Kinh hoàng giây phút người phụ nữ chở trẻ nhỏ tạt đầu, tông vào ô tô 7 chỗ 20:13 25/03/2020 Người phụ nữ điều khiển xe máy chở trẻ nhỏ bất ngờ tạt đầu ôtô đi bên cạnh rồi sau đó va chạm với ôtô 7 chỗ. Được biết, vụ việc xảy ra vào tối 23/3 trước Khu đô thị Royal City, Hà Nội.