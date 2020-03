Hồ sơ vụ án: Bộ xương khô “trở mình” sau 14 năm nằm dưới hang sâu tố cáo tội ác của kẻ sát nhân

Cách đây 14 năm, tại bản Cốc Xì, xã Huy Giáp (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng ) xảy ra một vụ mất tích vô cùng kỳ lạ. Cụ thể, anh Vừa A Vàng (tên thường gọi là Vè, 49 tuổi) mang tiền đi mua bò nhưng sau đó không trở về nhà nữa. Anh em họ hàng dốc toàn lực đi tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Nhiều người trong bản đồn rằng, anh Vàng động chạm đến thần linh của núi rừng nên họ nổi giận, hút anh xuống hang sâu không bao giờ tìm được đường về nhà nữa. Tuy nhiên, trước sự mất tích kỳ lạ của anh Vàng, cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc điều tra. Nhưng suốt nhiều tháng liền họ không tìm thấy manh mối nào về vụ mất tích này. Sau đó vụ việc chìm vào quên lãng. gia đình anh Vàng chấp nhận sự thật, người thân sẽ không bao giờ trở về nữa.

Quay đi quay lại thế mà đã qua 14 năm kể từ ngày anh Vàng mất tích, gia đình dần trở lại cuộc sống bình thường, ít nhớ về anh hơn để lo cho cuộc mưu sinh hàng ngày. Thế nhưng vào một ngày đầu tháng 5/2009, gia đình anh Vàng tìm thấy một bộ xương khô ở dưới hang sâu (thuộc xóm Khau Xú, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lộc). Nghi ngờ đây có thể là thi thể của anh vàng, người thân đã trình báo sự việc lên Công an huyện Bảo Lộc.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã phối hợp với gia đình , chính quyền địa phương, thu giữ các mẫu xương ở dưới đáy hang, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Băng tiến hành đưa đi giám định ADN. Song do bộ xương quá mục nên Viện khoa học hình sự (thuộc Bộ Công an) không phân tích được kiểu gen.

Dẫu vậy, cơ quan điều tra không chùn bước, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực khởi động lại vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh đã làm việc với Công an huyện Bảo Lạc lật lại các tình tiết trong vụ mất tích 14 năm trước đó của anh Vàng.

Nói và Dương bị bắt sau 14 năm xảy ra vụ án mạng

Công an tiến hành điều tra và phát hiện tin quan trọng: đối tượng Lục Văn Dương (39 tuổi, người xóm Khau Xú) biết tường tận về vụ mất tích của anh Vàng. Tuy nhiên, thời điểm năm 2009, Dương đã cùng gia đình di chuyển vào một tỉnh miền Nam sinh sống.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng phải mất rất nhiều thời gian mới truy ra địa chỉ sinh sống hiện tại của Lục Văn Dương là ở thôn Easano- xã Đắc Đrô (Krông Nô, Đắc Nông), thuộc diện vùng sâu, vùng xa. Dương bị triệu tập đến trụ sở Công an làm việc.

Tại đây, Dương khai, khoảng 15h ngày 10/4/1995, Dương được đối tượng tên Trương Văn Nói (41 tuổi, trú tại xóm Nà Chào, huyện Hưng Đạo, Bảo Lộc) thuê đi cào cỏ rẫy. Đến chiều tối, Nói bảo Dương là hôm nay đã đánh chết một người ở trên rẫy nên bảo Dương cùng Nói đi khiêng xác vứt xuống hang để phi tang. Dương nghe xong sợ lắm nhưng sợ Nói đánh nên không dám phản ứng mà răm rắp làm theo.

Khi trời chập choạng tối, Nói dẫn Dương đến khu vực Búp Rào thuộc xóm Khau Xú để khiên xác nạn nhân đi phi tang. Theo chỉ dẫn của Nói, cả hai khiêng xác anh Vàng đi khoảng 150 mét đường rừng thì đến một cái hang sâu. Hai tên vứt thi thể nạn nhân xuống hang. Trên đường về, Nói đưa cho Dương 300.000 đồng tiền công và đe dọa không được nói sự việc ra. Khoảng 1 tháng sau khi xảy ra sự việc thì Dương cùng gia đình đi vào Đắk Nông sinh sống.

Xác định được hành vi tội ác của Nói, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành bắt giữ đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, Nói cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nói khai, sáng 10/4/1994, Nói gặp anh Vàng tại xóm Khuổi Rào, xã Hưng Thịnh (huyện Bảo Lộc). Lúc này, anh Vàng hỏi Nói là, có biết ở đâu bán bò không, anh cần mua. Biết anh Vàng mang theo nhiều tiền đi mua bò nên Nói đã nảy sinh lòng tham và ý định sát hại nạn nhân để cướp tiền.

Qua vài lời gạ gẫm, Nói bảo anh Vàng là sẽ dân đến nơi mua bò. Nhưng hắn lại dẫn anh Vàng lên rừng, đến đoạn Búp Rào (xóm Khau Xú) – nơi vắng người qua lại thì dùng gậy đánh anh Vàng đến chết. Tiếp đó, hắn lục soát các túi quần áo thì lấy được 1,6 triệu đồng. Sau đó, hắn giấu xác anh Vàng trong bụi rồi về thuê Dương cùng đi ném xác nạn nhân xuống hang sâu.

Ngày 24/11/2019, Trương Văn Nói bị truy tố về tội Giết người . Còn Lục Văn Dương bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Your browser does not support HTML5 video.

Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản bỏ xác vào vali ném xuống sông

Nga Đỗ (t/h)