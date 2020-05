Kỳ án đống cát “đồng lõa” che giấu tội ác kinh hoàng của gã “người yêu” hám của

Xác chết lõa thể vùi dưới đống cát

Chị Lò Thị Hợp (SN 1992, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái ) đi làm thuê ở khu bãi biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Mỗi tháng chị đều đặn gửi 2 triệu về cho phụ bố mẹ nuôi các em ăn học. Nhưng ngày 4/8/2012, chị Hợp bỗng dưng xin nghỉ làm, vay 4,8 triệu đồng của chủ quán nói là đi thăm em trai ở Hà Nội vì nó vừa đỗ đại học. Số tiền này sẽ trả sau khi nhận lương. Khi đi chị Hợp mang theo túi xách quần áo, đồ nữ trang, máy nghe nhạc và điện thoại di động.

Nhưng kể từ hôm đó, gia đình, chủ quán, bạn bè không ai liên lạc được với chị Hợp nữa. Sự mất tích đầy bí ẩn của chị khiến gia đình vô cùng lo lắng. Khi không thể tìm được tung tích chị, gia đình quyết định làm đơn trình báo lên Công an.

4 ngày sau khi nhận được tin báo về sự mất tích bí ẩn của chị Hợp thì Công an nhận được tin báo về việc, nhóm công nhân đang thi công công trình ven Quốc lộ 21B (thuộc địa phận thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) bỗng thấy 2 con chó đang cắn nhau như tranh giành một vật gì đó ở khu vực đống cát cạnh công trình.

Khi công nhân đi đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một cánh tay người trồi lên, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Sự việc kinh hoàng này được trình báo Công an ngay lập tức.

Đống cát che giấu thi thể cô gái xấu số

Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về khám nghiệm tử thi. Báo cáo ban đầu cho thấy, nạn nhân khoảng 20 đến 25 tuổi, bị vùi xác trong tình trạng cơ thể chỉ mặc đồ lót. Nạn nhân tử vong do bị chém nhiều nhát ở vùng đầu, cổ, vai, vùng trên ức ngực làm đứt bó động mạch cảnh phải, đứt rời bàn tay phải, đứt rời ngón 4,5 bàn tay trái.

Nạn nhân tử vong trước khi phát hiện thi thể khoảng 3 – 4 ngày, trùng thời điểm chị Hợp mất tích. Sau khi giết người hung thủ đã kéo xác nạn nhân đến khu vực công trường đang thi công và vùi xác dưới bãi cát.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện cách vị trí giấu xác khoảng 3 mét có một đôi dép, chiếc quần được xác định của nạn nhân đã bị cắt rách, vùi dưới cát. Nhưng các điều tra viên không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Vì vụ án xảy ra tại nơi vắng người qua lại và trong công trường đang xây dựng nên quá trình điều tra trở nên khó khăn hơn. Để giải mã vụ án kinh hoàng này, nhiệm vụ đầu tiên được đặt ra là truy tìm danh tính nạn nhân. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã ra thông báo tìm người mất tích, đồng thời thu thập dấu vân tay phải của nạn nhân để đưa đi đối chiếu.

Kết quả bước đầu xác định, nạn nhân không phải là người dân ở huyện Bình Lục. Thời điểm đó tại địa phương cũng không ghi nhận trường hợp nữ giới nào bị mất tích.

Thông báo mất tích được phát đi trên toàn quốc và đã có 15 trường hợp có người thân mất tích đến nhận dạng nhưng đều không phải. Ban chuyên án cũng đã triệu tập nhiều đối tượng có biểu hiện đáng nghi ở địa phương lên làm việc nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm.

Trong khi mọi hướng điều tra đều không có kết quả, ban chuyên án đã mở rộng địa bàn điều tra sang các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên vì hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân ở Quốc lộ 21B – đây là nút giao thông quan trọng đi qua các tỉnh trên. Công an tỉnh Hà Nam cũng phối hợp với Công an các tỉnh trên để rà soát các đối tượng mất tích trên địa bàn.

Nhờ việc mở rộng địa bàn điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã thu được kết quả xứng đáng. Công an tỉnh Nam Định cung cấp manh mối quan trọng về việc chị Lò Thị Hợp – một lao động trên địa bàn mất tích bí ẩn. Qua xác minh, nhiều điều đặc điểm của chị Hợp trùng khớp với nạn nhân. Công an tỉnh Hà Nam đã về nơi chị Hợp làm việc ở huyện Hải Hậu (Nam Định) để điều tra, tiến hành đối chiếu dấu vân tay tại hiện trường vụ án mạng với dấu vân tay của chị Hợp trên chứng minh thư photo khai báo tạm trú, tạm vắng thì cho kết quả trùng khớp 100%.

