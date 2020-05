Kỳ án chiếc thùng nhựa lật mặt gã săn chuột “bẫy” được xác người rồi cõng bộ sang tỉnh khác phi tang

Giăng điện bẫy chuột “thu về” xác thợ săn cua

Trưa ngày 4/7/2012, chị Trần Thị Cẩm Lan (ngụ ấp So Đũ Lớn A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang ) nhận được điện thoại cảu người quen ở chợ hỏi vì sao không thấy chồng là anh Phạm Văn Lẽ (SN 1985) đến giao cua như thường lệ. Lúc này, chị Lan mới sực nhớ ra, chồng xách đồ đi soi cua từ tối nhưng đến sáng vẫn chưa thấy về. Linh tính có chuyện chẳng lành nên chị bỏ ngang công việc, vội vàng chạy về nhà tìm chồng. Hỏi han bao nhiêu người cũng không có tung tích gì nên chị phải báo anh em họ hàng hỗ trợ tìm kiếm.

Chị Lan vẫn nhớ như tin cái đêm định mệnh chồng đi săn cua không về nữa. Chị cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà có 5 miệng ăn mà chỉ trông chờ vào công việc đồng án. Là người thương vợ con nên đêm nào anh lẽ cũng ra đồng bắt cua. May thì kiếm được 1 – 2 kg, đen thì chỉ kiếm được vào con đủ vợ chồng nấu bát canh cho con cái ăn. Sau mỗi đêm lang thang ngoài đồng, sáng nào anh cũng ra chợ bán cua, mỗi kg được khoảng 16.000 đồng. Bằng ấy tiền cũng đủ mua đấu gạo về nuôi vợ con.

Nơi anh Lẽ bị điện giật tử vong

Cái tối định mệnh đó, trước khi anh đi bắt cua, chị Lan có dặn: “Đêm nay anh cố kiếm được 2 ký. Hũ gạo nhà mình sắp cạn rồi. Em và các con ở nhà cứ ngủ trước, không phải đợi anh”.

Chị Lan thì làm công nhân ở nhà máy chế biến cá cách nhà khoảng 5km nên cả ngày làm việc đến tối mịt với về nhà. Sáng thì đi làm từ tinh mơ nên cũng không kịp để ý xem chồng đã về chưa hay đã mang cua ra chợ bán rồi. Chính vì lẽ đó, khi nghe tin tức từ người nhập cua ngoài chợ lòng chị nóng như lửa đốt.

Theo chị Lan, ngày kinh hoàng đó, gia đình thức trắng một đêm để tìm kiếm anh Lẽ nhưng cũng chẳng thấy tung tích gì. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì họ phát hiện phần đất nhà Nguyễn Văn Tám (ngụ cùng xóm với gia đình anh Lẽ) có một số vật dụng bắt cua của anh lẽ. Đó là một cái thùng lê bằng nhựa (loại 20 lít) có quay cầm bằng kim loại. Ngoài ra còn có cái cây chỉa dài 2,58 mét, có 2 mũi bằng kim loại nằm chơ vơ bên bờ ruộng. Chiếc thùng lê nhựa về sau trở thành chứng cứ quan trọng cơ quan chức năng tra án.

Lúc này, gia đình xác định đến 80% anh Lẽ xảy ra chuyện nên đã trình báo Công an huyện Châu Thành A. Không lâu sau đó, Công an huyện Châu Thành A đã phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang vào cuộc điều tra, xác minh. Qua khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện đồ đạc đi săn của của anh Lẽ, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây chì được giăng xung quanh ruộng lúa nhà Tám. Sợi dây này rất giống với bẫy điện để diệt chuột. Nghi ngờ đổ dồn vào hướng chủ thửa ruộng đó.

Cõng xác liên tỉnh để phi tang

Khi cơ quan chức năng triệu tập lên làm việc, Nguyễn Văn Tám tỏ thái độ hoàn toàn khác so với sự điềm tĩnh, hăng hái cùng người dân trong xóm đi tìm anh Lẽ như vài hôm trước. Với thái độ này của Tám, các điều tra viên càng nghi ngờ hơn việc hắn có liên quan đến sự mất tích của anh Lẽ.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã buộc Tám phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tám khai, khoảng 21h ngày 3/7 có đi ra thửa ruộng cách nhà khoảng 300 mét rồi lén dùng dây chì nối điện từ đường dây điện công cộng bắc ngang qua gần đó xuống dây chì ở bờ ruộng vốn là những dây chì mà trước đây dùng để làm giàn bí đao, dây leo.

