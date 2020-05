Kỳ án “cái thớt” khiến 2 mẹ con chết thảm xảy ra cách vụ án Hồ Duy Hải 12km vẫn chưa có lời giải

“Cái thớt bể đôi” dính máu

Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ xét xử giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải. Đây là vụ giết người, cướp tài sản kéo dài suốt 12 năm gây xôn xao dư luận. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đặc biệt chú ý đến tang vật là “cái thớt”. Tang vật này được cơ quan điều tra xác định là một trong những hung khí gây án.

Thật trùng hợp, ở một vụ án mạng xảy ra cách hiện trường vụ án của Hồ Duy Hải khoảng 12km, cũng có tình tiết “cái thớt”. Theo Công an tỉnh Long An, vụ sát hại 2 mẹ con và làm bị thương người em gái xảy ra ở xã An Thạnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Đáng chú ý, cho đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Cơ quan điều tra vẫn đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng dã man, gây chấn động dư luận suốt thời gian dài này.

Theo Báo Giao thông, sáng 12/5, hiện trường vụ án này cách hiện trường vụ sát hại 2 nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi khoảng 12km. Một số người dân địa phương gọi đây là vụ án “cái thớt”, bởi ở hiện trường 2 mẹ con tử vong cũng có cái thớt bể đôi dính nhiều máu.

Kể lại thời điểm xảy ra vụ án kinh hoàng này, một người dân nói: “Nói đến cái thớt chúng tôi ớn lạnh xương sống bởi tại hiện trường vụ sát hại 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi mà các cơ quan chức năng kết tội Hồ Duy Hải là hung thủ, cũng nói đến cái thớt...".

Căn nhà nơi xảy ra án mạng cỏ mọc hoang, ít người qua lại

Hiện trường vụ 2 mẹ con bị sát hại cách đây 9 năm là một căn nhà cấp 4, nằm sát mép đường tỉnh lộ 830 thuộc ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức (Long An). Đến nay, cổng, tường của căn nhà bị che phủ bởi cây cỏ dại. Nếu đi qua vào giữa trưa hoặc tối muộn còn có cảm giác âm u, nổi gai ốc toàn thân.

Người dân sống gần đó cho biết, anh chị em của nạn nhân đều sống ở TP Hồ Chí Minh, lâu lâu mới về quê một lần. Hiện ở căn nhà này chỉ có chị Huỳnh Thị Quí (SN 1975, em gái nạn nhân, cũng là nạn nhân trong vụ án nhưng may mắn thoát chết) sống và lo hương khói cho chị gái và đứa cháu xấu số.

Theo cháu trai chị Quí, dù đã 9 năm trôi qua nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. gia đình vẫn đang rất mong mỏi cơ quan điều tra sớm tìm ra được hung thủ gây án để an ủi hương hồn của hai nạn nhân đã khuất.

Nói về nạn nhân Quí, người cháu cho biết, sau khi được xuất viện, nạn nhân được đưa về căn nhà trên sinh sống. Tuy nhiên, sức khỏe và tinh thần không được bình thường. Vì thế hàng ngày, các con cháu đều thay phiên đến hỗ trợ sinh hoạt cá nhân, ăn uống.

Chồng và cha nạn 2 nạn nhân xấu số là anh Nguyễn Thanh Phương hiện vẫn sinh sống ở xã An Thạnh nhưng ít nói, ít tiếp xúc với bà con hàng xóm… Có lẽ sự ra đi của vợ con đã tạo ra cú sốc quá lớn với người đàn ông này.

Án mạng kinh hoàng giữa đêm

Theo thông tin cơ quan điều tra cung cấp, vụ thảm án xảy ra vào khoảng 20h ngày 14/5/2011. Khi đó, gia đình phát hiện chị Huỳnh Thị Chi (SN 1967) và cháu Trần Thị Thanh Trà (SN 2003) bị sát hại tại ngôi nhà trên. Bên cạnh đó phát hiện chị Quí bị thương nghiêm trọng.

Sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Bến Lức tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong và tìm manh mối truy bắt hung thủ.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, hung khí gây án là dao phay và cái thớt vỡ đôi. Cả hai hung khí đều là vật dụng trong nhà chứ không phải do hung thủ mang từ bên ngoài vào.

Kết luận giám định pháp y xác định, nạn nhân Trần Thị Thanh Trà bị chém 10 nhát, nạn nhân Huỳnh Thị Chi bị chém 7 nhát và nạn nhân Huỳnh Thị Quí bị chém 7 nhát nhưng may mắn thoát chết.

Sau vụ án mạng kinh hoàng, nạn nhân may mắn sống sót bị ảnh hưởng nghiêm trọng về Sức Khỏe và tinh thần

Nạn nhân Trà tử vong trên bàn ăn, chiếc máy vi tính xách tay vẫn để trên bàn và đang mơ. Cách đó vài mét, chị Quí nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh có chiếc tivi còn bật. Chị Chi tử vong sau nhà trên chân vẫn đeo đôi dép của chồng.

Theo nhận định ban đầu, sau khi phát hiện con gái và em gái bị sát hại, chị Chi đã bỏ chạy nhưng không thoát được. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, cả hai tủ và hộc giường đều bị lật tung nhưng tài sản không bị mất. Thậm chí, tài sản trên người chị Chi vẫn còn nguyên. Con heo đất cháu Trầ bỏ tiền tiết kiệm cũng không bị mất.

Xác định đây là vụ trọng án được dư luận quan tâm nên ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An quyết định thành lập ban chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 16/5/2011, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra truy bắt hung thủ. Mặc dù vậy, cho đến nay vụ án vẫn tìm ra được hung thủ gây án.

Cho đến nay, mỗi lần nhắc đến vụ án trên, người dân địa phương đều rùng mình khiếp sợ. Các thành viên trong gia đình vẫn bị sốc về vụ án bí ẩn chưa có lời giải.

