Kinh hoàng phát hiện 4 bộ xương người gần bờ sông Sài Gòn

Tin tức mới nhất ngày 8/4, báo Pháp luật TP.HCM thông tin, chiều cùng ngày các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Thuận An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ về bốn bộ xương người được phát hiện gần bờ sông Sài Gòn.