Đã tìm thấy thi thể Kobe Bryant, tiết lộ sốc về chuyến bay xấu số

Sự việc thương tâm Kobe Bryant cùng cô con gái 13 tuổi tử nạn do rơi máy bay trực thăng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thế giới.

Theo CNN cảnh sát đã tìm thấy 3 trong tổng số 9 thi thể tại hiện trường rơi trực thăng. Một công tố viên của quận Los Angeles tiết lộ, 1 trong 3 thi thể này chính là Kobe Bryant. Cả 3 thi thể này đã được chuyển đến Trung tâm Khoa học Pháp y để giám định ADN và sẽ có kết quả trong những ngày tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Toàn cảnh tai nạn trực thăng của Kobe Bryant



Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), Chiếc máy bay trực thăng Sikorsky S-76B chở theo Kobe Bryant, cô con gái 13 tuổi Gianna và 7 người khác bất ngờ gặp tai nạn, rơi xuống một sườn đồi ở thành phố Calabasas, cách trung tâm Los Angeles, California khoảng 30 dặm về phía tây bắc. Chiếc máy bay đưa cha con nhà Bryant cùng bạn bè di chuyển từ Newport Beach, California đến trung tâm tập luyện bóng rổ Staples.

Hiện trường vụ tai nạn





Hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc máy bị vỡ tan tành, những ngọn lửa nhỏ và khói bốc ra khiến người ta không dám hy vọng có ai đó bên trong có thể sống sót.



Theo phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles, chiếc máy bay đã cất cánh trong điều kiện thời không đảm bảo. Thực tế, đội hỗ trợ trên không của LAPD bị cấm bay vào thời điểm đó.



Tờ TMZ tiết lộ thông tin có thể chiếc trực thăng đã gặp sự cố gì đó khiến nó bay phía trên Sở thú Los Angeles khoảng sáu vòng trong ít nhất 15 phút. Phi công đã liên lạc với Đài Kiểm soát Không lưu sân bay Burbank trước khi đưa chiếc trực thăng đổi hướng đi lên phía Bắc và phía Tây men theo các đường cao tốc. Phi công dự định đưa chiếc trực thăng rẽ xuống phía Nam nhưng tai nạn đã xảy ra ở vùng núi cách điểm đến dự kiến 70 km.

Bryant và con gái 13 tuổi, Gianna có mặt trên chuyến bay



Trước đó, vì sương mù dày đặc buộc phi công phải đột ngột nâng độ cao từ 350 m lên 670 m. Lời khai của các nhân chứng cho hay chiếc trực thăng rơi xuống với tốc độ nhanh và tạo ra đám cháy nhỏ. Theo điều tra ban đầu, thời điểm gặp nạn chiếc trực thăng rơi xuống vùng sườn đồi ở tốc độ 283 km/h.



Toàn bộ 9 người trên chuyến bay được xác định đã tử nạn, trong đó có Bryant và con gái 13 tuổi, Gianna.



Được biết chiếc trực thăng gặp nạn thuộc dòng S-76B của hãng Sikorsky, được sản xuất năm 1991. Đây là chiếc trực thăng mà Bryant thường xuyên sử dụng để di chuyển tới nhà thi đấu Staples Center của LA Lakers trong thời gian còn thi đấu.

Chiếc trực thăng riêng của Kobe Bryant thuộc dòng S-76B của hãng Sikorsky



Dòng trực thăng này nổi tiếng với sự an toàn, tiện nghi và được nhiều nhân vật quan trọng sử dụng.



Sau sự ra đi đột ngột của Kobe, Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) đã thông báo rằng trận đấu tối thứ ba của Los Angeles Lakers gặp Los Angeles Clippers sẽ bị hoãn lại để tưởng nhớ tới Kobe.

Hà Ly (t/h)