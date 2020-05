Kỳ án bộ hài cốt nằm im suốt 90 ngày trong rừng tràm đợi thời cơ “trỗi dậy” tố tội kẻ nghiện game

Khoảng 14h30 ngày 5/6/2015, anh Diệp Rối So (SN 1989, ngụ Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; tạm trú ở ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ) cần rựa vào trong khu vực trừng tràm thuộc ấp 4, xã Sống Trầu để phát cỏ thuê. Khi đang phát hoang một bụi rậm thì anh So ngửa thấy mùi hôi thối khó chịu. Vì tò mò nên anh dùng cây rựa vạch cỏ kiểm tra.

Anh So bàng hoàng khi phát hiện bên trong đó là một bộ xương người trộn lẫn đống bầy nhầy. Thi thể nạn nhân phân hủy mạnh, còn trơ lại bộ xương. Tuy nhiên, chiếc sọ người vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, anh So sợ đến mức chạy như ma đuổi, không ít lần té ngã.

Sự việc ngay sau đó được trình báo lên Công an huyện Trảng Bom. Đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là nam giới, có độ tuổi từ 30 đến 40, cao khoảng 1m63, có 6 răng giả, tóc ngắn khoảng 2 phân. Toàn bộ khung xương gò má và xương hàm phía dưới bị gãy hoàn toàn. Nạn nhân mặc áo khoác màu tím, có dây kéo phía trước ngực, bên trong mặc áo sơ mi ngắn tay sọc màu đỏ đen.

Kiểm tra chiếc áo bộ xương mặc phát hiện 25 vết rách khắp nơi, từ đó xác định có thể nạn nhân bị đâm bằng vật nhọn, tương ứng với vùng rách vải cũng có khoảng 25 vết rách trên da.

Bộ hài cốt nạn nhân được tìm thấy trong rừng tràm sau 3 tháng bị sát hại (ảnh minh họa)

Căn cứ từ kết quả giám định và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là một án mạng, nạn nhân bị đâm 18 nhát bằng vật nhọn khắp cơ thể. Mặc dù chưa xác định được danh tính nạn nhân nhưng sau khi có báo cáo pháp y, cơ quan điều tra quyết định tống đạt khởi tố vụ án giết người để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bên cạnh đó, một thông báo truy tìm tung tích nạn nhân cũng được gửi đến Công an các địa phương và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, các trinh sát còn triên khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nắm tình hình khu vực hiện trường và các địa bàn giáp ranh.

Với những nỗ lực tra án không ngừng nghỉ, ngày 17/6/2015, thông qua các đặc điểm nhận dạng, quần áo và kết quả xét nghiệm ADN, cơ quan điều tra xác định danh tính nạn nhân xấu số là anh Nguyễn Duy Tiến (SN 1985, thường trú xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom).

Còn bạn gái nạn nhân cho biết, ngày 12/3/2015, anh Tiến ra khỏi phòng trọ bằng xe máy rồi không thấy về, gọi điện có chuông nhưng không ai trả lời. Hôm sau người này tiếp tục gọi thì có một thanh niên lạ nghe máy nói “tiến lên Sài Gòn bán win (tiền ảo trong game)”. Nhưng sau cuộc điện thoại đó cũng không liên lạc được với anh Tiến nữa.

Cơ quan điều tra tiếp tục sàng lọc, đến đầu tháng 8/2015 thì còn hai đối tượng tình nghi là Điều và Lê Đức Quyền (SN 1990, trú tại thôn 4, xã Thạnh Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Đối tượng Điền là người sống chung phòng trọ với anh Tiến. Song đến giữa tháng 8/2015 Điền được loại khỏi vòng nghi vấn, lúc này chỉ còn Quyền là kẻ đáng nghi nhất.

Thế nhưng vào ngày 3/4/2015, vợ chồng Quyền đã dọn khỏi phòng trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa đi đâu không rõ. Cuộc điều tra tưởng như đi vào ngõ cụt khi nhiều ngày các mũi trinh sát được cử đi khắp mọi ngõ ngách ở TP Biên Hòa tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Song với quyết tâm không để nạn nhân chịu oan khuất, tổ trinh sát tiếp tục lùng sục và cuối cùng phát hiện vợ chồng Quyền thuê trọ ở xã Phước Tiên, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Quyền còn có dấu hiệu tâm lý bất ổn. Thỉnh thoảng hắn đi ra khu nghĩa địa ngồi thẫn thờ một mình. Khi đi đường hắn như người mất hồn, suýt bị xe đụng mất lần. Thậm có, có lần Quyền bỏ nhà trọ ra ngoài mấy ngày không về.

Nhận định, Quyền là nghi phạm số 1 của vụ án, cơ quan điều tra ra lệnh bắt giữ khẩn cấp. Ban đầu, Quyền không chịu khai nhận tội ác của mình. Song từ những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, Quyền phải cúi đầu nhận tội.

Ngày 12/3/2015, Quyền mua dao xếp giấu trong người để chờ dịp gây án. Đến trưa cùng ngày, hắn gọi cho anh Tiến đến khu vực rừng tràm để đưa đi gặp một người bán tài khoản ảo nhằm dụ anh Tiến đến nơi vắng người. Khi đi được khoảng 1km thì Quyền ngồi sau xe rút dao đâm vào lưng khiến anh Tiến ngã xuống đường.

Bị đâm bất ngờ, anh Tiến cố gắng chống cự, hai bên vận lộn khiến cả 2 rơi xuống khe suối. Lúc này, Quyền tiếp tục đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Tiếp đó, Quyền kéo thi thể anh Tiến xuống khu vực trũng để giấu, dùng cành cây che xác rồi cướp đi tài sản gồm: 5 triệu tiền mặt, 1 chiếc xe máy hiệu Air Blade, 1 điện thoại iPhone 4, 1 điện thoại Nokia, 3 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân.

Do bị thương trong lúc vật lộn nên Quyền điều khiển xe của anh Tiến đến Bệnh viện huyện Trảng Bom khâu vết thương ở cánh tay và ngủ lại ở bệnh viện 1 đêm. Sáng hôm sau, hắn đem xe đến tiệm cầm đồ ở Trảng Bom cắm được 15 triệu rồi bỏ trốn.

5 ngày sau, hắn quay lại tiệm cầm đồ năm nỉ người chủ tăng thêm tiền cầm chiếc xe với lý do cần tiền chữa bệnh. Thương tình, chủ tiệm đưa thêm cho 4 triệu đồng. Hai chiếc điện thoiaj cướp được hắn bán 1 cái lấy 1 triệu đồng còn 1 cái vứt bỏ.

Sau một thời gian sống ở Biên Hòa, hắn quyết định đưa vợ con về huyện Nhơn Trạch thuê phòng trọ ở vì sợ bị bại lộ. Quyền ở đây cho đến khi bị bắt.

Ngày 31/5/2016, TAND tỉnh Đồng Nai đưa Quyền ra xét xử. Khi HĐXX hỏi tại sao ra tay độc ác đến vậy thì hắn chỉ cúi đầu im lặng. Khi được tòa cho nói lời sau cùng, hắn bật khóc xin giảm nhẹ tội vì hối hận và mong muốn được trở về với cuộc sống tự do.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Quyền tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

