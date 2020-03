Hồ sơ vụ án: Bộ hài cốt trắng trong căn nhà hoang lật tẩy tội ác của gã trai hào hoa, có học

Hồi năm 2012, một người dân phát hiện bộ hài cốt trắng hếu trong căn nhà hoang ở khu phố 7 (thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nơi phát hiện thi thể là căn nhà hoang cấp 4 nhỏ hẹp, nằm trong khuôn viên khoảng 1.000m2 được bao quanh bởi bức tường gạch lớn. Chủ nhân khu đất này là ông Nguyễn Văn B.. Ban đầu, cơ quan điều tra từ gặp khá nhiều khó khăn trong việc tra án và tưởng chừng có thời điểm đi vào ngõ cụt vì kẻ thủ ác giấu giếm tội lỗi rất tinh vi.

Theo lời khai của ông B., tuy làm chủ khu đất nhưng ông không ở mà cho thuê, sau đó không ai thuê nữa thì bỏ hoang. Tại hiện trường, cơ quan điều tra chỉ phát hiện một bộ xương khô, những mảnh quần áo bao bọc bộ xương. Bước đầu xác định, nạn nhân có thể là một cô gái trẻ.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, trước Tết âm lịch năm 2012 họ thường xuyên ngửi thấy mùi hôi thối nhưng chỉ nghĩ là động vật chết nên không trình báo chính quyền địa phương.

Cũng theo người dân, nơi phát hiện bộ hài cốt là khu vực vắn vẻ, những người đếu thuê hầu hết là dân lao động nghèo ở tứ xứ đổ về. Có người chỉ thuê 1 – 2 tuần rồi lại bỏ đi nên không đăng ký tạm vắng với chính quyền địa phương.

Do tử thi phân hủy hết chỉ còn lại bộ hài cốt và bộ quần áo của nữ giới nên công tác điều tra gặp khá nhiều khó khăn. Trong lúc cuộc điều tra sắp đi vào bế tắc thì Công an TP Biên Hòa nhận được tin trình báo của cô gái trẻ tên Ngọc D. (SN 1981, quê Vĩnh Long). Người trình báo cho biết, chị L. từ Vĩnh Long lên Biên Hòa làm việc trong quán cà phê. Một thời gian sau lấy chồng là anh Nguyễn Văn T. (ở Vĩnh Cữu, Đồng Nai). Nhưng L. bạc phận, chẳng bao lâu anh T., tử vong do tai nạn giao thông

Ảnh minh họa

Chị L. sau đó trở lại quán cà phê làm tiếp viên rồi biệt tích. Khi D. hỏi chủ quán chị L. đi đâu thì người này nói không biết. Từ những thông trên, cơ quan điều tra bắt tay vào điều tra về chị L.. Qua điều tra xác định, chị L. có quen với một thanh nhiên hào hoa, có học. Người này hay đến quán uống cà phê.

Theo những người làm trong quán, nam thanh niên này tên P., từng đi học ở Biên Hòa. Vào một đêm nọ, người phục vụ quán thấy P. Chở chị L. đi chơi nhưng sau đó không trở về. Cơ quan điều tra lần theo manh mối này thì phát hiện, nam thanh niên trên là Trịnh Minh P. (SN 1979, quê ở Bình Định). P. Từng theo học đại học dân lập ở TP Biên Hòa. Sau đó ra trường và xin được một công việc ở TP Biên Hòa.

Trong thời gian làm việc ở đây, P. Thuê một phòng trọ ở khu phố 7 , phường Thống Nhất (cách hiện trường khoảng 15 mét). Vào tháng 10/2012, P. Đột ngột trả phòng trọ và đến một phường khác thuê nhà. Người dân sống gần đó cho biết, có thời gian thấy P. dẫn cô gái trẻ về nơi hắn thuê chung sống.

Khi đủ bằng chứng, cơ quan điều tra triệu tập P. đến trụ sở làm việc. Thời điểm này, gã trai trẻ tỏ ra vô cùng sợ hãi, mất bình tĩnh. Cuối cùng, qua đấu tranh P. thừa nhận đã sát hại chị L..

P. khai, trong một đêm ân ái tại phòng trọ của P. thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau kịch liệt vì chị L. cho rằng P. tỏ thái độ hững hờ sau khi đã “no xôi chán chè”.

Trong con phẫn nộ, L. dùng con dao để sẵn trên bàn đâm người tình tử vong. Gây án xong, P. mang xác chị L. ra căn nhà hoang giấu. Sáng hôm sau, hắn lặng lẽ trả phòng chủ nhà rồi chuyển sang nơi khác thuê phòng trọ. Tuy nhiên, dù có che dấu thế nào thì tội ác của P. vẫn bị phát hiện và hắn phải chịu sự trừng phạt của Pháp luật

Nga Đỗ (t/h)