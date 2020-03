Kỳ án góa phụ giết người vì đêm đêm tưởng tượng ra cảnh `người tình ôm vợ ngủ`

Cuộc tình vụng trộm

Trong phiên tòa xét xử hôm ấy, HĐXX hỏi gã đàn ông trăng hoa: “Có ân hận khi là người gián tiếp gây ra cái chết cho vợ mình không?”. Hắn lạnh lùng trả lời: “Không, tôi chẳng có lỗi gì cả! 10 người đàn ông thì có 8 người có quan hệ bất chính”.

Ngay sau đó, bị cáo Ngô Thị Thúy (41 tuổi, trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) áp giải trở lại vành móng ngựa. Lúc này, trông bị cáo tiều tụy, kém sắc hơn rất nhiều. Mặc tiếng móc nhiếc, chửi bới từ gia đình bị hại, chị ta cuống cuồng đi mắt tìm hai đứa con gái và người thân nhưng không thấy một ai.

Kết cục bi thảm của cuộc đời là do Thúy tự chuốc lấy. Trong cơn ghen tuông mù quáng, Thúy đoạt mạng vợ của người tình, đấy 3 đứa con thơ của họ vào cảnh mồ côi mẹ. Và cũng chính Thúy đã đẩy hai đứa con thơ của mình ra đường tự lăn lội kiếm sống nuôi nhau khi bố đã chết, mẹ thì có thể phải đối diện với mức án rất nặng.

Bi kịch cuộc đời Thúy bắt đầu kể từ khi chồng ả chết. Thời điểm đó, có một người bạn cùng buôn trâu với chồng Thúy tên Đàm Quang Chính, 40 tuổi (ở thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thường xuyên qua lại, giúp đỡ mẹ góa con côi. Sau một thời gian, hai người nảy sinh tình cảm rồi ngã vào vòng tay nhau dẫu biết rằng, anh Chính đã có vợ và 3 đứa con.

Ngoài buôn trâu, vợ chồng Chính còn có một trại chăn nuôi vịt ở ngoài đồng. Để tránh trộm cắp, Chính dựng một cái lán nhở ở trại (thuộc khu vực cánh đồng xã Di Trạch, huyện Hoài Đức). Và cái lán này trở thành điểm hẹn hò của Thúy và Chính. Dù sống ở Sơn Tây nhưng Thúy thường xuyên phóng xe mấy đến chòi canh vịt để “tâm sự” với người tình.

Đêm ngày 8/5/2014, Thúy đến chòi canh thăm Chính và ngủ lại đó. Đến sáng 9/5, Thúy giúp anh Chính ra đồng thả trâu nên quần áo bị bẩn. Thúy mang đi giặt, phơi trên yên xe máy. Tranh thủ lúc phơi quần áo, cặp tình nhân vào chòi “tâm sự” với nhau.



Đúng lúc này, chị Nguyễn Thị Toàn (34 tuổi, vợ Chính) đi tới. Hoảng sợ, Thúy chạy vọt đi, chui vào chuồng vịt lần trốn. Thấy có bóng phụ nữ bỏ chạy, trên yên xe máy phơi quần áo phụ nữ nên chị Toàn sinh nghi, gặng hỏi chồng.

Chính cũng chẳng chối cãi mà thẳng thừng đáp “của gái đấy”. Nghe xong câu trả lời ấy, chị Toàn đau đớn, gào khóc, chửi bới chồng. Thúy ngồi trốn trong chuồng vịt nghe thấy toàn bộ câu chuyện nên nảy sinh ý định trả thù vợ người tình.

Đến chiều cùng ngày, Thúy lấy một ít thuốc độc Xyanua (trước Chính nhờ Thúy mua về để đánh bả cho hay đi đi bậy ở lán vịt) pha vào thức ăn của đàn vịt khiến 17 con chết.

Tội ác tầy trời

Kể từ ngày biết chồng bồ bịch bên ngoài, chị Toàn ngậm hòn bồ làm ngọt, đêm đi ra ngoài lán ngủ cùng để quản lý. Về phần Thúy, từ đó ả vô cùng cay cú vì chuyện chị Toàn ra chòi ngủ khiến ả không được gần gũi người tình.

Đêm đêm, Thúy tưởng tượng ra cảnh người tình ôm ấp vợ ngủ ngon lành nên ngọn lửa ghen tuông trong Thúy càng lúc trỗi dậy càng mạnh mẽ. Đỉnh điểm là khi Thúy hạ quyết tâm giết chị Toàn để đường đường chính chính đến với người tình. Nghĩ là làm, Thúy xin anh Toàn nốt viên Xyanua còn cất trong chòi với lý do đánh bả mấy con chó hay đại tiện bừa ở bãi ngô.

Ngày 28/5, Thúy biết chị Toàn đang ở chòi vịt một mình nên đã lẻn đến hòa thuốc độc vào cốc nước để ở bàn. Sau khi lùa trâu ra đồng, chị Toàn về chòi thấy khát nước nên đã cầm cốc nước trên bàn uống. Chưa uống hết cốc thì chị Toàn ngã vật ra đất tử vong

Khoảng 11h40, anh Chính trở về chòi vịt thấy vợ trong tình trạng sùi bọt mép, toàn thân thâm tím nên đã vội vàng gọi điện cho người nhà đến xem xét tình hình. Ít phút sau người thân có mặt tại hiện trường đưa chị Toàn đi cấp cứu. Còn Chính cầm cốc nước của người vợ đã uống đưa lên miệng uống tiếp thì lăn ra bất tỉnh. Sau đó, Chính cũng được đưa đi cấp cứu, rất may không nguy hiểm tính mạng.

Ngày 31/1/2015, phiên tòa xét xử sơ thẩm được mở ra nhưng do thấy còn nhiều điểm nghi vấn nên HĐXX đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung như: Trên tay nạn nhân có một số vết rách nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ nguyên nhân; trong bệnh viện nơi anh Chính được đưa vào cấp cứu có camera an ninh phòng cấp cứu nhưng không hề có hình ảnh quá trình cấp cứu; khi được đưa tới bệnh viện Chính tỉnh táo hay bất tỉnh? Từ đó, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra yêu cầu bệnh viện cung cấp hình ảnh cấp cứu anh Chính cũng như việc Thúy có thai và phá thai thế nào?

Ân hận muộn màng

Đến ngày 7/8/2-15, phiên tòa được mở lại. Lúc này, Thúy khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng cũng như phiên tòa trước, người tình của Thúy và gia đình luôn mồn chửi rủa Thúy. Nhưng bố mẹ ruột chị Toàn không nói năng gì. Dù căm hận kẻ đã giết con mình nhưng họ lại xót xa cho hai đứa con của bị cáo, bộ chết sớm mẹ đi tù, giờ biết sống như thế nào?

Dù không gây ra cái chết của vợ nhưng Chính là kẻ gián tiếp gây ra bi kịch ngày hôm nay cho 2 người đàn bà. Thế nhưng tại phiên xử, anh ta không hề có thái độ day dứt lương tâm. Khi tòa hỏi có có thấy có lỗi không, anh ta tỉnh bơ trả lời “không”.

Về kẻ cuồng ghen giết người , sau khi bị bắt thì phát hiện mình mang thai lần thứ 2 với Chính. Do suy nghĩ nhiều và không có điều kiện bồi bổ Sức Khỏe nên Thúy bị sảy thai.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Thúy là man rợ và độc ác nhưng do gây án khi đang mang thai nên đã được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tuyên án tù chung thân về tội Giết người với bị cáo Thúy.

