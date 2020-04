Kinh hoàng xe tải đột ngột bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hàng chục xe máy trên thùng

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 26/4, trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: 29H-099.85 (chưa rõ danh tính tài xế) đang dừng đỗ bên đường Nguyễn Văn Linh đã bất ngờ phát hỏa rồi bốc cháy dữ dội.

Hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục xe máy trên thùng xe





Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều động xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác dập lửa. Mất 30 phút sau, đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên hàng chục chiếc xe máy mới trên thùng xe tải đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.





Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Cùng ngày 26/4, khoảng 5 giờ sáng tại Công ty TNHH Việt Như Ý (xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) chuyên sản xuất bì trái cây.cũng xảy ra trận cháy lớn. Thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy đã bốc lên từ khu vực nhà kho của công ty.

Ngay lập tức, mọi người hô hoán cùng nhau chữa cháy nhưng bất thành. Sau khi nhận được tin báo, hàng chục chiếc xe chữa cháy của công an tỉnh Tiền Giang được điều động đến hiện trường, khống chế không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Your browser does not support HTML5 video.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.