Mục đích của Tám khi ăn cắp điện nối xuống ruộng nhà mình là để bẫy chuột. Sauk hi nối điện xong, Tám sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 100 mét uống trà và tám chuyện. Tám định bụng, uống xong vài ly trà, tám xong vài câu chuyện sẽ quay lại ruộng xem có bẫy được con chuột nào không. Nếu trường hợp không bẫy được chuột thì sẽ tháo dây điện mang về nhà cất rồi đi ngủ.

Khoảng 21h cùng ngày, Tám đi ra thăm ruộng và bắt được 6 con chuột đã chết vì điện giật. Tám mang chuột về tới chỗ câu điện trộm thì gặp vợ đang ngồi tại đó. Hai vợ chồng ngồi tám chuyện một lúc thì Tám kêu vợ về nhà ngủ cùng con. Còn lại một mình, Tám tiếp tục ở lại để bắt thêm vài con chuột nữa.

Ảnh minh họa

Khoảng 23h cùng ngày, Tám lần nữa ra thăm bẫy chuột. Đến nơi, Tám giật mình phát hiện một người đàng nằm dưới ruộng, tay phải dính vào đường dây chì. Tám vội vàng lấy cây sậy gạt sợi dây chì ra khỏi người nạn nhân rồi nhanh chóng đưa người đó lên bờ hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong từ bao giờ rồi. Nhìn kỹ mặt nạn nhân, Tám nhận ra đó là anh Lẽ ở cùng xóm.

Thay vì đưa nạn nhân về nhà rồi đi tự thú, Tám lại ma mãnh tìm cách phi tang xác nạn nhân để che giấu tội ác của mình. Nghĩ làm làm, Tám cõng xác anh Lẽ lên lưng, đi một mạch theo bờ đu đủ, lội qua kênh Năm và đi thêm một đoạn nữa thì phát hiện 1 cái xẻng vô chủ.

Tám cầm cây xẻng và vác thi thể nạn nhân tiếp tục đi tới bờ chuối trong khu vườn của ông Đỗ Ngọc Chiếu (thuộc ấp Nhơn Thuận A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ; cách ruộng lúa nhà Tám khoảng 500m) thì dừng lại. Tại đây, Tám dùng xẻng đào đất chôn xác anh Lẽ.

Để không bị phát hiện, Tám vơ lá chuối khô và đất khô phủ lên trên mặt hố rồi mới quay về nhà. Đến ruộng nhà mình, Tám ngồi trông bẫy chuột thêm một lúc nữa rồi gỡ dây điện ra đi về nhà. Tám chưa vội đi ngủ, hắn thản nhiên làm thịt chuột. Nghe thấy tiếng dao thớt lạch cạch, vợ Tám tỉnh dậy ra làm thịt chuột cùng chồng. Sau đó cả hai đi ngủ. Tám cũng không hề hé lộ vụ việc hắn cõng xác anh Lẽ liên tỉnh để phi tang.

Chiều hôm sau khi biết tin dân làng tất tưởi đi tìm kiếm anh Lẽ, Tám cũng lăng xăng đi. Việc hắn nhiệt tình tham gia tìm kiếm để chứng tỏ sự vô can của mình. Đồng thời để nghe ngóng động tĩnh.

Hành vi tội ác của Tám tinh vi đến mức, khi chó ăn đi đến ngay nơi chôn xác của anh Lẽ tám cũng tỏ ra vô cùng bình thản và đương nhiên, chó săn không phát hiện ra thi thể anh Lẽ đang nằm lạnh lẽo dưới mấy tấc đất.

Từ lời khai của Tám, cơ quan chức năng tổ chức khai quật tử thi. Kết quả giám định pháp y cho thấy, anh Lẽ tử vong do điện giật. Ngồi trong trại tạm giam, ăn năn về hành vi của mình nên Tám động viên gia đình chạy vạy, bồi thường chi phí mang táng cho gia đình chị Lan là 40 triệu đồng.



