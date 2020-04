Bộ xương khô ngoài ruộng lúa “trở về” sau 4 năm bị chôn vùi lật mặt tội ác của gã con trai bất hiếu

Phềnh yên tâm ăn no, ngủ kỹ trong suốt 4 năm kể từ ngày giết bố, vùi xác ở khu ruộng lúa. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, có một ngày, bộ xương khô đó lại đội mồ sống dậy tố cáo tội ác của hắn.

Bộ xương khô "trở về" báo oán

Ngày 25/8/2009, Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ Công an huyện Bảo Thắng về việc người dân phát hiện một bộ xương khô ở khu ruộng lúa nhà ông Thào Seo Vu (người thôn Cửa Cải, xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng). Qua một số tình tiết Công an huyện Bảo Thắng trình báo, Công an tỉnh Lào Cai định, đây có thể là một vụ án mạng nên đã cùng các đơn vị nghiệp vụ xuống khai quật tử thi, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy, phía chẩm trái của hộp sọ có 3 lỗ thủng, bên trong có 5 viên bi tròn. Nạn nạn nhân được xác định chết từ khoảng 4 – 5 năm trước. Kết quả giám định khẳng định, đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Lào Cai khi đó đã xác lập chuyên án, tiến hành điều tra.

Công an tỉnh Lào Cai gửi mẫu từ bộ hài cốt về Viện khoa học hình sự Bộ Công an để tiến hành giám định pháp y. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân chính là ông Thào Seo Vu – chủ ruộng lúa phát hiện bộ hài cốt. Công an tiến hành xác minh thì được biết, ông Vu mất tích trùng với thời điểm nạn nhân bị sát hại.

Theo tin từ người nhà ông Vu, ông mất tích khoảng vào những ngày mùa đông rét cắt da cắt thịt của vùng Tây Bắc. Ông Vu có 2 đời vợ, vợ cả 3 đứa con nhưng đã bỏ vào tỉnh Đắk Lắk làm ăn. Sau đó, ông Vu lấy vợ hai là bà Hảng Thị Mỷ (44 tuổi). Hai người có với nhau 4 mặt con.

Vào thời điểm ông Vu mất tích, cậu con trai lớn là Thào Seo Phềnh (23 tuổi) đã lấy vợ tên là Thào Thị Súa. Tháng 3/2009, Súa cũng bỏ nhà đi mất tích, một số người cho rằng Súa sang Trung Quốc làm ăn, một số khác cho rằng, Súa đã bị bán. Dưới Phềnh có người em tên Thào Seo Mềnh (18 tuổi).

Vì vụ án xảy ra nhiều năm trước nên việc điều tra gặp khá nhiều khó khăn. Hơn nữa nơi gia đình ông Vu sống thưa thớt người. Thời gian còn sống, ông Vu từng đảm nhận vị trí Công an viên, trưởng thôn. Ông Vu được xác định không có thù tức hay bất hòa với ai.

Qua sàng lọc, ban chuyên án biết được, trong ngày ông Vu mất tích, bà Mỷ đang ở Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai). Thời điểm đó bà Mỷ bỏ nhà đi vì ông Vu đi uống rượu về đánh bà một trận nhừ tử.

Từ đó, ban chuyên án tập trung vào điều tra các mối quan hệ trong gia đình nạn nhân. Các trinh sát được một người dân trong làng cho biết, khoảng 3h sáng vào một ngày mùa đông của tháng 12 âm lịch năm 2005, họ nghe thấy có tiếng súng nổ rất lớn phát ra từ phía nhà ông Vu.

Sau mấy ngày, người này có hỏi Mềnh tại sao bố bắn gì mà phát ra tiếng súng to thể thì Mềnh cho biết, bố lấy đĩa treo trên cây ổi bắn rồi bỏ nhà đi. Chuyện ông Vu bỏ nhà đi gia đình Mềnh cũng không trình báo Công an xã và cũng không biết ông Vu đi đâu.

Thời điểm ông Vu mất tích, anh em ruột của ông cũng có đi tìm nhưng không thấy. Sau đó họ vào Đắk Lắk, sang Trung Quốc tìm cũng không thấy đâu. Dần dần do bận lo cuộc sống mưu sinh nên sự việc ông Vu mất tích bị chìm vào quên lãng.

