Kỳ án bộ hài cốt `bật dậy` giữa khu du lịch bỏ hoang vạch trần tội ác của gã nhân tình cuồng ghen

Giải mã bộ hài cốt trồi giữa suối cạn trong khu di tích

Sáng ngày 3/4/2017, một người chăn bò hoảng hồn khi phát hiện một bộ hài cốt trồi lên giữa suối cạn trong khu di thích Làng Tre (thuộc xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đây là khu di tích bỏ nhiều năm, lại ở ngoại ô nên chỉ có người dân trồng nông sản lâu lâu qua lại.

Ngay lập tức cự việc được trình báo lên Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bộ hài cốt được phát hiện nằm gọn trong 3 lớp nylon với một tấm khăn quấn cố định bằng bang keo. Phần sọ vẫn còn vươn vài lọn tóc dài.

Tại hiện trường, Công an còn phát hiện vài chiếc cúc áo phụ nữ, vài mẫu vải và một đôi bông tai kim loại vàng đính hạt trắng. Nạn nhân được phán đoán là nữ, độ tuổi trung niên, tử vong cách đó 2 năm (2015). Khả năng thi thể bị vùi dưới đất cho đến khi bị dòng chảy của con suối làm lộ sau những trận mưa lớn.

Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Khám nghiệm hiện trường về sau không tìm ra được manh mối quan trọng nào nữa. Cơ quan Công an đã nhờ cơ quan báo đài đăng tin kêu gọi gia đình có người thân mất tích đến trình báo. Đồng thời rà soát những người mất tích trên địa bàn và các tỉnh lân cận nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì hữu ích.

Cơn cuồng ghen trỗi dậy, Đông xuống tay sát hại nhân tình

Những tưởng vụ án đi vào bế tắc thì bỗng nhiên, Công an nhận được cuộc điện thoại từ chị Nguyệt (quê Bình Thuận) thông báo có một người chị tên Nguyễn Thị Mộng Thi mất tích cách đây 2 năm. Nhìn đôi bông tai thu được từ hài cốt rất giống quà cưới chị Nguyệt tặng cho chị gái nên gọi điện trình báo.

Sau tin tức quý giá này, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân đúng là chị Thi – người phụ nữ này đã có chồng và con trai 8 tuổi. Hồi tháng 7/2015, chị Thi bất ngờ cắt đứt liên lạc với gia đình. Vào một ngày nọ nhắn tin cho gia đình “đi xuất khẩu lao động qua Đài Loan, mọi người ở nhà đừng lo lắng”. Từ đó, cơ quan chức năng bắt đầu khoanh vùng các nghi phạm.

Qua rà soát phát hiện, trước thời điểm mất tích chị Thi đã rời quê lên TP Hồ Chí Minh làm ăn. Sau đó, chị Thi có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Trọng Đông (44 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc). Cũng đúng thời điểm này, Công an xác minh được Đông bỏ đi biệt tích 2 năm, trùng với thời điểm chị Thi mất tích. Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bàn giao vụ án cho Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo đúng quy định Pháp luật

Cơ quan chức năng vẫn tiến hành kiểm tra phòng trọ - nơi Đông từng cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện mẫu máu có ADN trùng khớp với bộ hài cốt được tìm thấy trong khu du lịch bỏ hoàng. Đây cũng là chứng cứ mấu chốt giúp cơ quan điều tra xác định Đông là nghi can số 1 của vụ án.



Cơ quan điều tra bắt đầu truy tìm tung tích đối tượng này. Ngày 21/5/2017, Đông bị bắt khi đang làm thợ mộc tại một ngôi làng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm đó, hắn không ngờ được ác của mình lại bị bộ hài cốt “vạch trần” sau 2 năm nằm lạnh lẽo trong khu du lịch bỏ hoang.

Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát

Với những bằng chứng chặt chẽ từ cơ quan điều tra, Đông buộc phải cúi đầu nhận tội. Đông khai, hồi cuối năm 2006, Đông quen biết và nảy sinh tình cảm với Thi mặc dù biết chị đã có chồng con ở quê nhà. Sau nhiều năm quen biết, Đông nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với bạn học cũ nên thường xuyên kiếm chuyện cãi nhau.

Đến ngày 30/6/2015, Đông gọi chị Thi đến phòng trọ trên đường Trần Văn Hoàng (phường 9, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) nói chuyện. Tại đây, hai người có quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, Đông thấy điện thoại chị Thi có cuộc gọi lạ nên nổi cơn ghen. Trong lúc không kiềm chế được, Đông kẹp cổ nạn nhân cho đến khi nằm bất động mới buông tay.

Thấy người tình đã chết, Đông chạy đi mua bao nylong quấn quanh thi thể, rồi mang xe máy của nạn nhân đi cầm cố lấy 24 triệu đồng. Sau đó, hắn chở thi thể nạn nhân dọc Xa Lộ Hà Nội hướng về khu di tích Làng Tre để phi tang.

Xong xuôi, Đông ôm tiền cắm xe xuống TP Vũng Tàu ăn chơi 1 tuần. Để che dấu tội ác, Đông dùng sim điện thoại của chị Thi nhắn tin lừa chồng và em gái nạn nhân rằng chị đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Đông bị tuyên án tử hình cho tội ác Giết người, Cướp tài sản

Sau nhiều ngày ăn chơi bù khú, Đông nghĩ lại thấy cầm cố xe máy của chị Thi giá rẻ quá nên tiếc. Hắn liền gọi điện cho em gái chị Thi nói dối rằng chị gái cầm xe máy trước khi đi Đài Loan nên nếu có tiền thì gia đình chuộc lại xe.

Sau khi hoàn tất cáo trạng truy tố, VKSND TP Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp. Ngày 16/9/2017, TAND TP Hồ Chí Minh mở tòa xét xử sơ thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, Đông nói bản thân không cố ý giết nạn nhân mà chỉ muốn đe dọa: “Khi thấy số điện thoại lạ gọi đến máy Thi, bị cáo hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Bị cáo nghi Thi có người mới nên không kiềm chế được bản thân, xiết cổ để đe dọa. Khi cô ấy bất tỉnh, bị cáo cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng không được. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, mong có cơ hội để làm lại cuộc đời".

Mặc dù vô cùng tức giận trước tội ác Đông gây cho gia đình mình nhưng chị Nguyệt (em gái nạn nhân) vẫn thể hiện sự bao dung, chị nói: “Nếu được xin tòa đừng phạt bị cáo án tử hình, án chung thân là đủ rồi, để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời".

Sauk hi nghị án, HĐXX nhận định, Đông có một số tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, khắc phục một phần hậu quả, được gia đình bị hại xin giảm án. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm, xâm hại tính mạng người khác, phạm thêm tội nghiêm trọng ngay sau đó.

Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà giết nạn nhân, rồi còn cướp tài sản, đây là hành vi phạm tội có tính đê hèn, rat ay gây án đến cùng. Vì thế, bị cáo cần lãnh bản án thích đáng, nghiêm khắc. HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo Đông về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là án tử hình.

Your browser does not support HTML5 video.



Phát hiện thi thể nịt quấn chặt trong vali đen ở Nha Trang, Khánh Hòa

Nga Đỗ (t/h)