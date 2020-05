Kỳ án: Tiếng kêu oan thấu trời của bộ hài cốt sau hơn 60 ngày bị giấu trong căn nhà hoang

Người con thứ hai là anh Nguyễn Văn Hòa (25 tuổi), không có công ăn việc làm ổn định, hay đi bán kem, bánh mì tại các chợ ở các tỉnh phía Bắc cũng ít khi về căn nhà này. Nếu có về thì cũng chỉ ngủ ở phía sau nhà. Nhưng khoảng 2 tháng trước khi phát hiện bộ hài cốt, người dân không thấy Hòa về nhà. Bản thân bà Thanh cũng không ở trong căn nhà đó từ cách đây 3 năm vì bà chuyển vào Vũng Tàu sinh sống.

Từ khi bà Thanh rời đi, ngôi nhà cấp 4 và khoảng sân được cho chị Lương Thị Thu Hiền (43 tuổi) ở nhà số 3 (ngõ 8) đối diện nhà bà Thanh mượn để chưa hoa nhựa và dụng cụ làm hoa. Riêng nơi mái bằng phía trong nhà là buồng ngủ của Hòa, chỉ có người này mới có chìa khóa vào nhà.

Căn nhà - nơi phát hiện bộ hài cốt

Theo chị Hiền, do thấy xe máy Dream cũ của Hòa để lâu trong nhà số 4 nên khoảng 10h ngày 9/9/2018 chị đã nhờ anh Nguyễn Thanh Hải (trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) là thợ sửa khóa đến mở cửa buồng của Hòa để cất xe máy vào. Khi vào trong phòng chị Hiền thấy mùi vô cùng khó chịu, giống mùi ở nghĩa địa. Khi kiểm tra kỹ thì phát hiện dưới gầm giường có sọ người nên trình báo Công an

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, hộp sọ của nạn nhân có 2 vết vỡ lún, do vậy có căn cứ xác định đây là vụ án Giết người. Ngoài ra, qua xác minh còn phát hiện, anh Hòa ngoài chiếc xe máy Dream nêu trên, còn thường sử dụng 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter BKS: 88B1- 233.91 nhưng xe máy này không còn tại nơi ở...

Sau một ngày tra án, Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khởi tố vụ án Giết người và Cướp tài sản xảy ra tại căn nhà hoàng số 4 để tiếp tục điều tra theo quy định của Pháp luật

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng tinh thần khẩn trương tra án, không quản đêm hôm chia làm các tổ công tác tổ chức truy bắt đối tượng tại TP Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Lạng Sơn và Hà Giang. Nghi phạm được xác định là đối tượng Lương Văn Dư (20 tuổi). Đến 3h ngày 11/9/2018, Công an phát hiện Dư vừa trở về nhà tại xã Ngọc Minh nên đã tiến hành bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của nghi phạm. Cùng ngày, Dư bị di lý về Công an tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Nghĩ rằng, nhà số 4 là căn nhà bỏ hoang, ít người qua lại nên sau khi gây án, Dư thản nhiên khóa chặt cửa rồi bỏ trốn. Dư lang thang nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau nhưng không hề nghĩ đến có một ngày bộ hài cốt với nhiều uẩn ức “trỗi dậy” vạch mặt tội ác đê hèn của hắn. Chính vì lẽ đó, Dư ung dung, tự tại đi lại hiên ngang bên ngoài vòng pháp luật.

Khi biết mình không thể che dấu tội ác được nữa, Dư cúi đầu nhận tội. Dưa khai, có quen nạn nhân Hòa trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ ở miền Bắc. Từ đó hai người kết bạn và chơi thân với nhau. Khoảng 20h ngày 7/7/2018, Dư và anh Hòa về nhà số 4 và đi vào phòng ngủ của anh Hòa phía cuối nhà. Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi 15 triệu nhưng anh Hòa không có tiền trả.

Kẻ giết người, giấu xác trong nhà hoang vì đòi nợ không trả

Gây án xong, hắn lấy điện thoại iPhone 6 Plus và chiếc xe máy Exciter của nạn nhân, rồi lạnh lùng khóa cửa lại và bỏ trốn. Khi về tới thị trấn Vị Xuyên (Hà Giang), Dư đem bán xe máy được 25 triệu đồng và bán chiếc điện thoại tại xã Ngọc Minh được 2,5 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Dư là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thích xăm trở nên trên người có nhiều hình thù kỳ quái, chẳng ai hiểu nổi.

