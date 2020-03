Lời khấn trong chùa vạch trần tội ác tày trời của người phụ nữ đam mê sắc dục ra tay hạ sát chồng

Kịch bản giết chồng man rợ

Phí Thị Đào (SN 1958, quê xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đang thụ án chung thân tại trại giam Gia Trung (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an ). Nữ phạm nhân này sinh ra trong gia đình thuần nông. Nhà đông anh em nên tối ngày phải làm lụng, bữa no, bữa đói. Trong hoàn cảnh ấy, lại là con đầu nên Đào sớm phải lao vào cuộc mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền. Từ bé, Đào đã là đứa nhiều mánh khóe và cam chịu. Đến năm 18 tuổi, Đào đăng ký đi công nhân ở Tây Nguyên, mặc cho che mẹ và các em ngăn cản.

Trên chuyến xe vào Tây Nguyên, Đào quen Phí Trọng Quyết (SN 1955, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) là người đi lao động cùng đợt. Cảnh sống xa quê thiếu thốn tình cảm khiến đôi trẻ xích lại gần nhau hơn. Không lâu sau khi vào Đắk Lắk, hai người bày tỏ tình cảm yêu nhau. Đến năm 1980, hai người tổ chức đám cưới ở Thái Bình. Đến năm 1984, vợ chồng dắt díu nhau vào Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm công nhân cho một công ty café.

Nhờ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm nên kinh tế gia đình nhanh chóng ổn định. Những năm sau đó, 4 đứa con lần lượt ra đời. Thế nhưng, ông Quyết bị bệnh hen hành hạ nên việc lớn nhỏ trong nhà đều rơi vào tay Đào. Sau giờ làm ở công ty, Đào phải một mình lá xe đi tưới cây, chở vật tư thuê để thêm.

Ác phụ Phí Thị Đào phải chịu bán án chung thân cho tội ác giết chồng

Thế nhưng, đi làm về mệt mà chồng lại lười nên Đào sinh ra bực tức, hậm hực trong lòng. Ban đầu chỉ “mặt nặng mày nhẹ” nhưng sau nó nổ thành những cơn thịnh nộ, Đào có nhiều câu nói, hành động không tôn trọng chồng. Và khi đó, Đào 40 tuổi, ả bắt đầu hồi xuân. Nhu cầu “tình cảm” trong người ả tăng con và người chồng đau ốm triền miên không thể đáp ứng nổi. Mâu thuẫn vợ chồng thêm phần gay gắt, không khí gia đình căng thẳng. Không thể thông cảm cho người “đầu ấp tay gối” bao nhiêu năm, Đào lập kế hoạch giết chồng để xua tan bực tức và thoải mái đi khỏa lấp nỗi thèm sắc dục của mình.

Ngày 6/3/1997, Đào đi làm về sớm hơn thường ngày, tự nấu cơm với nhiều món ngon nói là mừng ngày quốc tế phụ nữ. Sau khi cả nhà ăn uống vui vẻ, Đào pha cho chồng cốc sức. Trước sự chăm sóc tận tình của vợ, ông Quyết không nề hà uống cạn cốc sữa. Nhưng ông chẳng biết được, vợ mình đã bỏ đến 6 viên thuốc ngủ tán bột mịn trong đó.

Uống sữa xong, ông Quyết lăn ra ngủ. Đến khoảng 2h ngày 7/3/1997, Đào thức dậy nghe ngóng tình hình, thấy chồng ngủ say nên dùng con dao quắm chém mạnh vào cổ, đợi chồng chết hẳn thì kéo xác ra bỏ xuống giếng sâu khoảng 8 mét trong vườn. Để phi tang triệt để, ác phụ còn đem hết chăn chiếu dính máu vứt xuống giếng.

Gây án xong, Đào bắt đầu tính toán tình huống có thể xảy ra sau khi chồng chết. Ả sợ xác chết bốc mùi hôi thối sẽ bị mọi người phát hoienej nên đã đổ thêm một lớp đất lên xác chết. Tiếp đó, ả hạ sát thêm một con chó, chặt làm 3 khúc vứt xuống giếng rồi lấp thêm một một lớp đất nữa.

