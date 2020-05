Lật mặt tội ác đê hèn của gã trai trẻ sát hại bà hàng xóm U50 từ dấu dép nhựa trên sân thượng

Sáng sớm ngày 4/4/2013, chị Lê Thị Chung (SN 1985) sang nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Dung (SN 1962, ở thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Nhưng đứng ngoài cổng gọi mãi không thấy mẹ trả lời, nghi có điều bất ổn, chị Chung trèo cổng vào nhà kiểm tra.

Đi đến cửa chị phát hiện có vết máu nhưng do không có chìa khóa nhà mẹ nên chị đi ra cửa sổ mở cửa nhìn vào. Quan sát xung quanh, chị thấy bà Dung nằm trên sàn nhà, lối đi vào buồng ngủ, cơ thể quấn chăn kín, xung quanh có vết máu.

Quá hoảng sợ, chị ho hoán hàng xóm sang giúp phá cửa nhà. Kinh hoàng hơn, khi mở tấm chăn ra, chị suýt ngất vì thấy chiếc áo ngủ của mẹ bị kéo trùm lên mặt, chiếc quần bị tụt xuống đầu gối. Kéo chiếc áo xuống chị thấy trên cổ mẹ có một vết cắt rất sâu.

Nhà của bà Dung và nhà hung thủ Ngà sát cạnh nhau

Sự việc nhanh chóng được hàng xóm trình báo lên chính quyền địa phương huyện Thanh Liêm và Công an tỉnh Hà Nam. Lực lượng chức năng vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, nạn nhân bị sát hại, hiếp dâm và lấy đi một số tài sản của nạn nhân.

Xác định đây chắc chắn là vụ cướp của, giết người, hiếp dâm nên cơ quan Công an nhanh chóng tỏa ra truy tìm nghi phạm. Từ dấu vết ở hiện trường, cơ quan điều tra xác định, hung thủ chắc chắn là người quen biết với gia đình nạn nhân, thậm chí có thể là hàng xóm.

Qua sàng lọc, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Trần Văn Ngà (23 tuổi, là hàng xóm của nạn nhân). Đối tượng Ngà không có công ăn việc làm ổn định, thường đi làm thuê làm mướn và có biểu hiện nghiện ma túy.

Ngay trong hôm đó, Công an đã tổ chức truy tìm Ngà để đưa về phục vụ điều tra. Các trinh sát bắt được Nga khi hắn đang làm việc ở Công trường. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hắn còn ngoan cố, chối tội, đưa ra nhiều bằng chức ngoại phạm. Tuy nhiên, từ những chứng cứ có được, Ngà buộc phải cúi đầu nhận tội.

Ngà khai, đêm ngày 3/4/2013, Nga trèo lên tầng thượng nhà bà Dung rồi cạy cửa lẻn vào với ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc lục lọi đồ đạc tìm tài sản giá trị thì bị bà Dung phát hiện.

Ngà sát hại người hàng xóm sau khi thực hiện hành vi thú tính

Song khi về đến nhà hắn sực nhớ ra là quên chiếc quần ở nhà nạn nhân nên lại trèo tường sang để lấy. Đúng lúc này bà Dung hồi tỉnh nên trì hô cầu cứu. Trong lúc hoảng loạn, Ngà dùng dao lia mạnh một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Ngà lấy chăn quấn lên thi thể nạn nhân rồi dùng nước dội sạch hiện trường.

Nga vào phòng ngủ của nạn nhân cạy tủ lấy đi 500.000 đồng và một chiếc điện thoại Nokia. Sáng hôm sau, Ngà vẫn đi làm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Thiếu nữ bị kẻ cuồng dâm sát hại rồi hiếp dâm xác chết 2 lần