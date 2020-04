Kinh hoàng khói đen nghi ngút bao trùm công ty bao bì tại Cái Bè do hỏa hoạn

Thông tin mới nhất từ ông Nguyễn Quốc Thanh – Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, đám cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 26/4, tại Công ty TNHH Việt Như Ý (xã Tân Hưng) chuyên sản xuất bì trái cây.

Bước đầu thông tin cho biết, thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy đã bốc lên từ khu vực nhà kho của công ty. Ngay lập tức, mọi người hô hoán cùng nhau chữa cháy nhưng bất thành. Sau khi nhận được tin báo, hàng chục chiếc xe chữa cháy của công an tỉnh Tiền Giang được điều động đến hiện trường, khống chế không để cháy lan sang khu vực lân cận.





Hiện, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.



Trước đó, vào đêm ngày 25/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phải điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy tại một ngôi nhà ba tầng kinh doanh tạp hóa kết hợp với nhà ở của người dân tại địa chỉ số 17 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế.





Nhờ sự kịp thời, ngọn lửa đã được khống chế, không bùng phát lên tầng trên của ngôi nhà và những ngôi nhà liền kề, đồ đạc quan trọng trong nhà cũng được di dời kịp thời.

Minh Tú (t/h)