Xong xuôi mọi việc, Đào yên tâm về nhà đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau đó, Đào bắt đầu tung tin đồn, chồng bỏ đi TP Hồ Chí Minh chữa bệnh . Ranh ma hơn, ác phụ này còn đích thân đến công tu nơi chồng làm việc nhờ mọi người giúp sức tìm kiếm tung tích ông Quyết ở TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Lời khấn trong chùa hé lộ tội ác của ả đàn bà đam mê sắc dục

Tin ông Quyết mất tích có quá nhiều tình tiết kỳ lạ nên Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy tìm tung tích. Ban đầu, các hướng điều tra đi vào ngõ cụt vì nạn nhân vốn là người hiền lành, chưa từng có mâu thuẫn với ai. Lần theo lời khai của Đào, Công an cũng không thu được keeys quả nào.

Trước sự bế tắc tạm thời của cơ quan điều tra, Đào tự đắc nghĩ rằng “màn kịch” của mình quá hoàn hảo. Vì thế, ả không ngại ngần “mở cũi, sổ lồng” để tự do thỏa mãn đam mê sắc dục của mình. Kể từ khi tung tin chồng mất tích, Đào đã bí mật cặp kè với 5, 6 người đàn ông khác. Đó đều là những gã trai trẻ có sức vóc và đương nhiên là khả năng tình ái tốt hơn ông Quyết nhiều lần.

Thế nhưng, Đào không ngờ rằng, chính ả đã tạo ra tình tiết quan trọng giúp cơ quan điều tra vạch trần được tội ác của ả. Theo các trinh sát mật phụ gần nhà Đào thông tin lại, kể từ khi ông Quyết mất tích Đào bỗng dưng chăm đi chùa. Mỗi lần đi chùa ả đều khấn vái rất lâu. Chính vì thế, các trinh sát đã vào chùa nghe ngóng tin tức. Sau nhiều lần theo dõi, trinh sát nghe thấy Đào khấn: “Em là Phí Thị Đào, hôm nay em tới thắp hương cho anh, mong anh phù hộ mẹ con em khỏe mạnh, làm ăn phát đạt…”.

Cơ quan điều tra khai quật thi thể nạn nhân từ dưới giếng sâu

Từ manh mối trên, cơ quan điều tra triệu tập Đào lên lấy lời khai. Tuy nhiên, Đào liên tục chối tội. Quan phân tích, lực lượng chức năng đoán định, có thể Đào giết chồng, giấu xác trong vườn nhà. Công an đã điều động máu ủi đến xới tung vườn nhà Đào để tìm tung tích thì phát hiện ở dưới giếng trong vườn nhà có bộ xương chó.

Qua giám định phát hiện, con chó này bị giết từ thời điểm ông Quyết mất tích. Đến ngày 18/9/1997, Công an tiếp tục đào sâu thêm một lớp đất nữa thì bất ngờ phát hiện một bộ xương người dưới giếng. Kết quả khám nghiệm cho thấy, bộ xương này là của ông Phí Trọng Quyết. Từ các bằng chứng trên, Phí Thị Đào buộc phải cúi đầu nhận tội.

Ác phụ thú nhận, động cơ giết chồng là vì ham muốn sắc dục, muốn tư tình với những người đàn ông trẻ khỏe mà chồng Đào không thể đáp ứng được. Trước đó, ông Quyết đã phát hiện Đào có bồ và nhắc nhở nhưng ả không nói không rằng, coi thường lời chồng nói. Và cũng từ đó, Đào coi ông Quyết như cái gai trong mắt cần nhổ bỏ.

Sau mấy chục năm thụ án trong tù, con cái đào đã trưởng thành, thỉnh thoảng có vào thăm mẹ. Và đến hôm nay, Đào cũng đã ân hận về hành vi tội ác của mình. Dù đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời nhưng Đào vẫn đang phải sống trong sự dằn vặt lương tâm về tội ác mình đã gây ra.

Đối tượng lên kế hoạch giết chồng đoạt vợ lãnh án tù

Nga Đỗ (t/h)