Điềm báo chết chóc từ chuyện cô con gái mắc “bệnh lạ” và bộ xương người dưới hầm than Mường Vọ

Nghe tin về bộ xương người ở hầm than Mường Vọ cùng việc cháu gái bị mắc “bệnh lạ”, gia đình bà Ẹng tin chắc đây là điềm báo về cái chết đau đớn của con gái mình.

Căn “bệnh lạ” và bộ xương dưới hầm than

Đã hơn chục năm kể từ ngày vụ giết người chon xác xảy ra nhưng người dân xóm Má (xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ) vẫn chưa khỏi rùng mình trước nhiều tình tiết ly kỳ trong vụ án. Nạn nhân trong vụ án kinh hoàng đó chính là người thân của bà Quách Thị Ẹng (người trong xóm Má). Bà Ẹng khi đó đang sống cùng hai đứa cháu mồ côi. Bà cho biết, mẹ chúng nó chính là người phụ nữ đã bị giết và vứt xác xuống hầm than năm xưa.

Nhìn ra xa xăm ngoài cửa, bà Ẹng kể: “Nó để lại hai đứa con gái cho tôi. Ngày đó, tôi bảo nó đừng có đi làm ăn xa, cứ ở nhà mấy mẹ con rau cháo nuôi nhau nhưng nó nhất định không nghe để đến nỗi bị người ta hãm hại như thế”.

Hai cô cháu gái của bà Ẹng là Quách Thị P. (SN 1999) và Quách Thị M. (SN 2000). Dù đã lớn nhưng mỗi khi nhắc về mẹ, chúng đề lặng lẽ, gương mặt thất thần. Sau những giờ học ở trường, hai cháu lại theo người trong bản vào rừng kiếm củi, kiếm măng hay những thứ có thể đổi được lấy tiền đem về cho bà.

Anh Quách Công Thiên – anh trai người phụ nữ xấu số kể lại: “Sát ngày em gái bị sát hại, cả nhà tôi bị một phen hốt hoảng khi cháu M. bỗng dưng mắc “bệnh lạ”. Tối ngày 8/3/2008, cháu M. bị ngứa đầu nên dùng tay gãi liên tục, rồi giật tóc rụng thành từng mảng. Lúc đó, em gái tôi đi vắng nên trong nhà chỉ có mẹ tôi và các cháu. Ban đầu, mẹ tôi chỉ nghĩ đơn giản cháu bị rụng tóc thông thương. Nhưng hai ngày sau thì tóc trên đầu cháu rụng hết, đầu trơ trọc lốc. Sau đó, mẹ tôi gội đầu cho cháu bằng nước suối ở bản và thử chữa mẹo bằng kinh nghiệm xưa nhưng tóc vẫn không mọc lại. Vì không có tiền đi khám và xấu hổ vì tự dưng tóc biến mất nên cháu M. suốt ngày quấn khăn trên đầu, không dám ra khỏi cửa”.

Bộ xương người được phát hiện dưới hầm than Mường Vọ (ảnh minh họa)

Cũng theo anh Thiên, kể từ hôm cháu M. bị rụng tóc, chị em cháu M. liên tục mong ngóng mẹ nhưng không thấy đâu. Gọi điện cho mẹ không được nên gia đình họp bàn tổ chức đi tìm nhưng vẫn không thấy. Hơn 4 tháng trôi qua trong vô vọng, ngày 2/7/2010, làng xóm bàn tán xôn xao chuyện tốp công nhân đào than ở Mường Vọ phát hiện bộ xương người. “Linh tính mách bảo khi nghe tin về bộ xương cộng thêm chuyện cháu gái mắc “bệnh lạ” bỗng dưng tự khỏi nên tôi không khỏi cảm giác lạ lung. Ngay lập tức tôi với mẹ tin đó là điềm báo nên vội vàng tới bìa rừng Mường Vọ. Đến nơi thì…”, anh Thiên kể lại.

