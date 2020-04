Hồ sơ vụ án: Đám cháy kỳ lạ ở nghĩa địa hé lộ tội ác giết người yêu giấu xác dưới huyệt mộ mới bốc

Chiều ngày 3/1/2015, tại khu nghĩa địa thuộc khu phố 8 (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ) bỗng dưng bốc cháy nghi ngút. Người dân và lực lượng chức năng lao vào chữa cháy vì sợ ngọn lửa sẽ lan sang khu vực rừng tràm và nhà dân gần đó. Sauk hi ngọn lửa được dập tắt, người dân tiến hành kiểm tra vụ hỏa hoạn thì phát hiện một thi thể người cháy đen nằm dưới huyệt mộ mới bốc, ngay giữa đám cháy.

Sau đó ít phút, sự việc được trình báo lên cơ quan Công an TP Thủ Dầu Một. Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, trên thi thể có 15 nhát dao và đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định, trên lưng nạn nhân có xăm hình con bướm, tai bấm ba lỗ. Trên người không phát hiện giấy tờ tùy thân, nữ trang. Công an nghi ngờ đây có thể là một vụ cướp tài sản giết người. Cũng loại bỏ trường hợp nạn nhân bị hiếp dâm rồi sát hại vì không thấy có dấu hiệu xâm hại tình dục.

Hai kẻ giết người thời điểm vừa bị bắt

Đang điều tra, Công an nhận được tin báo của bà Lưu Thị Thúy – chủ quán café Thanh Tuyền (khu phố 8) về việc một nữ nhân viên mất tích gần 1 tuần. Đặc điểm nhận dạng của nữ nhân viên này có nhiều điểm tương đồng với nạn nhân ở nghĩa địa.

Vụ việc chị Nhớ bị sát hại sau đó lan truyền khắp các tỉnh miền Nam. Tại khu vực bến xe tỉnh Kiên Giang nhiều người bàn bạc xôn xao về vụ việc này. Khi đó có một thanh niên mặt rỗ, ốm yếu nghe thấy liền vội vã bắt chuyện với một người phụ xe và tự nhận mình là kẻ giết người, phi tang xác ở Bình Dương , yêu cầu Công an đến bắt. Song người phụ xe tưởng thanh niên này loạn trí nên bỏ đi.

Chưa dừng lại, nam thanh niên lạ mặt tiếp tục đến phòng bảo vệ của bến xe nói mình kẻ giết người. Nhưng nhiều người nghĩ người này bị tâm thần nên “không thèm chấp”. Sau đó, hắn đi khắp tỉnh Kiên Giang rêu rao mình là hung thủ giết người nhưng cũng không ai tin. Sau này, mọi người mới ngớ người khi hắn chính là hung thủ giết chị Nhớ.

Công an làm việc với chủ quán cà phê Thanh Tuyền thì được biết, chiều 28/12/2014, chị Nhớ được bạn trai tên Hiếu đón đi chơi. Đó cũng là lần cuối bà chủ quán nhìn thấy nhân viên của mình.

Nhiều mũi trinh sát của Công an TP Thủ Dầu Một được cử xuống địa bàn truy tìm tung tích đối tượng này. Qua rà soát phát hiện Hiếu có đàn em thân thiết tên Mâu (ngụ tại khu phố 8). Trưa ngày 28/12/2014, Triệu đến nhà Mâu cùng một số thanh niên khác ăn nhậu. Sau khi thi thể chị Nhớ được phát hiện thì Triệu và Mâu biến mất khỏi địa phương. Cơ quan điều tra nghi ngờ, hai đối tượng này có liên quan đến cái chết của chị Nhớ.

Công an tiến hành truy bắt đối tượng Mâu., Tại trụ sở Công an , phủ nhận hành vi tội ác của mình. Khi điều tra viên hỏi “mấy nay anh có liên lạc với Triệu không” thì mặt mâu tái xanh. Mâu xin hút một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Tiếp đó hắn xin giấy bút để ghi lời khai vì theo hắn nói: “Mọi chuyện kinh khủng lắm. Em không dám nói lại”.

