Ly kỳ vụ "hồn ma" người xe ôm trong căn nhà hoang “báo oán”, gieo tai ương xuống gia đình kẻ ác nhân

Theo hồ sơ vụ án, một ngày cuối mùa đông năm 2005, anh Lê Xuân Phu (ngụ xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) – lái xe ở khu vực trường Đại học Giao thông Vận tải bỗng dưng mất tích kỳ lạ. Theo người thân, anh Phu mất tích sau khi chở chuyến khách cuối cùng trong ngày. Gia đình, họ hàng, bạn bè tổ chức tìm kiếm nhưng anh vẫn bật vô âm tín.

Người em họ cùng hành nghề xe ôm của anh Phu cho biết, hàng ngày, hai anh em vẫn đứng đón khách ở cổng trường Đại học GTVT. Tối về anh em lại thuê nhà gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình để ngủ. Chiều ngày 28/12/2005 (trước hôm mất tích 1 ngày), có một thanh niên đến thuê anh Phu chở về Hưng Yên với giá 160.000 đồng.

Đêm hôm đó, anh Phu về phòng trọ nói với em họ: “Nó chỉ đưa có 150.000 đồng, nói xin nợ 10.000 đồng và còn đưa cả tờ đơn xin việc có ảnh để làm tin”, người em họ nói.

Sau này, khi cơ quan điều tra lấy lời khai, người em nói nhớ mang máng tên người khách nợ tiền là Trưởng hay Trường gì đó. Tấm ảnh trên tờ đơn xin việc là gương mặt dữ dằn, trông rất gian. Khi đó, người em họ nói với anh Phu, lần sau gặp người như này thì tốt nhất không nên nhận chở.

Anh Phu mất tích sau chuyến xe ôm cuối ngày

Và đúng như lo lắng của người em họ, khoảng 18h ngày 29/12/2005, gã thanh niên nợ 10.000 đồng quay lại tìm anh Phu chở đi công chuyện. Anh Phu chấp lời khuyên của người vãn nhận chở. Đó cũng là chuyến xe cuối cùng trong cuộc người xe ôm xấu số.

Cũng theo người em họ, đến khuya cùng ngày không thấy anh về nên thấp thỏm lo lắng, nghi ngờ một kịch bản xấu là anh họ gặp họa từ người khách có gương mặt dữ dằn trên. Chính suy nghĩ này đã thôi thúc anh cùng một vài người xe ôm khác tìm về tận Hưng Yên để dò la tung tích của ạnh Phu theo địa chỉ mà anh lờ mờ nhớ khi đọc tờ hồ sơ của người khách lạ. Dù đã tìm kiếm tỉ mỉ nhưng nhóm xe ôm vẫn không thấy tung tích của anh Phu.

Chiều muộn ngày hôm sau, người em họ trở về Hà Nội bảo người cháu họ đi mua đồ ăn tối. Khi người này ra chợ thì bất ngờ nhìn thấy chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh mang biển số 33M5 – 0611 – xe của anh Phu đang mất tích dựng trước quán cơm trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy).

Người cháu điện thoại cho em họ anh Phu thông báo. Cả nhóm nghe ôm nghe tin liền phóng xe đến quán cơm. Khi hai thanh niên ra khỏi quán định ngồi lên xe máy đi thì nhóm xe ôm lao đến chặn lại. Khi hai bên xảy ra xô xát thì cảnh sát 11 có mặt đưa tất cả về trụ sở Công an làm việc.

Hai đối tượng sử dụng xe của anh Phu đang mất tích là Vũ Huy Trưởng và Vũ Hồng Thanh (đều ngụ xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Người em họ của anh Phu xác định, Trưởng chính là vị khách được anh mình chở đi hôm trước và nợ 10.000 đồng.

Thông tin người em họ cung cấp cùng với con mắt nghiệp vụ, cơ quan Công an vào cuộc điều tra, đấu tranh với đối tượng Trưởng liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của anh Phu. Sau nhiều giờ đấu tranh, kẻ thủ ác đã khai nhận là người thuê anh Phu chở về Hưng Yên. Sau đó “điều” anh vào quãng đường vắng ở thôn Phượng Hoàng (xã Hùng Cường, huyện Kim Động).

Khi đi vào đoạn đường vắng không thấy người qua lại, Trưởng rút con dao giấu sẵn trong người đâm thẳng vào gáy người xe ôm. Nạn nhân bị đâm bất ngờ đổ xe, quay lại giằng co với Trưởng. Nhưng do vết thương sâu, bị mất máu nhiều nên anh không kháng cự được lâu, dần dần loạng choạng ngã xuống.

