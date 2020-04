Kỳ án xác chết không đầu ở hồ Rẻ Quạt: Người vợ trở về trong giấc mơ `báo oán` gã chồng ác quỷ

Ngày 9/5/2008, người dân sống ở khu vực hồ Rẻ Quạt (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) bàng hoàng khi phát hiện một xác người không toàn vẹn. Thi thể chỉ có nửa phần, không đầu, không chân. Ngay lập tức sự việc được trình báo lên Công an.

Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, khoảng 40 tuổi, đầu và hai chân đã bị cắt rời. Hai ngày sau, cơ quan điều tra tìm thấy 2 chân của nạn nhân ở mương nước Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Hồ Rẻ Quạt nơi phát hiện thi thể không đầu

Từ những chứng cứ vụn vỡ, cơ quan điều tra tập trung lực lượng để xác định danh tính nạn nhân, truy tìm hung tích hung thủ. Công an bắt đầu rà soát trên địa bàn các quận nội đô để tìm kiếm những người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng tương tự như xác chết không đầu vắng mặt tại địa phương để truy tìm tung tích nạn nhân nhưng không có kết quả khả thi.

Những tưởng vụ án sẽ đi vào bế tắc thì vào ngày 1/7/2008, cơ quan Công an nhận được tin báo về việc một người phụ nữ sống ở cụm Bồ Đề (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) mất tích bí ẩn. Người này được xác định là Lê Thị Huệ, SN 1970, quê quán TP Hà Đông (Hà Tây). Chị Huệ số ở số nhà 32, ngõ 97, phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Trước khi bị mất tích, chị Huệ làm công nhân môi trường đô thị. Theo người dân sống cạnh, chị Huệ đã có chồng là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1960) làm nghề xe ôm và 2 con nhỏ (một trai, một gái). Đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ học tiểu học. Thường ngày gia đình ít tiếp xúc với hàng xóm vì bận bịu công việc. Do vậy khi chị Huệ mất tích cũng ít người trong xóm để ý vì nghĩ chị đi làm.

Nguyễn Văn Tueyen tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, trong một lần gặp gỡ Tuyên, một người hàng xóm có hỏi chị Huệ đi đâu mà lâu không thấy thì Tuyên trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Tuyên nói, vợ lên Lạng Sơn để học nấu ăn. Kể cả sau đó tổ trưởng tổ dân phố hỏi thì Tuyên cũng trả lời y đúc.

Nhận được tin báo quan trọng trên, Công an đã dồn lực lượng vào tìm kiếm chị Huệ. Qua tiếp xúc với Tuyên, các điều tra viên phát hiện đối tượng này có nhiều điểm bất thường. Gương mặt luôn tỏ ra hoảng hốt, thất thần.

Đáng chú ý, khi cơ quan điều tra tìm hiểu thông tin chị Huệ thông qua hai đứa thì chúng cho biết, mẹ đi Hàn Quốc làm ăn. Sự mâu thuẫn giữa lời nói của trẻ con và người lớn đã khiến Công an dồn nhiều nghi vấn vào đối tượng Tuyên.

Tìm hiểu sâu thì được biết, Tuyên là đối tượng ham mê cờ bạc. Có lần Tuyên từng tuyên bố thà bỏ vợ chứ nhất định không bỏ cờ bạc. Với những tình tiết trên, Công an quyết định triệu tập Nguyễn Văn Tuyên về trụ sở làm việc. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm AND của hai đứa con Tuyên về đối chiếu với thi thể không đầu.

Tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, qua đấu tranh và thuyết phục, Nguyễn Văn Tuyên cuối cùng cũng khai nhận đã hạ sát vợ rồi dùng dao chặt thi thể thành nhiều mảnh để phi tang. Thời điểm bị Công an bắt giữ mặt hắn hốc hác, tuyền tụy hẳn. Chứng tỏ, trong suốt những ngày sau khi sát hại vợ hắn đã phải chịu nỗi ám ảnh tội ác tột cùng.

Tuyên nói: “Vài ngày sau khi gây ra vụ án, tôi vẫn ngủ ở nhà. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy vợ về nhà, đứng ở cửa nhìn tôi cười. Sợ quá, tôi không dám về nhà nữa, cho các con về bên ngoại và đi lang thang suốt ngày đêm, vạ vật ở những nơi quen biết”. Và cho đến khi bị bắt, Tuyên vẫn không lý giải được tại sao lại hành động thú tính, đang tâm sát hại, phân xác vợ.

Tuyên còn khai, sau khi giết vợ, hắn cũng thắp hương xin người quá cố tha lỗi. Thế nhưng, một vài nén hương, lời cầu khẩu không thể khiến tội lỗi của hắn bị xua tan. Hắn khai, động cơ dẫn đến hành vi dã man trên là vào sáng ngày 9/5/2008, chị Huệ không muốn cho Tuyên đi làm xe ôm bằng xe máy, Lý do là bởi vì Tuyên làm được đồng nào sẽ nướng hết vào chiếu bạc đồng đó.

Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường

Khi đó chị Huệ kiên quyết không giao chìa khóa xe cho Tuyên, thế là hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi giằng co để lấy chìa khóa, Tuyên làm vợ ngã đập đầu vào cạnh cầu thang gác xép bất tỉnh. Lại gần kiểm tra phát hiện vợ không thở nữa, Tuyên vội vàng bọc xác nạn nhân vào trong chăn, để trên gác xép.

Sau đó, hắn xuống nhà nấu cơm cho hai con ăn như bình thường. Đến khoảng 14h khi lũ trẻ đi học hết, Tuyên lấy dao chặt thi thể vợ làm nhiều mảnh. Tiếp đó, hắn bọc xác vợ vào trong bao tải rồi dùng xe máy chở ra vứt ở hồ Rẻ Quạt phần thân, đầu vứt ở sông Nhuệ (huyện Thanh Trì), còn hai chân vứt pử mương nước Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Xong xuôi đâu đấu, Tuyên về nhà dọn dẹp, xóa mọi dấu vết. Đồng thời tiến hành thắp hương khấn vong hồn vợ xá tội và ra sức nói dối con cái cùng hàng xóm về sự mất tích bí ẩn của chị Huệ. Có thời điểm hai đứa trẻ phát hiện vết máu của mẹ ở cầu thang thì Tuyên nói dối do bố trượt chân ngã.

Theo điều tra của Công an, Tuyên và chị Huệ kết hôn năm 1992, sau khi đã ly dị người vợ cả ở TP HCM. Tuyên và chị Huệ đã từng có những năm tháng sống hạnh phúc, cùng đồng cam cộng khổ ở khu vực cụm Bồ Đề, phường Nhân Chính. Nhưng mấy năm gần thời điểm xảy ra án mạng, Tuyên đi làm xe ôm rồi lao vào cờ bạc. Việc này khiến vợ chồng nhiều lần to tiếng với nhau. Khôn đồng ý việc vợ cấm cản mình đánh bạc nên đã dẫn đến vụ án mạng thương tâm trên.

