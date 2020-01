Kinh hoàng taxi lao với tốc độ 'bàn thờ' tông trúng nhóm 11 người đi chúc Tết

Your browser does not support HTML5 video.

Clip cận cảnh chiếc taxi lao nhanh rồi tông trúng nhóm người bên vệ đường

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào sáng 26/1, tức mùng 2 Tết tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Vào khoảng 10h23' sáng nay, 26/1 (tức mùng 2 Tết), nhóm khoảng 11 người lớn và trẻ nhỏ trên 4 xe máy, đang dừng đỗ bên đường, thì bất ngờ một chiếc xe taxi màu xanh của hãng Mai Linh chạy với tốc độ cao bất ngờ lao tới.

Cú đâm rất mạnh khiến nhiều người trong đó có trẻ nhỏ bị hất văng lên nắp capo. Có người khác bị ngã xuống đất, một người còn bị cuốn vào gầm xe.

Sau cú đâm kinh hoàng, tài xế taxi hoảng loạn nhưng không bị thương bước xuống xe xem xét tình hình. Một người đàn ông chứng kiến vụ tai nạn không khỏi bức xúc, lao tới đánh tài xế taxi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh nhà dân gần khu vực hiện trường ghi lại.

Được biết tài xế taxi là Trần Minh Lệ (SN 1975), người địa phương. Vụ tai nạn khiến 3 người khác bị thương gồm 1 người lớn là chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1998) và 2 Trẻ em khác phải đi cấp cứu. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khoẻ của những người gặp nạn.



Công an huyện Bố Trạch đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tại nạn. Chưa rõ tài xế điều khiển chiếc taxi có sử dung rượu bia khi lái xe hay không.

Thống kê trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trên cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 22 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Hà Ly (t/h)