Rùng mình với kế hoạch giết bạn gái, yểm bùa rồi chôn xác phi tang suốt 45 ngày của gã “sư hổ mang”

Thiếu nữ mới lớn mất tích bí ẩn

Tháng 9/2013, người dân ở Trà Vinh cứ túm năm tụm ba bàn về sự mất tích bí ẩn của Ngân – nữ sinh học lớp 12 hệ bổ túc. Lần cuối cùng mọi người gặp Ngân là vào khoảng 21h ngày 13/9/2013 tại tiệm internet gần nhà. Một số người bạn chơi chung nhóm với Ngân cho biết, khi đang chơi thì Ngân nhận được điện thoại của bạn trai sau đó bỏ đi luôn.

Sáng hôm sau, người thân Ngân thức dậy không thấy con gái đâu liền hô hào anh em họ hàng đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Bạn bè, hàng xóm thấy Ngân mất tích bí ẩn cũng cùng nhau đi khắp các con hẻm để tìm kiếm nhưng cũng không thấy. Đến ngày 1/10/2013, gia đình quyết định trình báo sự việc lên Công an vì không thể tìm thấy Ngân.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Trà Vinh vào cuộc điều tra. Trong quá trình xuống địa bàn tìm hiểu thông tin, các trinh sát nhận được tin báo từ người dân sống ở khu vực ấp Giồng Chùa (xã Phương Thạch, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về việc phát hiện xe máy biển số 84D1-16117 cùng một giỏ xách nữ và mũ bảo hiểm được che giấu kĩ càng. Công an xác định, tài sản đó thuộc về nữ sinh Ngân.

Chân dung thiếu nữ xấu số bị gã sư thầy dâm dục hãm hại

Qua điều tra các mối quan hệ của nữ sinh này, Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Kim So Phia (SN 1989, ngụ ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) là đối tượng có nhiều điểm khả nghi nhất. Phia chính là bạn trai của Ngân. Ngày 17/10/2013, Phia được Công an mời đến trụ sở làm việc.

Bước đầu, Phia khai nhận, do bạn gái không chịu bỏ thai lại phát hiện mình có quan hệ tình cảm với một cô gái khác nên đã dọa dẫm tố cáo sự việc. Vì lo sợ Ngân phanh phui mọi việc nên đã nảy sinh ý đồ sát hại người yêu.

Khi Công an tra hỏi về nơi giấu thi thể nạn nhân , Phia tỏ ra vô cùng nham hiểm, hắn cố lấp liếm những tình tiết kinh hoàng bằng việc khai báo gian dối. Hắn khai, đêm ngày 14/9/2013, hắn giả bộ rủ Ngân lên TP Hồ Chí Minh để trốn sang Campuchia cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Trong lúc đi phà, Phia rủ Ngân ra phía sau nói chuyện, lợi dụng lúc không ai để ý đã đẩy Ngân xuống sông.

Từ lời khai của Phia, cơ quan điều tra điều động nhiều cano cùng người nhái và lực lượng cảnh sát đường thủy đến sông Cổ Chiên tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, dù Công an có nỗ lực thế nào cũng không phát hiện thi thể nạn nhân. Nghi ngờ lời khai của Phia có nhiều điều gian dối nên Công an đã quay lại tiếp tục thẩm vấn.

Cuối cùng, sau nhiều giờ đấu tranh, Công an đã buộc Phia phải cúi đầu khai ra chân tướng sự việc. Phia khai, sau khi sát hại người yêu đã chôn thi thể nạn nhân ở chùa Watsamrongek (chùa người Khmer, thuộc khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh). 17h ngày 21/10/2013, Công an tiến hành khai quật tử thi nạn nhân Ngân.

Đeo bùa vào cổ nạn nhân để… cấm khẩu

Theo lời khai của Phia, trước khi sát hại Ngân, hắn gọi nạn nhân vào trong khuôn viên chùa cùng ăn xiên chiên. Tại thời điểm đó, Ngân đã yêu cầu Phia hoàn tục. Đồng thời cấm cản hắn quen biết với người phụ khác. Ngân đe dọa, nếu Phia cố tình “cắm sừng” Ngân thì sẽ tung sự thật lên mạng xã hội facebook để tất cả mọi người đều biết con người thật của Phia. Vì chuyện đó, giữa Phia và Ngân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc tức giận, Phia đẩy mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đất rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Gây án xong, hắn kéo thi thể nạn nhân đi cách hiện trường 50 mét rồi bỏ thi thể vào trong bao. Tiếp đến hắn đào một cái hố khoảng 1,2 mét để chôn xác nạn nhân.

Kinh hoàng hơn, trước khi lấp đất phi tang, hắn làm một lá bùa rồi lạnh lùng treo vào cổ nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Phia khai việc treo bùa vào cổ nạn nhân để đến khi gia đìh đi cầu hồn thì nạn nhân cũng không thể nói chuyện được. Điều đó đồng nghĩa với việc, tội ác của Phia sẽ không bị phanh phui.

Để che giấu tội ác của mình, sau đó Phia còn trồng thêm một cái cây lên trên mộ nạn nhân. Xong xuôi mọi việc, Phia lấy xe của nạn nhân vượt 30km sang huyện Trà Cú để qua đếm với một bạn gái khác.

Chân dung gã sư thầy đồi bại và hiện trường nơi hắn chôn xác thiếu nữ xấu số

Nói về cái chết đau đớn của con gái, bố Ngân cho biết: “Theo kết luận điều tra, con gái tôi chết do tắt nghẽn đường hô hấp. Ngoài ra trên người con tôi có rất nhiều vết thương chí tử khác như nửa thân người phải bị đánh bầm dập, lọi xương cổ tay, xương gò má sụp xuống, mắt lòi ra ngoài. Tôi cam đoan con tôi đã bị hành hạ dã man trước khi chết”.

Cơ quan điều tra cho biết, Phia là sinh ra trong gia đình có 5 anh em. Do hoàn cảnh nghèo khó nên Phia nghỉ học sớm và nương nhờ cửa phật. Trong thời gian học bổ túc, Phia quen Ngân.

Ngân cũng là thiếu nữ số khổ. Nạn nhân sinh ra được vài ngày thì mẹ bỏ đi, lấy chồng khác rồi sang Mỹ định cư. Một mình bố Ngân làm đủ thứ nghề để nuôi con. Sau đó, bố Ngân cũng qua Úc sống rồi Ngân ở nhà với người chú em bố.

Về chuyện tình với Phia, một người bạn của Ngân cho biết: Ngân thường xuyên tâm sự với bạn bè về người yêu với vẻ hồ hởi nhưng ai cũng cảm thấy xót thương khi Ngân yêu quá mù quáng bởi Phia thường xuyên la mắng, đánh đập Ngân. Nhiều người cho rằng, Phia quen Ngân chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thit. Phia bắt ngân phục vụ tình dục ở những nơi vắng người như chuồng bò, đống rơm.

Ngân mang thai 2 lần đều bị bắt đi phá bỏ. Ngân vô cùng đau khổ, quyết định chấm dứt cuộc tình này nhưng Phia không chịu. Phia tìm mọi cách níu kéo tình cảm. Đến lần mang thai thứ 3, Ngân không muốn bỏ nên yêu cầu Phia hoàn tục để kết hôn. Không đồng ý chuyện này nên Phia ra tay sát hại bạn gái.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể nịt quấn chặt trong vali đen ở Nha Trang, Khánh Hòa

Nga Đỗ (t/h)