Trong tờ khai, Mâu viết: Nhậu xong, trong cơn say lại thèm ma túy nên Triệu nói “tao có con người yêu có nhiều tiền. Tao với mày hú nó lấy tiền mua ma túy về cùng phê”. Sau đó cả hai lên kế hoạch “hù” chị Nhớ.

Khoảng 18h ngày 28/12/2014, Mâu chuẩn bị dao rồi nup ở trong bụi cỏ rậm ở nghĩa địa (thuộc khu phố 8). Còn Triệu chạy xe đến quán café đón chị Nhớ. Triệu bảo người yêu: “Anh biết chỗ này hay lắm, anh chở em tới chơi”. Nghe vậy, chị Nhớ tỏ vẻ thích thú và lên ngay xe để Triệu chở đi.

Triệu và Mâu trong phiên xử phúc hồi tháng 5/2017

Khi thấy Triệu chở đến nghĩa địa, chị Nhớ hỏi: “Vào ‘thành phố buồn’ làm gì vậy anh?”. Triệu liền trả lời: “Vào đó rồi biết, nói trước mất linh”. Nghe lời người yêu, chị Nhớ không hỏi thêm gì nữa.

Khi vừa đi vào sâu khoảng vào chục mét thì Mâu từ trong bụi rậm nhảy ra gí dao vào cổ chị Nhớ và lớn tiếng hét: “Có bao nhiêu tiền móc hết ra không tao đâm”. Chị Nhớ hoảng sợ liền thọc tay vào túi móc ra 630.000 đồng đưa cho Mâu. Chưa dừng lại, Mâu lấy điện thoại và đôi bông tai của chị Nhớ. Triệu đứng yên, ra vẻ như bị cướp thật.

Khi Mâu vừa buông tay, chị Nhớ liền hét lên: “Cướp, cướp. Bớ người ta, có cướp”. Sợ bị lộ, Triệu ghì chặt lấy chị Nhớ và ra lệnh cho “đàn em”: “Đâm đi”. Sau khi sát hại nạn nhân, cả hai khiêng thi thể ném xuống huyệt mộ vừa bốc rồi lấy cỏ khô đậy lên trên.

Gây án xong, cả hai rời khỏi hiện trường . Đi được một đoạn, Triệu hỏi: “Lúc quăng nó xuống hố, mày có kiểm tra xem còn tài sản gì hay không”. Mâu cho biết do sợ quá nên quên. Triệu liền quay lại hiện trường và yêu cầu Mâu xuống kiểm tra.

Trong lúc lục soát, Mâu nghe thấy tiếng nạn nhân khẽ rên và còn thở nên gọi với lên: “Anh ơi, hình như nó còn sống”. Triệu liền ra lệnh cho đàn em đâm thêm mất nhát nữa. Mâu không dám nên lóp ngóp bò lên. Thấy vậy, Triệu nhảy xuống hố đâm chị Nhớ thêm vài nhát rồi cả hai bỏ đi.

Về đến nhà, Mâu tỏ ra sợ hãi bao nhiều thì Triệu bình tĩnh bấy nhiêu. Hai ngày sau, Triệu nói với Mâu: “Tao sẽ đi xa một thời gian. Còn mày cũng tìm cách “lặn” đi cho rồi. Người ta phát hiện là chết hết”. Triệu bắt xe lên Sài Gòn rồi lại bắt xe xuống Kiên Giang để tìm nơi ẩn náu. Còn Mâu đi làm bảo vệ không dám về nhà.

Cả hai cứ nghĩ rằng huyệt mộ vừa bốc là nơi giấu xác an toàn nhất, bởi sẽ không có ai lui tới đấy để kiểm tra. Nhưng cả hai không thể ngờ được, một ngày nọ đám cháy kỳ lạ xuất hiện và tội ác của chúng bị phơi bày.

Hai bị cáo câm lặng trong phiên tòa phúc thẩm