Kỳ án đống rơm trong bếp che giấu hành vi giết người hiểm độc của “cậu bé không hư”

Linh tính có chuyện chẳng lành, người chồng hô hào hàng xóm và họ hàng chia nhau đi tìm kiếm. Đến khoảng 10h ngày 27/10/2007, anh Đặng Văn Tấn và Đặng Văn Ngấn phát hiện chiếc xe đạp phượng hoàng màu đen chuyên chở phế liệu của chị Loan dựng trước cổng nhà bà Sáu.

Anh Tuấn và anh Ngấn tìm kiếm xung quanh nhà bà Sáu nhưng không thấy. Sau đó, hai anh đã trèo tường vào bên trong nhà với hy vọng tìm thấy manh mối gì đó có giá trị. Hai anh đi tìm trong vườn, xung quanh nhà chính nhưng không thấy. Khi đi đến gian công trình phụ thì mùi hôi, thối, ẩm mốc sực lên mũi.

Cơ quan điều tra tốn khá nhiều công sức để buộc Khánh phải khai nhận tội ác

Hai anh đi đến gần đống rơm ở ngăn nhỏ chuyên vùi tro trấu thì mùi hôi thối càng nồng nặc hơn. Anh Tuấn tiện tay lấy cái xiên bơi ra thì kinh hoàng phát hiện thi thể chị Loan bị vùi trong đống rơm. Cả anh Tuấn và anh Ngấn sợ đến nỗi níu lưỡi mất một lúc không thét lên lời.

Sau đó sự việc được trình báo lên Công an tỉnh Hưng Yên. Đơn vị đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Khám nghiệm sơ bộ xác định, chị Loan chết ngạt, trên cổ có nhiều vết bầm tím chứng tỏ trước khi tử vong đã bị siết cổ bằng một sợi dây. Gót chân phát hiện bị mất một đoạn da nên nghi ngờ đây là hiện trường giấu xác không phải hiện trường chính. Rất có thể, chị Loan bị sát hại ở một nơi khác và bị kéo xác sang căn bếp nhà bà Sáu để giấu xác.

Xác định đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận nên Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã cắt cử những điều tra viên dày dặn kinh nghiệp tập trung tổ chức điều tra, truy tìm tung tích hung thủ gây án. Tổ công tác chia nhau rà soát hàng trăm đối tượng có biểu hiện trộm cắp, nghiện hút trên địa bàn.

Thế nhưng, Khánh mới 15 tuổi. Ở độ tuổi này, không một ai có thể nghĩ rằng Khánh là kẻ giết người. Mặc dù Khánh có nghỉ học từ sớm nhưng trong mắt bà con lối xóm, cậu không phải đứa trẻ hư. Chính vì thế, ban chuyên án vô cùng thận trọng khi điều tra, truy xét đối tượng này.

Sau 2 ngày truy án, cơ quan điều tra đã loại bỏ được rất nhiều người trong diện tình nghi và chỉ còn lại một mình Khánh. Công an quyết định triệu tập Khánh đến trụ sở làm việc. Tại đây, Khánh cho biết, hôm xảy ra vụ án hắn ở nhà cắt cỏ và làm mạ nhưng không có ai làm nhân chứng cho Khash. Bởi hôm đó, bố mẹ và em trai Khánh đều đi vắng.

Quá trình phá án có bước đột phá sau 3 ngày phát hiện thi thể nạn nhân khi em trai Khánh buột miệng kể lại chuyện hôm trước có thấy một cô vào mua đồng nát. “Cháu định bán ống nhựa nhưng anh Khánh không cho bán và đuổi cháu đi tưới rau”, người em thuật lại.

Từ tình tiết này, các điều tra viên tập trung vặn hỏi, tra xét Khánh. Nhưng Khánh giảo hoạt đến mức vẫn ra sức chối tội, không nhận việc đã gặp và bán đồng nát cho chị Loan. Tuy nhiên, từ những bằng chứng và tài liệu có được trong tay, cơ quan điều tra đủ cơ sở kết luận Khánh chính là kẻ gây nên cái chết thương tâm củ chị Loan.

Do Khánh còn quá nhỏ nên Ban chuyên án quyết định sử dụng biện pháp tâm lý, động viên bố mẹ khuyên Khánh nhận tội. Hai ngày sau, Khánh theo bố lên cơ quan điều tra và khai nhận toàn bộ tội trạng.

Khánh khai, chiều ngày 26/10/2007, chị Loan đến nhà hỏi mua phế liệu, Khánh không cho em trai bán ống nhựa nên đã đuổi cậu ra vườn tưới rau. Khi còn một mình, Khánh chợt nghĩ đến cục đồng mà hôm trước bạn đã cho nên gọi chị Loan vào để bán.

Khi kéo đến sân nhà bà Sáu, Khánh dùng kéo cắt khoảng 30 cm tóc của nạn nhân nhằm mục đích khi bị phát hiện cũng không ai nhận ra. Tiếp đó, Khánh kéo xác chị Loan đến chỗ đựng tro trấu, vùi xuống, lấp rơm lên trên mặt.

Để không bị phát hiện, Khánh nhanh chóng phân tán tài sản, đồ đạc của nạn nhân ở nhiều nơi để đánh lạc hướng. Những món đồ nhỏ như nón, dép, quả cân, tóc… của nạn nhân, Khánh cho vào túi nilon buộc gạch và ném xuống sống Bắc Hưng Hải.

Mặc dù còn rất nhỏ nhưng tội ác do Khánh gây ra đã gây rúng động khắp một vùng quê. Sau khi điều tra xong, cơ quan Công an đã chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng cùng cấp để tiến hành xử lý theo đúng quy định Pháp luật , trả lại công bằng cho người chết oan khuất.

