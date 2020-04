Kỳ án hạt lúa nảy mầm trên thi thể đang phân hủy hé lộ tội ác nảy sinh từ cuộc tình tay ba oan trái

Sự việc được trình báo lên Công an ngay lập tức. Qua khám nghiệm ban đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, khoảng 50 tuổi. Thi thể bị buộc bặt trong bao bố rồi cột một khối đá to dìm xuống đáy sâu. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Trên người nạn nhân không tìm thấy giấy tờ tùy thân.

Từ khi phát hiện thi thể nạn nhân, hàng trăm câu chuyện ma quái được thêu dệt lên khiến người dân quận Cẩm Lê hoang mang. Nhưng dưới góc độ điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là là một vụ án mạng nghiêm trọng. Thế nhưng, dấu vết tại hiện trường không có nhiều, cuộc đấu tranh truy án trở nên khó khăn hơn.

Cầu Đò Xu - nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Cơ quan điều tra tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân để truy vết hung thủ thì được biết, bà sự có quan hệ rộng với hàng trăm người cũng là dân buôn bán. Thực tế, bà Sự là người giàu có tiếng trong vùng. Cơ điều tra bắt đầu nghi ngờ có khả năng nạn nhân bị sát hại cướp tài sản, phi tang. Nhưng cũng có thể nạn nhân bị sát hại do thù hằn cá nhân.

Công an tirhn Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam để rà soát các mối quan hệ thân cận của bà Sự. Trong đó có nghi vấn về mối quan hệ của nạn nhân với lái xe riêng tên Nguyễn Văn Chương (47 tuổi). Một nhóm điều tra được cử đi tìm hiểu về mối quan hệ này.

Tại khu vực nhà ông Nguyễn Văn Chương, cơ quan điều tra bất ngờ phát viện một khoảnh đất ngay máng xối nhà không hiểu tại sao hõm xuống in hình khối đá tròn. Khi so sánh kỹ thì phát hiện hình dáng tương tự như khối đá buộc trên bao bố dìm xác nạn nhân dưới sông.

Nghi ngờ vụ án có liên quan đến ông Nguyễn Văn Chương và vợ là Trương Thị Hoa (45 tuổi) nên cơ quan điều tra đã mời bà Hoa về trụ sở làm việc. Sau một giờ đấu trí, bà Hoa thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của bà Hoa, do phát hiện chồng cặp kè với bà chủ (bà Sự) nên nổi máu ghen, nảy sinh ý định sát hại tình địch, phi tang.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng với sức khỏe của bà Hoa thì không thể vừa giết người, vừa phi tang được, hẳn là phải có đồng phạm giúp sức đằng sau. Khi vụ án đang trong quá trình điều tra thì cơ quan Công an nhận được thông tin về nhóm đối tượng trong băng Cột Cờ thực hiện vụ trộm cắp có sử dụng súng K59.

Cơ quan điều tra phát hiện, con gái bà Hoa đang cặp bồ với một đối tượng trong băng nhóm này. Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát đủ cơ sở khẳng định, đối tượng cầm đầu và cặp tình nhân con gái chủ mưu liên quan đến vụ án. Tất cả nhanh chóng bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, cô con gái 17 tuổi của bà Hoa khai nhận, khi phát hiện bố cặp kè với bà chủ thì cô cùng tức giận. Mặc dù nhiều lần khuyên nhủ nhưng ông bỏ ngoài tai. Mỗi lần về nhà lại thấy mẹ buồn rầu nên nỗi căm phẫn càng dân cao. Đỉnh điểm là khi ông Chương công khai mối quan hệ với bà Sự, rồi bỏ gia đình chạy theo bồ. Lúc này, bà Hoa quá đau khổ nên đã “cầu cứu” con gái.

Cô con gái trẻ người non dạ mang chuyện buồn của gia đình tâm sự với người yêu và một số thành viên băng Cột Cờ. Sẵn trong người có máu “anh hùng rơm” và coi trời bằng vung nên hai thanh niên trong nhóm lên kế hoạch “xử” kẻ cướp chồng người khác.

Chiều tối một ngày giữa năm 1987, lợi dụng lúc chồng đi vắng, bà Hoa gọi điện cho bà Sự kêu đến nhà chơi, cũng tiện công trả tiền mua hàng từ trước đó. Dù chẳng vừa lòng với nhau nhưng hai người vẫn buôn bán, qua lại. Sau cuộc điện thoại, bà Sự phóng xe đến nhà người tình.

Lợi dụng lúc hai người đang nói chuyện, hai thanh niên của băng Cột Cờ lao dùng đá đập đầu, lấy dây siết cổ cho đến khi bà Sự tử vong. Gây án xong, chúng cho thi thể nạn nhân vào bao bố, cột dây chặt vào tảng đá và chở ra cầu Đò Xu phi tang.

Tội ác của những kẻ trên được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Đến cuối năm 1987, vụ án được đứa ra xét xử ở quận Hải Châu. Những kẻ gây án nhận mức phạt từ 10 – 15 năm tù giam vì thời điểm gây án đang ở tuổi vị thành niên.

Your browser does not support HTML5 video.

Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông