Kỳ án ghê rợn bậc nhất lịch sử Trung Quốc: Kẻ sát nhân nghiện xẻ bụng ở Cam Châu

Nạn nhân đầu tiên trong hai vụ giết người ám ảnh nhất Trung Quốc là Lâm Tử. Cụ thể, vào chiều tháng 8/2004, một ông lão chăn dê đang lùa dê về nhà thì bắt một cô gái nằm úp mặt bên vệ đường. Ông ta đi lại gần đến kiểm tra thì kinh hãi bỏ chạy.

Thấy ông lão bỏ chạy, một số người tiến lại xem thì phát hiện đó là thi thể một cô gái tử vong trong tình trạng vô cùng khủng khiếp. Quanh cổ nạn nhân bị quấn dật ruột đầy máu. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Một số người bạo hơn thì gọi điện trình báo đến cảnh sát.

Nạn nhân số hai là Tiểu Hoa. Cô gái trẻ này làm việc tại tiệm mì ở Cam Châu. Buổi tối hôm đó, khi cô đi ra ngoài tiệm để vệ sinh thì bất ngờ bị siết cổ từ đằng sau. Khi nghe tiếng hét của Tiểu Hoa, bà chủ tiệm chạy ra thì thấy cô đang hấp hôi, bên cạnh là đống ruột từ trong bụng lò ra trông vô cùng ghê rợn.

Nạn nhân Tiểu Hoa may mắn thoát chết

Người chủ quán đã sợ hãi gọi điện trình báo cảnh sát và gọi người đưa Tiểu Hoa đi cấp cứu. Các bác sĩ và y tá đều sững sờ khi thấy bệnh nhân bị moi ruột. Họ dốc hết sức để cứu chữa và thật may mắn, cô gái đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo về hai vụ án kinh hoàng trên, cảnh sát Cam Châu đã thành lập ban chuyên án để điều tra. Cảnh sát lật lại các vụ án tương tự. Đầu tiên là vụ cặp vợ chồng họ Tào. Khi đó, người vợ bị tấn công ở quán thịt nướng trong lúc chờ chồng. Cũng may cô kịp hét lên và người chồng kịp tới cứu nên chỉ bị thương nhẹ không có gì nghiêm trọng.

Vụ tiếp theo liên quan đến cô gái họ Bành. Vụ này xảy ra khi Lâm tử bị giết được 3 ngày. Cô gái này dang xem TV trong nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đòi vào tìm con nợ. Cô nói nhầm người nhưng gã đàn ông này không chịu đi. Sau đó hai người xảy ra xo xát. Cô gái cầu cứu chủ nhà ở bên cạnh thì bị gã đàn ông đánh. Trước khi bỏ đi, hắn đưa tay cào vùng kín của nạn nhân tạo nên vết rách khá sâu.

Sau khi Tiểu Hoa ổn định Sức Khỏe , cảnh sát tiền hành lấy lời khai để phác họa chân dung nghi phạm. Từ thông tin của Tiểu Hoa, tổ chuyên án thấy chân dung nghi phạm khá giống với Kiều Kiến Quốc. Thêm nữa, trước đó, Kiều Kiến Quốc cũng liên quan đến một vụ tấn công cô gái họ Hà tại một tiệm gội đầu.

Kiều Kiến Quốc bị cảnh sát vây bắt tại nhà riêng. Sau đó, hắn được người nhà thuyết phục nên đã đến trụ sở cảnh sát trình báo. Bị tra hỏi suốt một thời gian dài, cuối cùng, Kiều Kiến Quốc đã đưa ra lời thú tội là có liên quan đến vụ của Lâm Tử và Tiểu Hoa.





Kiều Kiến Quốc phủ nhận tội giết người tại tòa án

Kiều Kiến Quốc nói, hắn đã ép Lâm Tử phải gặp hắn uống rượu nhưng cô không tới vì thế hắn đi tìm và kéo cô ra khu vực trời mưa bùn lầy bóp cổ rồi moi ruột. Còn Tiểu Hoa bị sát hại vì hắn nhầm cô là cô gái trong tiệm gội đầu.

Tháng 1/2005, Tòa án Cam Châu mở phiên xử Kiều Kiến Quốc. Tại đây, hắn “lật mặt” phản đối cáo buộc giết người. Lời khai trước hắn nói là bị cảnh sát dẫn dụ, uy hiếp. Hắn đã thừa nhận 3 vụ tấn công nhưng không nhận đã giết người

Một số người dự tòa nghi ngờ Kiều Kiến Quốc không phải kẻ sát nhân moi ruột. Còn người nhà thì nói rằng, hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có bạn gái. Cả hai chuẩn bị kết hôn và mở tiệm mỳ ở Bắc Kinh. Vì thế không có lý do gì để hắn đi giết người, mặc dù trước đó từ có tiền án ở tù.

Liên quan đến vụ án này, bác sĩ điều trị cho Tiểu Hoa nói rằng, ruột non của cô do người khác dùng tay lôi trực tiếp từ phần dưới ra ngoài. Thời gian gây án chưa đến 10 phút. Hung thủ gây án phải là người có kiến thức y học cao. Còn người không có kinh nghiệm về việc phẫu thuật như Kiều Kiến Quốc thì sao có thể làm được?

Cho đến nay vẫn còn rất nhiều thắc mắc liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, với người dân Trung Quốc, chỉ cần nhắc đến tên của vụ án cũng khiến người ta hoảng hồn, khiếp sợ.

