Kỳ án gã “trai tơ” bệnh hoạn đưa lão bà ra giữa đồng hoang ép làm “diễn viên phim đen” suốt đêm

Ngay lập tức, gia đình người nông dân đưa lão và lên trụ sở Công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, bà tường trình mình tên là Bùi Thị V. (ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ). Đầu năm 2007, bà xuống xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cấy lúa thuê cho một gia đình nông dân ở đây. Thường ngày, bà V. sống một mình trong căn chòi giữa đồng lúa của chủ nhà. Khu vực này khá xa với nơi dân cư sinh sống.

Khoảng 1h ngày 25/12/2007, khi đang say giấc thì bất chợt nghe thấy tiếng động lạ trong chòi nên giật mình tỉnh giấc. Do khi ngủ bà để đèn nên lập tức nhận ra sự xuất hiện của một thanh niên lạ, trên người nồng nặc mùi rượu.

Gã này bịt mặt bằng khăn tắm sọc đen, mặc áo thun dài tay, quần sọc. Trên tay cầm con dao yếm dài khoảng hai gang tay. Đây là con dao bà V. để ở trong bếp.

Gã trai trẻ tiến lại sát nơi bà V. nằm ngủ, một tay giở mùng, một tay kề con dao sát cổ họng bà V. cất tiếng: “Khôn hồn câm miệng không được la. Có bao nhiêu vòng vàng, tiền bạc lột hết ra cho tao”. Biết mình gặp cướp, bà V. run rẩy đáp: “Tôi đi làm thuê. Đã già cả, lại chỉ có một thân một mình nên làm gì có tiền bạc, vòng vàng gì mà đưa cho anh”.

Ảnh minh họa

Gã trai trẻ tiếp lời: “Cởi hết quần áo ra cho xem”. Biết thân mình già cả sức yếu, bà V. đành tuân theo lời của gã trai trẻ. Khi bà bà V. cởi quần áo ra, gã cẩn thận kiểm tra toàn bộ quần áo và quả nhiên không có thứ gì đáng giá. Nhưng gã chưa chịu dừng tay. Gã bắt bà V. đi ra khỏi mùng về phía sau chòi với gã. Tay gã kề con dao vào cổ bà V. dẫn đi dọc theo bờ ruộng đến một cái chòi bỏ hoang cách đó khá xa.

Qua ánh trăng lờ mờ, hắn nhìn thấy trong chòi có chiếu đôi xếp gọn gàng nên đã bắt bà V. vào ôm chiếu ra và tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Đến được khoảng nửa cây số và cảm thấy nơi này vắng vẻ nên gã yêu cầu bà V. dừng lại.

Lúc này, bộ mặt “yêu râu xanh” của gã cướp lộ ra. Gã trải chiếu xuống đất, cởi chiếc khăn tắm bịt trên mặt rồi bịt mắt nạn nhân lại và kêu bà lão lột hết quần áo, nằm xuống chiếu và bắt đầu giở trò đồi bại.

Tại trụ sở Công an, nạn nhân thuật lại trong đau đớn rằng, gã trai trẻ bắt bà phải “chiều” hắn theo những “tư thế” rất kỳ quái. Gã làm nhục bà V. hàng giờ đồng hồ cho đến khi bà kiệt sức lịm đi. Khi bà bà tỉnh dậy, thì thấy gã vẫn ngồi đó và lớn giọng đe dọa: “Cứ nằm đó, tôi ra chòi hút điếu thuốc rồi sẽ tiếp tục xử”.

Khi gã trai trẻ vừa đi khuất, bà V. vội vàng vơ quần áo trốn xuống mương nước gần đó. Một lúc sau, gã “yêu râu xanh” quay lại không thấy bà đâu liền buông lời chửi đổng. Đồng thời mặc lại quần áo và xách dao bỏ đi. Khi biết gã đã đi xa, bà V. mới mò dậy, bò theo đường bờ ruộng đến khu vực nhà dân kêu cứu.

Đọc bản tường trình của bà V. và nghe bà thuật lại sự việc trên, có nằm mơ các điều tra viên cũng không nghĩ lại có vụ án thuộc dạng kỳ quái đến vậy. Một gã trai trẻ ép bà lão hơn 60 tuổi làm “diễn viên phim đen” để thỏa mãn dục vọng? Thậm chí hắn còn vô cùng bình tĩnh khi làm nhục nạn nhân.

Qua nhận diện, chiếc áo thun và quần là của ông chủ chòi để lại trong chòi. Có thể nghi phạm đã mang nó ra hiện trường vụ hiếp dâm. Nhưng còn chiếc khăn tắm là của ai thì chưa rõ. Lúc này, nhiều tổ trinh sát được cử xuống địa bàn truy tìm tung tích hung thủ.

Manh mối về tên tội phạm liều lĩnh rất mơ hồ bởi không có nhân chứng trực tiếp. Nạn nhân tuổi cao, bị bịt mắt nên cũng không thể mô tả để phác họa chân dung nghi phạm. Cơ quan điều tra nghi ngờ, hung thủ có khả năng là người quen của nạn nhân hoặc người cùng địa phương nên mới thông thạo địa hình ngoài ruộng vắng và hành động vô cùng táo tợn.

Để truy tìm hung thủ, một mặt công an huyện Châu Thành A lập chuyên án đấu tranh. Mặt khác, kêu gọi nhân dân tích cực tham gia phong trào tố giác tội phạm. Mặt nữa, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Sau 48 tiếng kể từ khi tiếp nhận thông tin về vụ án, Ban chuyên án đã “khoanh vùng” được 3 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đều là người địa phương và tập trung lấy lời khai các gia đình sống gần đó.

Đối tượng Lộc thời điểm mới bị bắt

Một thông tin đặc biệt quý giá do một phụ nữ sống gần căn chòi của bà V. nói với Công an. Theo đó, sau khi được vận động, thuyết phục người này nói rằng, đêm xảy ra vụ án, chồng chị có ăn nhậu cùng nam thanh niên tên Triệu nhưng sau đó cả hai bỏ ra ngoài. Đợi nửa tiếng không thấy chồng về nên đi tìm kiếm.

Khi đi ngang qua chòi liền ghé mắt vào nhìn thì thấy chồng đang đứng ở phía sau chòi. Người vợ sinh nghi nên đi vào chỗ bà V. ngủ nhưng không thấy ai nên hỏi chồng: “Bà lão đâu rồi?”. Người chồng đáp: “Triệu dẫn bà ra ruộng rồi”. Nghe vậy, chị này liền đưa chồng về nhà. Vài tiếng sau, vợ chồng chị thấy Triệu đi về, ra lu nước tắm rửa rồi mặc quần áo đi ngủ.

Đối tượng khả nghi đầu tiên bị triệu tập là chồng người phụ nữ này. Tại trụ sở Công an anh ta quả quyết “tôi không làm cái chuyện táng tận lương tâm đó”. Anh ta nói rằng, đêm đó khi đang đi vệ sinh thì thấy Triệu kéo bà lão đi về phía cánh đồng. Tưởng hai người họ “đồng thuận với nhau” nên không can thiệp.

Từ lời khai này cộng với mô tả của bị hại, cơ quan đổ dồn nghi ngờ vào Triệu. Triệu có đặc điểm trùng khớp với mô tả của bà lão và có biểu hiện bất minh về thời gian. Sau khi vụ án xảy ra, hắn có biều hiện lo lắng, bất an, nằm lì ở nhà không đi đâu. Trong khi đó, trước kia hắn hay đi chơi bời, nhậu nhẹt.

Tại cơ quan điều tra, hắn không chối tội mà cúi đầu thừa nhận. Triệu tên thật là Phùng Minh Lộc (SN 1984, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Lộc sinh ra trong gia đình nông dân có 6 anh em. Học xong lớp 8 thì nghỉ học đi làm phụ gia đình. Sau đó, Lộc xin làm công nhân cho một nhà máy gần nhà. Với đồng lương ít ỏi nhưng vốn tính ham chơi nên đổ hết tiền bạc vào nhậu nhẹt. Đặc biệt, gã vô cùng nghiện phim đồi trụy.

Chiều tối ngày gây án, Lộc đi sang nhà hàng xóm cùng ấp nhậu đến khoảng 23h thì tan cuộc. Cảm thấy chưa đủ nên gã về nhà không ngủ mà lấy khăn tắm, can nhựa đựng 2 lít rượu đế, 2 gói mì tôm và thuốc lá đi đến nhà hàng xóm nhậu tiếp.

Hai người lai rai đến khoảng 1h khuya thì hết mồi nhậu. Lúc này, Lộc rủ hàng xóm đi bắt cá về nấu cháo ăn để nhậu tiếp. Hắn cởi quần jean và áo để nhà hàng xó, chỉ mặc quần xà lỏn và cái khăn tắm rồi đến phần đất chòi chỗ bà V. ngủ để bắt cá.

Mò mãi không thấy cá chỉ thấy trong chòi có ánh đèn nên nảy sinh ý định đột nhập trộm đồ. Sợ bị phát hiện, gã lấy áo thun và quần ngắn ở sào phơi cạnh chòi mặc vào, dùng khăn tắm bịt mặt rồi đi vào chòi.

Khi không tìm thấy đồ gì giá trị để trộm thì hắn phát hiện có người phụ nữ nằm ngủ trong chòi nên nảy sinh dục vọng đê hèn. Dù biết chênh lệch về tuổi tác nhưng gã “trai tơ” vẫn ép buộc bà lão lớn hơn mình 40 tuổi đi ra chỗ vắng để “mặc sức hành sự” giống những cảnh trong “phim đen” đã được coi.

Hơn 2 tiếng hành hạ nạn nhân, Lộc vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ đến khi “con mồ” trốn mất gã mới chịu bỏ cuộc đi về. Gã không ngờ được, chỉ sau 3 ngày gây án đã bị bắt giữ. Khi gã bị bắt, ai cũng bất ngờ. Họ không thể tin được cậu “trai tơ” mới hơn 20 tuổi đầu, có mã bề ngoài khá bảnh trai và cũng có nghề nghiệp như hắn lại có thể làm cái chuyện nhơ nhuốc với một bà già đáng tuổi bà ngoại của mình như thế.

6 tháng sau, Lộc bị đưa ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, Lộc khai: “Do lúc đó bị cáo xỉn quá nên nảy sinh lòng ham muốn. Lúc bắt bà lão cởi hết đồ ra để bị cáo lục tài sản, bị cáo đã nhớ đến những hình ảnh được coi trong phim sex nên đã không kiềm chế được bản thân mình”.



Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lộc 36 tháng tù về tội cướp tài sản và tội hiếp dâm, về TNDS buộc phải bồi thường thêm cho bị hại số tiền tổn thất danh dự, nhân phẩm tương đương 10 tháng lương tối thiểu (5,4 triệu đồng).

Your browser does not support HTML5 video.

Thiếu nữ bị kẻ cuồng dâm sát hại rồi hiếp dâm 2 lần