Hồ sơ vụ án: Thi thể thai phụ “lật đá” nổi lên giữa khe suối tố cáo dã tâm tàn ác của gã nhân tình

14h ngày 31/1/2014 (tức mùng 1 Tết Giáp Ngọc), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội , Công an tỉnh Sơn La nhận được điện báo từ Công an huyện Thuận Châu về việc quần chúng nhân dân và Đồn Công an Cọ Mạ phát hiện thi thể nữ chết dưới khe suối Nậm Hóa (đoạn qua bản Hát Pang, xã Mường Bám, huyện Thuận Châ). Thi thể nữa giới đang trong quá trình phân hủy nặng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thuận Thành vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động tra án, truy tìm hung thủ.

Khu vực gia đình nạn nhân Súa sinh sống

Qua xác minh, danh tính nạn nhân là chị Vừ Thị Súa (35 tuổi, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, Sơn La). Nạn nhân bị 2 đoạn dây siết cổ gây tử vong. Tiến hành xác minh các mối quan hệ của nạn nhân thì thấy nổi lên đối tượng Phá A Tủa (33 tuổi, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, Sơn La) có nhiều điểm đáng nghi.

Phá A Tủa được xác định là người tình của nạn nhân, có một số bất minh vê thời gian và biểu hiện tâm lý bất thường. Theo người nhà nạn nhân , từ lâu chị Súa đã có quan hệ yêu đương với Phá A Tủa. Ngày 3/1/2014, Tủa có đến nhà đón chị Súa đi và từ đó không thấy chị Súa về nữa.

Từ những bằng chứng trên, cơ quan điều tra triệu tập Phá A Tủa lên trụ sở làm việc. Ban đầu, Tủa tỏ ra rất bình thản, hắn chối bay chối biến về mối quan hệ bất chính với nạn nhân và việc giết chết nạn nhân.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, vừa đấu tranh cứng rắn, vừa cảm hóa, giáo dục, Tủa bắt đầu khai báo. Tủa hé lộ, hắn không thực hiện hành vi một mình mà có người trợ giúp. Kể đó là Quàng Văn Kẹo, 56 tuổi, trú ở bản Hát Siến, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu. Cả hai đối tượng đều thừa nhận hành vi đã cùng nhau giết chết Vừ Thị Súa.

Hung thủ Phá A Tủa

Tủa khai, từ năm 2010, mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn dan díu với chị Vù Thị Súa. Đến tháng 9/2013, chị Súa báo tin có thai nên Tủa rất lo lắng, không biết giải quyết thế nào. Tủa sợ nếu mọi chuyện vỡ lở thì vợ Tủa và gia đình sẽ biết, còn xấu hổ với dân làng nữa. Chính vì thế hắn đã nảy sinh ý định sát hại cả nhân tình lẫn thai nhi đã thành hình ở trong bụng.

Sau đó, Tủa đến tìm Quàng Văn Kẹo nhờ giúp mình “giải quyết” chị Súa bằng cách dùng gậy đập nhiều nhát vào đầu. Sau đó dùng dây thừng và dây cao su siết cổ nạn nhân cho đến chết. Tiếp đó, chúng khiên thi thể thai phụ xuống khe suốt, dùng đá đè lền.

Theo điều tra của Công an , đối tượng Quàng Văn Kẹo cũng là kẻ có lý lịch đen. Kẹo từng có tiền án về tội giết người từ năm 1992, bị tuyên án 12 năm tù giam nhưng chấp hành được 9 năm thì được giảm án tha về. Điểm gây án, hành vi, thủ đoạn giết người của Quàng Văn Kẹo ở vụ án này tương tự với vụ án giết người mà Quàng Văn Kẹo đã thực hiện trước đây.

Như vậy, sau hai ngày kể từ khi nhận được tin báo phát hiện thi thể thai phụ dưới khe suốt, cơ quan điều tra Công an đã bắt được hung thủ gây án và vạch trần được mưu đồ sát hại người tình với dã tâm tàn ác của gã nhân tình Phá A Tủa.

Your browser does not support HTML5 video. Dựng tóc gáy xác chết bị buộc đá dìm dưới sông bỗng nổi lên 'báo oán'

Nga Đỗ (t/h)