Kỳ án gã đồ tể “săn” người ở miền Tây “bốc hơi” sau khi sát hại người phụ nữ đáng thương

Khoảng 7h ngày 7/6/2013, đại tá Ngô Tấn Quốc – Trưởng Phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Phát hiện một thi thể phụ nữ nằm đằng sau phòng khám của bác sĩ Trần Thị Xuân ở xóm 8, thị trấn Thái Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Ngay sau đó, Công an tỉnh tổ chức lực lượng xuống phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Kim Tạo (SN 1956, bà Tạo là chị chồng của bác sĩ Xuân). Do ở quê có hoàn cảnh khó khăn nên đến nhà em trai giúp việc nhà.

Bà Trần Thị Xuân chết lặng khi biết tin chị chồng bị sát hại



Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, sau khi gây án hung thủ đã xóa mọi dấu vết và khép cửa để mọi người tưởng chủ nhà đã đi vắng. Còn qua công tác khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân bà Tạo tử vong là do ngạt thở. Sau gáy phát hiện vết nứt, máu tụ lại. Thời gian nạn nhân bị sát hại vào khoảng từ 15h đến 15h30 phút.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy, vùng đầu trên đỉnh của tử thi bị rách da, chảy máu và có tụ máu dưới da. Trên cổ có nhiều dấu vết, rách da và dấu vết hằn. Ngoài ra, tại hiện trường cũng xuất hiện nhiều vết máu rơi vãi. Qua xét nghiệm ADN xác định, đây là máu của nạn nhân.

Từ những kết quả khám nghiệm thu được tại hiện trường, lực lượng điều tra nhận định sơ bộ: Đây là vụ án giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng. Phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội báo cáo sự việc lên Ban lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất xác lập chuyên án để phá vụ án trong thời gian sớm nhất.

Ban lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành điều tra, sàng lọc các đối tượng trong diện tình nghi để sớm bắt được hung thủ gây án.

Hung thủ gây án xong đã xóa mọi dấu vết ở hiện trường

Trong quá trình tra án, Ban chuyên án nhận định, hung thủ là người nắm rõ về nhân sự trong phòng khám cũng như lịch trình, giờ giấc làm việc, sinh hoạt của các nhân viên trong phòng khám và nơi nạn nhân ở nhờ. Hắn biết lúc nào nạn nhân ở nhà, lúc nào nạn nhân sơ hở để có thể ra tay nhanh gọn không để lại dấu tích.

Theo người dân địa phương, nạn nhân Nguyễn Kim Tạo là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Bản thân là người lớn tuổi không có quan hệ tình ái với ai nên cơ quan điều tra xác định đây là án giết người do cướp của. Sau khi rà soát cả con phố nơi bà Tạo sinh sống không phát hiện kẻ tình nghi, cơ quan điều tra bắt đầu lần theo những manh mối vụn vỡ nhưng kết quả không khả quan. Các trinh sát tiến hành truy tìm tang vật nhưng cũng không có thông tin khả quan.

Khi các manh mối bị đứt đoạn, Công an chuyển từ rà soát địa bàn, truy tìm tang vật sang suy luận logic, đó là những đối tượng nào có nghi vấn vào ngàu 7/6/2013.

Kết hợp với phương pháp suy luận logic và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, sau 3 ngày tra án, Công an tỉnh Cà Mau đã truy tìm được hung thủ gây án.

Theo một nhân chứng vụ án, khoảng 15h30 đến 16h chiều ngày xảy ra án mạng, phát hiện một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi đi từ hướng cống thoát nước lên chợ. Khi đi mặc quần sóc, áo màu xanh có hình giống cảnh biển Nha Trang. Hành động đi khác thường, có nhiều điểm khả nghi.

Cơ quan điều tra xác định, Võ Hồng Mến cùng vợ đến sống ở thị trấn Thới Bình, làm nghề giết mổ thuê. Đây là đối tượng thường xuyên gây rối an ninh trật tự, hay tụ tập một số đối tượng bất hảo nhậu nhẹt, quậy phá người dân khu phố. Thời điểm vụ án xảy ra, Mến không có mặt ở địa phương. Chủ lò mổ gia súc cho biết, Mến xin nghỉ từ mấy hôm trước, không nói đi đầu.

Võ Hồng Mến sát hại bà Tạo để trộm cắp tài sản

Theo đại úy Châu Thành Nghiêm – Công an huyện Thới Bình: “Từ nhỏ đến lớn, Mến sống lang thang, không có nơi tạm trú cụ thể. Địa phương xác rất khó khăn trong quá trình xác minh nhân thân đối tượng này. Sau khi nỗ lực điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhân thân lằng nhằng của Mến. Cuối cùng xác định được Mến và vợ sống ở địa phương”.

Sau khi nắm bắt được những chứng cứ quan trọng, Ban chuyên án tổ chức lực lượng chốt chặt nhiều tuyến đường Mến có thể tẩu thoát. Ngày 11/6/2013, lực lượng chức năng vây bắt tại chỗ đối tượng Mến. Sau đó, Mến được di lý về trụ sở Công an huyện Thới Bình để lấy lời khai.

Tại trụ sở Công an, Mến khai nhận toàn bộ sự việc xảy ra vào chiều 7/6. Mến cho biết, phát hiện nhà nữ bác sĩ đang công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Thới Bình giàu có, cất giấu nhiều tài sản ở phòng mạch nên tiến hành theo dõi.

Theo đó, vào chiều ngày 7/6, Mến thấy nữ bác sĩ này đi vắng, tưởng nhà không có ai nên lẻn vào lục lọi tài sản. Khi Mến đang lục lọi thì bà Tạo phát hiện. Lo sợ hành vi của mình bị bại lộ nên Mến xông vào sát hại nạn nhân một cách dã man.

Gây án xong, Mến lục lọi khắp nhà thì phát hiện 5 chỉ vàng được giấu kỹ nên lấy đi. Sau khi nghe tin cơ quan CSĐT truy lùng ráo riết Mến liền trốn chạy đi nơi khác. Có người quen ở địa bàn giáp ranh tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu nên hắn tìm đến đây ẩn náu đến khi bị bắt giữ.

