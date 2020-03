Cây phong chậm lớn hé lộ tội ác giết vợ, thiêu xác của ông chủ trang trại trăng hoa

Vợ chồng Fred Grabbe và Charlotte là chủ trang trại lớn nhất trong một thị trấn nằm dọc theo dòng sông Wabash tại thành phố Terre Haute, Idiana, Mỹ suốt từ năm 1970 – 1980. Mặc dầu kinh tế giàu có nhưng cuộc hôn nhân của Fred và Charlotte không hề êm đềm.

Sau khi kết hôn, Fred phải lòng một cô gái trẻ khác và quyết định ly hôn vợ. Nhưng sau đó họ được hòa giải và lại tái hôn với nhau. Năm 1981, Charlotte một lần nữa yêu cầu ly dị vì Fred có quan hệ ngoài luồng với cô bồi bàn 24 tuổi tên Vickie McCalister.

Vì chuyện này Fred phải chuyển ra một cabin trong vườn trại để ở. Ngày 24/7/1981, Charlotte rời khỏi nhà ra cánh đồng để thu hoạch đậu nành. Nhưng sau đó cô không bao giờ trở lại nữa.

Fred và Charlotte thuở còn mặn nồng

Sau đó ít lâu Fred báo cảnh sát rằng hôm đó xảy ra cãi nhau với vợ gần nhà kho của trang trại rồi vợ lái xe bỏ đi. Fed đã cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Lần cuối anh nhìn thấy vợ là ở biên giới của bang. Trong nhà kho của Fred cảnh sát tìm thấy giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế , bằng lái của Charlotte. Một hàng xóm sống cạnh nói rằng, đã nhìn thấy xe của vợ chồng Fred đi qua nhưng không thấy người vợ đâu cả.

Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy xe của Charlotte ở quán bar thuộc thành phố Terre Haute. Trên xe xuất hiện vết máu, dấu hiệu xô xát, dưới ghế xe có một khẩu súng ngắn đầy đạn. Cảnh sát địa phương nghi ngờ Charlotte bị sát hại.

10 ngày sau khi Charlotte mất tích, cảnh sát phát hiện một số thư ngắn trong hộp an toàn lưu tại ngân hàng địa phương. Trong thư cô tố cáo Fred đã ăn trộm một số máy móc trong trang trại và bày tỏ sự lo lắng sẽ không sống sót nổi cho đến khi ly hôn . Cô cảm thấy sợ Fred và Dale Kessler – bạn làm ăn của Fred.

Ngay sau đó, cảnh sát triệu tập Dale Kessler đến làm việc. Kẻ này khai rằng đã ở nhà Fred hôm Charlotte biến mất. Nhưng hắn không có bằng chứng gì về vụ mất tích của vợ bạn.

Thậm chí để tìm kiếm những thông tin hữu ích về mẹ, các con của Charlotte đã treo thưởng 25.000 USD cho người cung cấp được thông tin. Tuy vậy, suốt 3 năm trời vụ án vẫn không có tiến triển gì mới, luôn dậm chân tại chỗ. Và Fred vẫn sống nhởn nhơn, cặp kè với người tình trẻ.

Đến năm 1984, con gái của Charlotte đã thuê thám tử tư để điều tra. Vị thám tử này phát hiện Fred vừa chia tay người bạn gái lâu năm Vickie McCalister. Vị thám tử này đã theo dõi và dùng mọi thủ thuật để Vickie kể lại vụ mất tích của Charlotte. Và Vickie đã tiết lộ một câu chuyện vô cùng kinh hoàng.

Theo Vickie, chiều hôm đó, cô đến mượn chiếc thùng trong kho nhà Fred thì nghe tiếng xe của Charlotte. Fred ra lệnh cho Vickie trốn trong đống đồ ở nhà kho rồi đi ra nói chuyện với vợ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Fred bóp cổ vợ đến chết.

Tiếp đó, hắn cho xác Charlotte vào một cái thùng lớn, đe dọa và yêu cầu Vickie phải hỗ trợ. Hai người di chuyển thi thể nạn nhân đến một nơi xa rồi tiến hành tiêu xác và phi tang tất cả xuống sông. Vickie đã dẫn vị thám tử đến nơi xảy ra sự việc.

Fred đã sát hại vợ, thiêu nạn nhân dưới gốc cây phong để che giấu tội ác

Người vợ xấu số bị thiêu ở dưới một gốc cây phong ven bờ sống Wabash. Song suốt 3 năm kể từ ngày xảy ra án mạng, cảnh sát không tìm được một nhân chứng nào và bằng chứng nào ở hiện trường. Nhân chứng duy nhất là cây phong.

Cảnh sát nhờ nhà thực vật học Russ Carlson cắt nhánh cây phong để nghiên cứu. Trong thực vật học, mỗi bề mặt cắt ngang của nhánh cây gỗ sẽ có các “vòng sinh trưởng”. Mỗi vòng sinh trưởng thể hiện 1 năm tuổi cảu cây. Vì vậy, người ta có thể ước tính được số tuổi của nó.

Qua kính hiển vi, mẫu các nhánh cây phong cho thấy, trong năm 1981 mỏng bất thường so với các vòng sinh trưởng của các năm trước và sau đó. Họ nghi ngờ xăng ngấm vào rễ cây làm hạn chế sự phát triển của cây phong và gây ra hiện tượng trên.

Nhà thực vật học đã nghiền nhỏ các nhánh cây và gửi mẫu đến chuyên gia hóa hữu cơ. Họ nhận được kết quả, có các hợp chất hydrocarbon có trong xăng dầu . Đặc biệt hơn, vết xăng chỉ xuất hiện trong mẫu hai nhánh cây nằm bên mặt mà xác Charlotte bị thiêu hủy. Các nhánh bên trong không có vết căng.

Với những bằng chứng không thể chối cãi trên, Fred bị cáo buộc tội giết người cấp độ 1 và phải chịu án chung thân không được ân xá. Nhưng vài ngày sau khi bị bắt, bạn gái của Fred đã mang súng đến sở cảnh sát, bắn 5 phát nhằm giải cứu Fred nhưng không thành. Cô gái này nhận án 16 năm tù.

Một tháng trước khi phiên xử thứ 2 diễn ra, con trai của Fred bịu bắn chết với 3 phát đạn trên ngực. Anh chính là nhân chứng trong phiên xử đầu tiên. Nhiều người tin rằng Fred có liên quan đến vụ này nhưng không có bằng chứng. Cuối cùng, Fred bị tuyên án 75 năm tù và đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ sát hại con trai Fred.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ chồng giết vợ rồi đốt xác: Hai người vừa cưới nhau 4 tháng

Nga Đỗ (th)