Theo thông tin từ anninhthudo.vn, tháng 7/2008, nhóm công nhân của anh Bùi Văn Tú (37 tuổi, xã Tân Thành, huyện Kim Bôi) đào than đang tiến hành thăm dò vị trí quặng than nằm sâu dưới 70 mét trong lòng đất thuộc địa phân cánh từng Mường Vọ (xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi). Trong quá trình đào, họ phát hiện một cái giếng nước. Khi nước chảy hết, họ tiếp tục đào thêm 10 mét nữa thì giật mình phát hiện một bộ xương người trong tư thế nằm sấp. Ngay lập tức anh Tú cùng nhóm công nhân trình báo sự việc lên Công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Cuối Hạ phong tỏa hiện trường, trình báo vụ việc lên Công an huyện Kim Bôi. Qua khám nghiệm bộ xương và các dấu vết liên quan, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nữ, khoảng 30 tuổi, tử vong từ 4 tháng trước (thời điểm gia đình anh Thiên đi tìm em gái). Do bị chon vùi trong không gian ẩm thấp, xác nạn nhân đã bị phân hủy nhanh hơn bình thường.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một đôi tất rách nát mủn, một chiếc dép cũ, một chìa khóa và vài mảnh vải xung quanh bộ xương. Khám nghiệm tử thi cho thấy, phần xương sọ có một vết lún khá sâu, có thẻ là vết thương khiến nạn nhân tử vong . Tuy nhiên, lực lượng điều tra không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân dẫn đến việc xác minh thông tin cực kỳ khó khăn.





Hé lộ tội ác tầy trời của gã tình nhân

Xác định đây là vụ trọng án nên Công an tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc điều tra. Công an tỉnh xác định, nạn nhân bị sát hại dã man, sau đó bị quăng xác xuống hầm than để phu tang. Trong khi vụ án đang rơi vào bế tắc thì bất ngờ có một tốp người đến hiện trường với mong muốn được nhận dạng bộ xương.

Họ gồm có một người phụ nữ lớn tuổi, một người đàn ông trung niên và hai bé gái. Người dân địa phương cho biết, họ chính là bà Bùi Thị Ẹng, anh Quách Công Thiên và hai đứa cháu. Bà Ẹng khẳng định, bộ hài cốt chính là con gái bà. Anh Thiên cũng khẳng định đó là em gái anh – chị Quách Thị Vẹn (SN 1977). Khi Công an hỏi, căn cứ vào đâu mà họ khẳng định như thế thì anh Thiên cho biết, em gái đã đi khỏi nhà 4 tháng nay, không thể liên lạc được.

Anh Thiên xin phép cơ quan điều tra thử chìa khóa tìm thấy tại hiện trường với cửa nhà chị Vẹn, bởi từ khi chị Vện đi, cửa nhà khóa suốt. Các điều tra viên đồng ý. Kết quả, chìa khóa tại hiện trường mở được ổ khóa nhà chị Vẹn. Cơ quan diều tra kết hành giám định ADN thì cho kết quả nạn nhân cùng huyết thống với gia đình anh Thiên.

Công tác điều tra hung thủ trở nên khó khăn khi chị Vẹn vốn ít giao lưu, hiếm khi trò chuyện với mọi người nên thông tin xã hội rất mờ nhạt. Bằng những tư liệu ít ỏi, các trinh sát phát hiện chị Vẹn từng làm phục vụ cho một quán giải khát tại ngã ba Vụ Bản (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Tại đây, chị Vẹn được xác định có mối quan hệ phức tạp với nhiều đàn ông.

4 tháng trước ngày bộ xương phát hiện, ngày 9/3/2008, chị Vẹn ra khỏi nhà một số người dân nhìn thấy chị lên xe của một người đàn ông đi về hướng Lạc Sơn. Mở rộng điều tra từ manh mối này cùng lời khai của người thân nạn nhân, Công an phát hiện một người đàn ông tên Cường hay lui tới nhà và sống với chị Vẹn như vợ chồng.

