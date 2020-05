Kình ngư khuyết tật dệt hạnh phúc với huấn luyện viên bảnh trai trên đường đua xanh

Hoàng Anh – Minh Lý và cô con gái nhỏ là một trong những mảnh ghép ấn tượng tạo nên sự thành công rực rỡ của MV “Hơn cả yêu” do ca sĩ Đức Phúc thể hiện. Tình yêu suốt 15 năm trời và hành trình để được làm cha mẹ của Hoàng Anh – Minh Lý là câu chuyện mà ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy cuộc đời này còn nhiều hạnh phúc giản dị, đáng ngưỡng mộ.

Thanh xuân và cuộc sống về sau của Minh Lý trở nên ngọt ngào hơn bởi một lần gặp gỡ chớp nhoáng với huấn luyện viên bơi lội Nguyễn Hoàng Anh của đội Cần Thơ trong một lần thi đấu ở TP Hồ Chí Minh. Sau lần ấy, Minh Lý phải lòng Hoành Anh nhưng mộng tưởng ấy sớm bị dập tắt bởi Hoàng Anh bảnh trai, con một lại lành lại. Nhưng Minh Lý chẳng biết được, cũng nhờ lần chạm mặt đó mà Hoàng Anh đem lòng si mê “hoa khôi” bơi lội. Như duyên số sắp đặt, Hoàng Anh tình cờ có được số điện thoại của Lý và bắt đầu “tấn công”. “Anh tấn công, gọi hoài cho mình. Rồi vài ngày sau đó, anh thổ lộ với mình “Anh thương em”, Minh Lý nhớ lại.

Hoàng Anh – Minh Lý bén duyên sau một lần gặp gỡ tại một cuộc thi bơi lội

Sau đó, Hoàng Anh về thưa chuyện với mẹ. Không phải đối, mẹ Hoàng Anh chỉ nói: Con suy nghĩ cho kỹ. Nếu lấy con bé đó, sau này chuyện sinh nở, chăm sóc vợ con, có khổ tự con chịu. Một tháng sau nếu vẫn quyết lấy thì hãy nói với mẹ”. Vậy là sau một tuần, Hoàng Anh quả quyết xin mẹ cùng 10 người họ hàng qua nhà Minh Lý xem mắt. Và sau 2 tuần, Hoàng Anh – Minh Lý làm đám hỏi, sau 2 tháng cặp đôi chính thức về chung nhà.

Khi đó, anh Hoàng Anh nói: “Nếu như bỏ con, sau này em không sinh được nữa thì sao? Tiền và danh vọng có cho em được sự hạnh phúc? Nghe vậy, Minh Lý khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng vì đam mê đường đua xanh quá lớn, Lý quyết định đình sản. Khi đưa vợ đi phá thai, Hoàng Anh không nói gì, anh im lặng suốt quãng đường dài. Sau đình sản 2 tuần, Lý lao vào tập luyện và trời không phụ lòng người, cô là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam và của cả Đông Nam Á khi đoạt Huy chương vàng với kỷ lục mới.

Hoàng Anh – Minh Lý hạnh phúc bên hai đứa con kháu khỉnh

3 năm sau khi đang chuẩn bị tham gia Paragame 2008 tại Thái Lan, Minh Lý lại phát hiện mang bầu. Lần này cô quyết định giải nghệ để thực hiện thiên chức làm mẹ. Thời gian mang bầu, xem rồi đọc tin tức về Paragame khiến cô rất buồn. Từ vận động viên đỉnh cao giờ chỉ sinh hoạt trên chiếc giường 4 chân. Cơ thể tăng từ 42kg lên 80kg, gần như không thể đi đâu, không tự gội đầu, tắm rửa nếu không có chồng vế. Thế nhưng, anh Hoàng Anh chẳng ngần ngại. “Ngày đó mình quá to, mỗi lần vào phòng khám là sản phụ ở trong phải ra hết bên ngoài. Mình mang bầu nặng 80kg nhưng anh vẫn bế mình vào tận phòng khám, rồi lại bế mình vào nhà vệ sinh, không ngại ngần cái chốn toàn đàn bà con gái. Bao nhiêu nặng nề vất vả của cuộc đời mình, đều đè hết lên vai anh. Nhưng anh không bực bội, không mệt mỏi. Nếu người đàn ông không có tình cảm sâu nặng, mình nghĩ khó ai có thể làm được điều đó”, Minh Lý nói.

Từ một vận động viên bơi lội nhỏ nhắn được mệnh danh ‘hoa khôi’, Minh Lý tăng 40kg, cơ thể xồ ra, rạn nứt, mỡ thừa, trên bụng những vết đen ngoằn ngoèo vẫn chưa biến mất. Cô đã không còn có thể trở lại ngày xưa, chiếc áo bơi không thể kéo nổi qua người, bước xuống hồ bơi cũng không thể tự lên được nữa. Minh Lý khóc, cô quát nạt chồng, giận dữ với bản thân, thậm chí nhịn ăn vì không muốn mình béo thêm. Những khi ấy, Hoàng Anh vẫn nhẫn nại hứng chịu mọi cơn thịnh nộ, ở bên an ủi, dỗ dành vợ.