Nhiều điểm tình nghi về đối tượng Phềnh được đưa ra, ban chuyên án đã phải tốn nhiều công sức để tìm kiếm đối tượng này. Qua nhiều nguồn tài liệu, các trinh sát có một thông tin rất quan trọng: Cuối năm 2007, Thào Thị Súa có tâm sự với hai người quen của mình rằng ông Vu bị Phềnh giết, chôn dưới mương nước.

Giết bố vì bị dọa

Về phần Phềnh, sau khi bố mất tích cũng bỏ đi lang thang, có biểu hiện trộm cắp vặt và mua bán phụ nữ. Sau đó Phềnh đi vào Đắk Lắk, Phú Yên. Đến tháng 8/2008, Phềnh lấy chị Lê Thị Tuyết Nhung (23 tuổi). Tết nguyên đán năm 2009, Thào Thị Súa vợ của Phềnh đã từ Phong Hải vào tỉnh Phú Yên tìm chồng nhưng Phềnh không về và đến 3/2009, Súa cũng bỏ đi mất tích.

Từ các tài liệu thu thập được, ban chuyên án nhận định, Phềnh là nghi phạm số một. Đêm ngày 6/9/2009, một cuộc họp khẩn cấp dưới sự trụ trì của Phó giám đốc Công an Giàng Ly Pao diễn ra. 3h sáng 7/9, hai tổ công tác đã khởi hành từ Lào Cai. Một tổ do đồng chí Trần Thanh Quang, Đội trưởng Đội Trọng án chỉ đạo đi vào thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, Tuy Hòa (Phú Yên), tổ còn lại vào tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/9/2009, mũi công tác của đồng chí Quang vào đến tỉnh Phú Yên. Nhưng lúc này Phềnh đang đi làm nương cùng em vợ là Y Cường. Tổ công tác bí mật mật phục, đến 15h cùng ngày Phềnh trở về thì ập vào bắt giữ.

Vợ hai của Phềnh vô cùng sốc khi biết tin chồng bị bắt. Thời điểm đó, bố chị Nhung cũng tỏ ra vô cùng ân hận vì quá tin gã con rể này. Người đàn ông này nói, trước đây nó chưa bao giờ nói là đã có vợ. Chỉ vì tin tưởng mà gia đình ông không tìm hiểu ngọn ngành sự việc…

Đối tượng Phềnh bị bắt sau 4 năm gây tội ác

Ngày 15/9/2009, Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định khởi tố đối với Phềnh về hành vi hiết người. Tại trụ sở Công an Phềnh khai, vụ vệc bắt đầu từ mâu thuẫn gia đình. Khi đó, ông Vu uống rượu nhiều hay đánh đập vợ con. Trước hôm xảy ra án mạng, ông Vu say rượu đánh bà Mỷ phải vào trạm xá xã điều trị. Ông Vu còn đe dọa giết bà Mỷ. Vì sợ bố làm liều nên Phềnh đưa mẹ lên nhà bác ở Si Ma Cai ở nhờ.

Đến tối ngày 6/1/2006, ông Vu ổ gà để cả nhà ăn cơm, có mời thêm 3 người khác. Trong bữa ăn, ông Vui bắt Phềnh đi đón mẹ về nếu không sẽ đánh chết Phềnh. Tức giận, Phềnh bỏ nhà đi. Đến khoảng 1h sáng hôm sau trở về thì thấy ông Vu đã khóa cửa đi ngủ.

Trong lúc tức giận, Phềnh ôm khẩu súng bắn chết bố. Sau đó vác thi thể xuống mương nước khô ở khu ruộng lúa rồi lấp đất lên rồi về nhà xóa sạch mọi dấu vết. Khoảng 1 tuần sau, Phềnh đón bà Mỷ ề nhà. Bà Mỷ có hỏi ông Vu đâu thì Phềnh nói dối là ông đã ôm quần áo bỏ đi. Bà Mỷ cho rằng ông Vu đi vào Đắk Lắk với vợ cả nên không hỏi nữa.

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà trong một phút nóng giận, Phềnh sát hại bố đẻ của mình để rồi gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng sau đó.