Cơ quan điều tra xác minh thông tin với chính quyền địa phương thì được biết, trước khi chị Vẹn mất tích, tại nhà chị đã xảy ra một vụ gây rối. Khi đó, Công an xã kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông tên Cường đang sống ở nhà chị Vẹn nhưng không khai báo. Công an xã đã lập biên bản, yêu cầu người này ký nhưng anh ta không chấp hành mà lớn tiếng gây gổ. Qua điều tra , Công an tỉnh Hòa Bình xác định đối tượng đó là Bùi Văn Cường (SN 1977, trú tại xóm Mòi, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Bùi Văn Cường - gã nhân tình độc ác

Tiến hành điều tra, Công an phát hiện Cường có nhiều biểu hiện nghi vấn, đặc biệt, có nhân chứng đã nhìn thấy Cường đi cùng nạn nhân. Điều tra nhân thân của Cường thì phát hiện, đối tượng này đã có vợ con nhưng vẫn quan hệ tình ái với chị Vẹn từ cuối năm 2007.

Cường làm nghề buôn trâu bò. Cường thu mua Trâu bò ở Hòa Bình rồi đổ bán về xuôi. Sau mỗi chuyến đi buôn, Cường thường ghé quán nước chị Vẹn phục vụ để nghỉ ngơi. Tại đây, sau khi biết hoàn cảnh của chị Vẹn và thấy người phụ nữ này hấp dẫn nên Cường đã buông lời tán tỉnh rồi cả hai nhanh chóng đổ vào nhau.

Trước khi xảy ra án mạng, Cường và chị Vẹn đã xảy ra mâu thuẫn. Cường nghi ngờ chị Vẹn có quan hệ “trên mức thân thiết” với một người đàn ông ở huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ban đầu chỉ là thông tin do người ở quán nước kể lại nhưng sau đó, có lần Cường về nhà chị Vẹn phát hiện ra tình địch ở đây nên sinh lòng thù hận.

Sa chuyện đó, Cường chỉ muốn chị Vẹn là của riêng mình nên đã đưa tiền cho chị Vẹn, bảo nghỉ việc ở nhà. Chị Vẹn từ chối và cho rằng, giữa hai người không có gì ràng buộc nên không cần nghe lời Cường. Thêm nữa, chị đang nuôi hai con nhỏ nên phải đi làm kiếm tiền. Chính vì thế, mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm.



Ngày 9/3/2008, Cường đến nhà chị Vẹn nhân dịp em trai chị tổ chức đám cưới. Khoảng 18h cùng ngày, chị Vẹn bảo Cường đưa lên quán để kịp giao ca tối. Thấy tình nhân không chịu bỏ việc, ban đầu Cường khuyên can để sáng mai đi sớm nhưng chị Vẹn không nghe. Hậm hực chở người tình đi nhưng trong đầu nảy sinh ý đồ ác độ. Khi đi đến địa phận xóm Mường Vọ, Cường dừng xe để nói chuyện cho rõ ràng.

Tại đây, hai người xảy ra tranh cãi. Với tâm lý “không yêu được thì đạp đỏ”, Cường nhặt một hìòn đá đập tới tấp vào đầu nạn nhân cho đến khi chị Vẹn không nhúc nhích nữa. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động , đồng hồ rồi đẩy nạn nhân xuống hầm mỏ bỏ hoang.

Khi bị bắt, Cường vẫn cố chối tội. Cường chỉ thừa nhận có quan hệ tình cảm với chị Vẹn. Đồng thời cho rằng, chị Vẹn còn có quan hệ với nhiều người đàn ông khác nữa. Tuy nhiên, bằng những bằng chứng xác thực, Cường đã phải cúi đầu nhận tội. Tội ác của Bùi Văn Cường tưởng chừng đã bị chôn sâu dưới lòng đất nhưng cuối cùng cũng bị “khai quật” lên để đưa ra trước ánh sáng công lý với mức án chung thân.

Nga Đỗ (t/h)