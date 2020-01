Kinh hoàng gã đàn ông giết người, hiếp dâm tử thi sát Tết nguyên đán nhưng vẫn mơ… được hướng thiện

Trần Vương Nhựt Tân (trú tại tổ 5, khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương ). Sau khi học xong Tân lấy vợ và sinh được hai đứa con bụ bẫm.

Tân làm việc tại công ty bảo vệ Osung, do chăm chỉ nên được lãnh đạo và đồng nghiệp rất yêu quý. Ngày 11/11/2012, ban giám đốc công ty quyết định phân công cho Tân về làm tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Frama Group (ấp An Mỹ, xã An Điền, huyện Bến Cát). Tuy nhiên, cách Tết nguyên đán khoảng 10 ngày thì Tân xảy ra mâu thuẫn với chị Việt (thông dịch viên của công ty). Từ đó Tân ôm ấp mối thù đợi dịp ra tay sát hại, trả thù.

Đối tượng Tân sau khi đến Công an đầu thú

Sau này tại cơ quan điều tra Tân khai: "Chị ấy chửi em là thằng thất học mà đòi chọc ghẹo phụ nữ. Lúc ấy em nghĩ, “tao không được học hành đàng hoàng là vì cha mẹ nghèo khó nhưng người có học thức rộng chức chắc sẽ đối nhân xử thế hơn người ít học”. Những ngày sau đó, Tân cũng cố gắng quên đi thù hận nhưng nỗi ám ảnh về câu nói của chị Việt khiến hắn khó chịu vô cùng.

Đến chiều ngày 15/2, Tân đi uống bia cùng anh em và trút bầu tâm sự về vụ việc trên. Khi ngà ngày say, Tân xin phép về trước để kiểm tra tình hình trật tự gác tại các chốt bảo vệ của công ty Frama Group. Khoảng 21h15 ngày 16/2/2012, Tân chạy về nơi làm việc thì gặp anh Nguyễn Hải Sơn (bảo vệ ở cổng). Thấy Tân ngà ngà say, anh Sơn khuyên Tân vào phòng ngủ kẻo trúng gió. Tuy nhiên, Tân cầm theo dùi cui và đèn pin đi vào trong phòng bảo vệ kiếm nón đội lên đầu đi tuần tra ban đêm.

Khi đi đến phòng ngủ của chị Việt thì bỗng câu nói hôm nọ lại hiện lên, Tân tức tối nảy sinh ý định trả thù. Tuy nhiên, lúc này chị Việt khóa cửa ngủ say nên Tân đứng ngoài quan sát và tìm dụng cụ phá cửa. Tân dùng một con dao có cán gỗ để gần đó cạy cửa phòng để trả thù.

Phòng chị Việt - nơi xảy ra án mạng

Khi đã mở được cửa, hắn đi nhẹ nhàng vào trong phòng để tránh nạn nhân phát hiện. Lúc đó, cơn hận thù dâng cao, Tân xông vào nơi chị Việt đang nằm ngủ. Phát hiện có người lạ, chị Việt tỉnh dậy thì thấy Tân đang cầm con dao. Không để chị Việt kêu, Tân lao vào bóp cổ nạn nhân đến chết. Khoảng 5 phút sau thấy nạn nhân đã tử vong, Tân bỗng nổi máu dâm tà liền dùng tay mò mẫn khắp cơ thể nạn nhân.

Chưa dừng lại, hắn còn bật đèn, buông màn và phủ chăn trên người nạn nhân để tiếp tục sờ soạng… và cuối cùng là hiếp dâm thi thể chị Việt. Thỏa mãn thú tính, Tân bỏ trốn đến một nhà nghỉ ở TP Vũng Tàu tá túc hòng thoát thân.

Khi được hỏi về giấc ngủ trong đêm vừa giết người, hiếp dâm xác chết Tân nói: “Em đã biết ân hận về tội ác của mình, cả đêm ấy, em không chợp mắt được vì thương bố mẹ và vợ con. Em định mua thuốc tự tử nhưng vì nghĩ ra đầu thú sẽ sớm được về với vợ con nên không tự tử nữa”.

Cho đến khi ra đầu thú và bị tuyên án, Tân vẫn mơ về một cuộc sống tự do được quay trở lại với vợ con.

