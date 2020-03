Rợn người với chuỗi hành động hôn khắp thi thể nạn nhân của kẻ giết người chôn xác ở Quảng Nam

Chuỗi hành động kỳ cục trên thi thể nạn nhân

Ngày 29/3/2016, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nam thanh niên giết thiếu nữ dã man rồi chôn xác phi tang gây rúng động dư luận xảy ra vào năm 2014. Khi phiên tòa mở ra, hàng trăm người dân với thái độ phẫn nộ đã kéo đến chật kín phiên xử.

Hàng nghìn con mắt căm giận chĩa thẳng vào bị cáo Lê Phúc (SN 1991, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Phúc chính là kẻ sát nhân giết hại chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1994, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Dẫu bị cộng đồng lên án nhưng Phúc vẫn ra hầu tòa trong tâm thế bình tĩnh, tự tin đến lạ.

Theo những người chứng kiến phiên xử năm đó kể lại, gương mặt Phúc lạnh lùng và bình thản đến lạ. Bị cáo đút tay vào túi quần trong quá trình nghe đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng. Khi tòa hỏi, Phúc cũng bình tĩnh trả lời tường tận quá trình gây án.

Ngược thời gian trở về ngày án mạng xảy ra, khoảng 17h ngày 10/9/2014, chị nguyễn Thị Tuyết rời khỏi công ty để đi liên hoan với đồng nghiệp cùng bạn trai rồi tiếp đó đi hát karaoke. Khoảng 20h45 cùng ngày, bạn trai chở chị Tuyết về trước. Khoảng 21h20, bạn trai chở chị Tuyến đến nhà thì vào ngủ còn chị Tuyết tự lái xe về nhà mình.

Bị cáo Phúc bình thản khi đứng trước vành móng ngựa

Trong chiều ngày 10/9/2019, Lê Phúc nhìn thấy chị Tuyết đi ngang qua nhà thì chợt nhớ đến vụ bị người nhà chị đánh nên nảy sinh ý định chờ khi nào chị Tuyết đi làm về sẽ chặn đường giết chết cho hả giận. Nghĩ là làm, khoảng 20h cùng ngày, Phúc lấy một con dao rựa đến đường kênh cách nhà Phúc khoảng 1km thuộc tổ 15, thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) chờ chị Tuyết đi làm về.

Khoảng 1 tiếng sau, Phúc thấy chiếc xe máy chạy từ đường Duy Tân ra hướng Quốc lộ 14E rồi rẽ vào đường kênh nơi mình ngồi nên nghĩ là xe của chị Tuyết. Phúc đứng dậy dùng dao rựa chặn xe lại. Khi chị Tuyết dừng xe, Phúc biết chính xác đây là người mình cần “xử” nên vung dao rựa chém ngang vào vùng mặt của chị Tuyết khiến nạn nhân gục xuống đường, mũ bảo hiểm rơi khỏi đầu.

Chưa dừng lại, Phúc dùng dao rựa chém nhiều nhát vào đầu và mặt nạn nhân. Biết nạn nhân đã chết, Phúc cởi đồ của chị Tuyết ra rồi sờ soạng, hôn lên nhiều bộ phận nhạy cảm của nạn nhân. Tiếp đó, Phúc lật úp người chị Tuyết lại, dùng áo quần của nạn nhân buộc hai tay nạn nhân ra phía sau rồi tiếp tục chém nhiều nhát vào lưng.

Sau đó, Phúc kéo thi thể chị Tuyết đến bờ ruộng cách hiện trường gây án khoảng 3 mét rồi dùng rựa và tay đào một cái hố chôn xác nạn nhân xuống và dùng bèo phủ lên trên mặt đất để che dấu.

Phi tang thi thể nạn nhân xong, Phúc quay lại hiện trường nhặt mũ bảo hiểm, đôi giày và điện thoại của nạn nhân ném vào bụi cây gần đó. Phúc điều khiển xe máy của nạn nhân chạy dọc theo đường kênh khoảng 1km thì rẽ xuống ruộng. Tại đây, Phúc đẩy xe máy của nạn nhân xuống suối. Không những vậy, Phúc còn nhảy xuống kéo xe ra giữa dòng rồi dùng bèo đắp liên thân xe và tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà. Đến nhà, chưa yên tâm, Phúc đi tắm thêm lần nữa, cất hung khí gây án và đi ngủ ngon lành.

Bản án cuối cùng





Trong quá trình điều tra phát hiện hiện Phúc chính là hung thủ gây án. Nguyên nhân do thù hằn cá nhân với Ngày 13/9/2014, một người dân đi câu cá phát hiện chiếc xe máy của chị Tuyết ở dưới suối liền báo cho gia đình nạn nhân. Người thân cùng hàng xóm tiến hành tìm kiếm thì phát hiện thi thể chị Tuyết bị chôn ở cách đó khoảng 1km. Sự việc được trình báo lên Công an. Công an tỉnh Quảng Nam xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiêm nhất đi truy án.Trong quá trình điều tra phát hiện hiện Phúc chính là hung thủ gây án. Nguyên nhân do thù hằn cá nhân với gia đình nạn nhân. Sau đó, Phúc bị bắt để phục vụ điều tra.

Trong quá trình điều tra, Phúc có biểu hiện tâm thần và gia đình bị can cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Trong quá trình truy tố, VKSND tỉnh Quảng Nam đã áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với Phúc.

Khi Phúc đã ổn định về mặt tâm thần về hành vi, ngày 21/1/2016, VKSND tỉnh Quảng Nam phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phúc để xét xử theo đúng quy định của pháp luật

Mẹ nạn nhân Tuyết không đồng ý với bản giám định tâm thần của bị cáo Phúc

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX hỏi: “Bị cáo đã chém nạn nhân bao nhiêu nhát?”. Phúc đáp: “Bị cáo không nhớ rõ, chừng mười mấy nhát gì đó”. “Bị cáo có yêu chị Tuyết không?”. Phúc đáp: “Dạ không”.

Tại phiên xử, Phúc còn khai nhiều lần bị chị Tuyết đánh nên đã nảy sinh ý định giết người nhưng bị HĐXX bác bỏ. Đại diện VKSND tỉnh cho rằng, đây là hành vi đã được lên kịch bản từ trước. Còn đại diện gia đình nạn nhân cho rằng, Phúc giết người xong có hành động trói tay, thực hiện hành vi sờ soạng, ôn hít nhiều bộ phận thi thể nạn nhân nên có hành vi hiếp dâm.

Song luật sư bào chữa lại cho rằng, bị cáo bị bệnh tâm thần, thích cởi đồ phô bày bộ phận sinh dục giữa nơi công cộng nhưng không được chữa trị triệt để, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tội trạng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên, hành vi của Phúc đã đủ cấu thành tội Giết người , lẽ ra phải áp dụng khung hình phạt cao nhất. Nhưng bị cáo hạn chế năng lực hành vi, vị bệnh tâm thần, lạm dụng phô bày, vì vậy, HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ. HĐXX cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội , tuyên bị cáo án tù chung thân, buộc bồi thường 130 triệu cho gia đình bị hại. Còn hành vi sờ soạn, hôn hít không cấu thành tội Hiếp dâm.

Your browser does not support HTML5 video.

4 nữ quái mô phỏng lại quá trình “giết người chôn xác trong bê tông”

Nga Đỗ (t/h)