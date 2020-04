Sản phẩm tăng cân G-Star và giảm cân L-Star chứa chất cấm vẫn lưu hành

Năm 2011, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ sản phẩm chứa hoạt chất sibutramine và Phenolphthaleine. Vậy nhưng trên thị trường hiện nay, sản phẩm tăng cân Viên bổ thảo mộc G Star và sản phẩm viên giảm cân L-Star Original của Công ty TNHH Health Star có chứa chất cấm này nhưng vẫn được chào bán công khai trên thị trường.

Cục An toàn Thực phẩm và Cục Dược đã đăng tải trên website cơ sở cảnh báo về tình trạng một số tổ chức cá nhân vì lợi nhuận mà coi rẻ sức khỏe người tiêu dùng, vẫn để thành phần có chưa chất cấm gây hại vào sản phẩm. Các đơn vị Bộ Y tế đã khuyến cáo rộng rãi về mức độ nguy hại của 2 hoạt chất Sibutramine và Phenolphthaleine đến sức khỏe con người như thế nào.

Gần đây trên thị trường xuất hiện hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng cân G-Star và giảm cân L-Star đang nổi đình nổi đám với lời giới thiệu có cánh về công dụng đặc trị giảm béo, tăng cân.

Sản phẩm Viên bổ thảo mộc G Star, L-Star Original chứa chất cấm bán tràn lan trên các kênh TMĐT và MXH.

Theo giới thiệu, viên uống G-Star, L-Star là dòng sản phẩm được nâng cấp từ sản phẩm viên uống tăng cân SQA có nguồn gốc Nhật Bản với 100% thành phần tự nhiên, không gây tác dụng phụ. Giá sản phẩm được niêm yết: G-Star là 850.000 đồng và 950.000 đồng với viên giảm cân L-Star.

Trên nhiều phương tiện truyền thông đều sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩn số 13050/2019/ĐKSP ngày 30/11/2019 làm minh chứng cho việc sản phẩm trên được công nhận bởi Bộ Y tế. Tuy nhiên, tìm kiếm trên website của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thì không hề có thông tin gì về các sản phẩm G-Star và L-Star.

Hình ảnh sản phẩm kèm theo thẻ bảo hành.

Theo tìm hiểu cũng như thông tin trên bao bì sản phẩm, Viên bổ thảo mộc G Star được phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ C Star; còn viên uống giảm cân L-Star Original do Công ty TNHH Health Star phân phối và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường . Tuy nhiên, hai công ty trên đều có cùng một địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 228 Lệ Ninh kéo dài, phường Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An; với cùng 1 người đại diện theo Pháp luật là bà Hoàng Thị Thuận.