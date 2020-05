Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hoàng nữ tài xế mất lái lao lên vỉa hè húc văng 3 người đàn ông 10:13 04/05/2020 Cả 3 người không kịp phản ứng vì quá bất ngờ, nữ tài xế mất lái húc văng lên nắp capo. May mắn là 2 người chỉ bị thương nhẹ, 1 người bị thương nặng phải nhập viện nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.