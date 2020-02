Huyền thoại điện ảnh Hollywood Kirk Douglas qua đời ở tuổi 103

Nam diễn viên Michael Douglas, con trai trưởng trong gia đình thương tiếc báo tin: "Với sự đau buồn khôn xiết, tôi và các em trai xin thông báo cha tôi Kirk Douglas đã ra đi hôm nay ở tuổi 103. Đối với thế giới, ông là một huyền thoại, một diễn viên gạo cội từ thời hoàng kim của điện ảnh đã sống những năm tháng vàng son, một con người nhân đạo luôn cam kết đấu tranh vì công lý, tin tưởng vào việc thiết lập những chuẩn mực để chúng ta noi theo. Với tôi và những đứa em, ông đơn giản là một người bố, với Catherine (vợ của Micheal) là một người bố chồng tuyệt vời, với các cháu chắt là một người ông đầy yêu thương và với mẹ Anne, ông là một người chồng ngọt ngào."

Huyền thoại điện ảnh Hollywood một thời Kirk Douglas

Nam tài tử trong Ant-man kết thúc bài điếu văn bằng việc lặp lại câu nói của mình vào buổi sinh nhật cuối cùng của người cha vĩ đại: "Bố - con yêu bố rất nhiều và con tự hào khi được là con trai của bố”.

Kirk cùng con trai là nam diễn viên đình đám Michael Douglas

Tháng 12/2019, nam diễn viên đã vui mừng tổ chức sinh nhật 103 tuổi cho bố, cùng ngày ông nhận đề cử Quả cầu vàng với phim Kominsky Method. Khi đó, Michael đã đăng ảnh bên người cha và chia sẻ:"Một ngày tuyệt làm sao! Cảm ơn Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood đã trao cho tôi đề cử Quả cầu vàng và khiến cha tôi rất tự trong ngày sinh nhật!".

Kirk Douglas được coi là một trong những huyền thoại trong "thời đại hoàng kim" Hollywood , với sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy khi tham gia hơn 90 bộ phim, trong đó có 75 phim điện ảnh. Ông thường nhận những vai phản diện với tính cách mạnh mẽ, cục cằn nhưng không kém phần si tình, hấp dẫn. Một trong những bộ phim để lại nhiều dấu ấn của ông là Spartacus (1960). Nam diễn viên thủ vai nhân vật tên Spartacus, kể về câu chuyện của người anh hùng nô lệ trong cuộc chiến nô lệ lần thứ 3 ở phương Tây cổ đại hành trình anh liên minh với quân La Mã và đau đớn nhận ra mình bị phản bội, kiên cường đứng lên chiến đấu sau đó.

Vẻ đẹp quyến rũ thời trai trẻ của tài tử Kirk Douglas

Ông nhận đề cử Oscar danh giá đầu tiên vào năm 1950 với phim Champion, và nhận tiếp 2 đề cử khác lần lượt với các bộ phim The Bad and the Beautiful (1953), Lust for Life (1957). Vào năm 1996, Kirk vinh dự nhận giải Oscar danh dự vì 50 năm sáng tạo và cống hiện cho nền điện ảnh Hollywood. Đến năm 1999, nam diễn viên được Viện phim Mỹ vinh danh ở vị trí thứ 17 trong danh sách những huyền thoại điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại.

Bên cạnh những thành công vang dội trong ngành điện ảnh, Kirk Douglas cũng là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện. Tạp chí People đã dành cho ông những lời khen có cánh:"Kirk đã trở thành một siêu sao màn bạc thậm chí trước khi thuật ngữ này được đặt ra".





Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Bàng hoàng huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant cùng con gái thiệt mạng do tai nạn hàng không

Chi Nguyễn (t/h)