựa để tìm thi thể nạn nhân . Cảnh sát tin rằng người đàn ông này bị sát hại vào chiều ngày 6/3. Vụ việc được báo lên giới chức trách bởi 1 trong những người anh em của nạn nhân, lợi dụng lúc nghi phạm đang ngủ hoặc không để ý.

Ông Sapii – người trực tiếp tham gia điều tra cho biết: “Trong tiến trình điều tra, thu thập chứng cứ, chúng tôi nhận thấy động cơ giết người là do nạn nhân luôn lấy chiếc áo của em trai. Được biết, đó là món quà mà nghi phạm được bạn gái tặng. Điều này khiến cho nghi phạm vô cùng tức giận. Đỉnh điểm vụ việc là cuộc tranh cãi kịch liệt và án mạng xảy ra”.

Giới truyền thông Malaysia đưa tin, nghi phạm là một kẻ nghiện ngập, thường xuyên gây rối nơi công cộng. Hắn chính là trung tâm của mọi rắc rối trong gia đình

Trong khi xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân, nghi phạm đã cầm dao đến cứa vào cổ gây tử vong tại chỗ. Một người em trai khác của nạn nhân chia sẻ với truyền thông, nghi phạm đã lên kế hoạch phi tang khá chi tiết. Hắn định quăng chiếc thùng nhựa chứa thi thể nạn nhân xuống sông để không ai biết được sự thật nữa.

Công an phá thùng xi măng để tìm kiếm thi thể nạn nhân

Tuy nhiên, nghi phạm đã nói với người nhà mọi chuyện vì hắn cảm thấy có lỗi khi giết chết anh trai. Người nhà nạn nhân sau đó phải đợi lúc nghi phạm không để ý để trình báo vụ việc lên cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một con dao và chiếc xe cút kít nghi ngờ có liên quan đến vụ án này. Về thi thể của nạn nhân, sau khi được bóc tách khỏi khối xi măng đã được chuyển đến trung tâm khám nghiệm tử thi. Nghi phạm bị bắt giữ và cảnh sát địa phương vẫn đang tích cực điều tra.

Nga Đỗ (t/h)