Tội ác của gã “người yêu” hám của

Từ manh mối quan trọng này, Công an tỉnh Hà Nam xác định, nạn nhân trong vụ án mạng này là chị Lò Thị Hợp. Cơ quan điều tra tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân thì được chị Lò Thị Quân (chị họ của Hợp) cung cấp tình tiết quan trọng. Theo chị Quân, thời gian trước khi mất tích, chị Hợp có liên lạc với một người trong danh bạ điện thoại lưu là “người yêu”. Hợp tâm sự, đó là nam thanh niên cùng tuổi nhưng không chia sẻ tên tuổi, quê quán.

Chị Hợp và nam thanh niên này thường xuyên nhắn tin, liên lạc với nhau về đêm. Đến sáng ngày 4/8/2012, chị Quân chở Hợp ra bến xe ở thị trấn Thịnh Long để đón xe khách lên Hà Nội . Trong lúc chờ xe, chị Hợp nói sẽ đi gặp người yêu.

Sau đó, các trinh sát tìm được người lái xe mà chị Hợp đã đi từ Thịnh Long lên Hà Nội. Nam tài xế cho biết, khi xe chạy đến ga Cầu Họ, huyện Bình Lục (Hà Nam) thì chị Hợp xuống xe và được một người thanh niên đi xe máy tới chở đi. Cơ quan điều tra xác định, nam thanh niên đó có thể là người “người yêu” mà chị Quân nhắc đến và có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Từ manh mối trên, cơ quan Công an quay lại Hà Nam để tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng cùng độ tuổi với chị Hợp sống quanh khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Sau quá trình “mò kim đáy bể”, các trinh sát phát hiện đối tượng Trần Đình Sơn, trú tại thôn Cửa xã Trung Lương, huyện Bình Lục (Hà Nam) có nhiều điểm đáng nghi.

Hung thủ Sơn (áo xanh) khai báo tội ác

Cùng thời điểm, một người dân địa phương cho biết, thời điểm xảy ra án mạng đã thấy Sơn đi cùng một cô gái trẻ ở khu vực cầu Họ, xã Trung Lương. Chiều ngày 9/8/2012, Công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Sơn. Đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở của Sơn. Tại đó thu giữ một dây chuyền vàng, một máy nghe nhạc, một điện thoại Samsung đều là những tài sản của chị Hợp. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Sơn đã phải thừa nhận tội lỗi của mình.

Sơn khai, đã lập gia đình với một cô gái cùng tuổi quê ở Thanh Hóa rồi xin vào làm vệ sĩ cho một công ty vệ sĩ. Khi vợ có bầu do Sức Khỏe yếu nên Sơn đã đưa về nhà ngoại dưỡng thai. Vừa thoát khỏi sự quản lý của vợ, Sơn liền lao đầu vào những cuộc ăn chơi.

Khoảng tháng 7/2012, Sơn cùng đám bạn xuống bãi biển Thịnh Long (Nam Định) chơi và quen với chị Lò Thị Hợp. Sau đó, hai người thường xuyên liên lạc qua lạc với nhau. Sơn buông lời tán tỉnh, yêu đương với chị Hợp.

Đến tối ngày 3/8/2012, Sơn được chị Hợp thông báo sẽ lên chỗ Sơn ở chơi. Sáng ngày 4/8/2012, Sơn đón chị Hợp ở cầu Họ, xã Trung Lương bằng xe máy của mình và đưa đi chơi, ăn uống rồi chở chị Hợp đến nhà nghỉ An Sinh thuộc xã Trung Lương. Sau khi quan hệ với chị Hợp, Sơn thấy “người yêu” có đeo nhẫn vàng, dây chuyền vàng, trong túi lại có tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để thực hiện tội ác, tối đó, trước khi đón chị Hợp, Sơn đã thủ sẵn một con dao bầu trong cốp xe. Sau khi đưa chị Hợp đi ăn chơi, Sơn chở nạn nhân đến khu vực bãi cát ở thôn Câu Thượng, hắn dừng xe bảo chị Hợp xuống để tâm sự.

Nhân lúc chị Hợp không để ý, Sơn lén mở cốp lấy con dao bầu rồi chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Khi xác định chị Hợp đã chết, kẻ thủ ác liền cắt áo chị Hợp, mang áo và đôi dép đi giấu cách vị trí gây án khoảng 3m rồi tháo sợi dây chuyền, lấy điện thoại và cào cát phủ lên nạn nhân.

Sơn đem vứt con dao gây án ở ao đình làng rồi quay về nhà nghỉ An Sinh lấy đồ đạc của nạn nhân mang về nhà riêng giấu. Hôm sau, Sơn vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, do giấu xác nạn nhân không kỹ nên chỉ 3 ngày sau thi thể bị phát hiện và tội ác bị phơi bày. Sau khi hoàn tất công tác điều tra, Sơn bị đưa ra xét xử và phải nhận bản án tử hình để trả giá cho tội ác của mình.

Nga Đỗ (t/h)