“Hạ gục” anh Phu xong, Trưởng kéo thi thể nạn nhân xuống vệ đường, lục túi áo lấy tiền, giấy tờ rồi tiếp tục vần xác xuống đầm nước ven đường. Để che dấu tội ác, Trưởng lái xe của nạn nhân phóng về làng gọi Vũ Hồng Thanh, Vũ Văn Sỹ cùng đến hiện trường phi tang xác chết.

Dù đã tìm ra hung thủ gây án và đồng bọn nhưng cơ quan điều tra lại gặp khó khăn ở chỗ cả Trưởng và Thanh đều rất cứng đầu, chúng không chịu khai ra nơi giấu thi thể nạn nhân. Buộc lòng, các trinh sát phải “mò kim đáy bể”.

Khoảng 1h ngày 1/1/2006, chưa đầy 5 tiếng sau khi Trưởng và Thanh bị bắt, nghi phạm Vũ Văn Sỹ cũng bị bắt giữ tại một địa điểm cách đó khoảng 60km. Sỹ bị áp giải về trụ sở Công an huyện Kim Động (Hưng Yên).

Cũng giống như đồng bọn, khi mới bị bắt Sỹ luôn tỏ ra mình là người vô tội. Mồm hắn leo lẻo: “Sao các chú bắt cháu?”. Các điều tra viên phải nói rất nhiều, vận dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ thì Sỹ mới chịu nói: “Cháu xin đưa các chú đến nơi chôn người đó”.

Khoảng 1h50 cùng ngày, Sỹ dẫn đường đưa cơ quan điều tra đến một ngôi nhà hoang nằm ven quốc lộ 39 đoạn qua xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Trong nền nhà còn nguyên vết đất mới được cào bới. Chỉ bằng vài nhát cuốc, lực lượng chức năng đã nhìn thấy chiếc hòm bị vùi lấp sơ sài. Mở nắp ra thì thấy thi thể người xe ôm đặt trong đó.

Thi thể anh Phu được tìm thấy trong căn nhà hoang

Tại hiện trường giấu xác, Sỹ khai, khoảng 23h ngày 29/12/2005, hắn cùng Thanh đi chơi về đến đầu làng thì gặp Trưởng đi xe máy đến. Trưởng nói đã đâm chết người và rủ cả hai đi giấu xác cùng.

Sỹ liền chạy về nhà lấy xẻng, Thanh về nhà lấy cái hòm tôn loại lớn rồi đi ra hiện trường, bỏ xác anh Phu vào. Ngay sau đó, 3 tên này chở hòm đến căn nhà hoang rồi vùi xác nạn nhân dưới nền đất. Phi tang xong, chúng chở nhau đi nhà nghỉ. Đến sáng ngày 31/12/2005 thì Sỹ về nhà, Trưởng và Thanh đi xe của anh Phu ra Hà Nội tìm mối tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Vụ án kinh hoàng trên trở nên rùng rợn, ly kỳ hơn khi người ta đồn rằng “hồn ma” người xe ôm quay về báo oán. Bằng chứng là những tai ương liên tiếp dội xuống gia đình kẻ thủ ác Vũ Huy Trưởng.

Một người dân sống gần nhà Trưởng cho biết, từ ngày hắn gây án đến khi lãnh án tử thì bố đau buồn mà lao lực qua đời; mẹ hóa điên hóa dại; vợ đâm đơn ly hôn rồi bỏ đi biệt tích; các em trong nhà xấu hổ bỏ học không dám nhìn mặt ai… Cả gia đình tan đàn xẻ nghé.

Còn cụ bà Nguyễn Thị Ngọc (76 tuổi, bà nội của hung thủ năm xưa) than thở: “Cơ ngơi to đẹp đàng hoàng này là của vợ chồng thằng Trưởng thế mà giờ chẳng còn ai, mình tôi lủi thủi như cái bóng ra vào trông nom thôi”.

6 năm sau ngày cháu gây án, bà Ngọc lắc đầu buồn bã cho biết, Trưởng là cháu đích tôn. Bà vẫn nhớ như cái ngày hôm khi gia đình đang quây quần ăn cơm thì nghe tin dữ: “Thằng Trưởng bị bắt ở Hà Nội vì Giết người cướp xe”. Lúc ấy bà làm ầm lên rằng đứa nào tung tin bố láo. Nhưng đến khi đối diện với sự thật, gia đình bà đau đớn không nói lên lời.

Cũng theo cụ bà Ngọc, từ ngày lên Hà Nội làm ăn, Trưởng bắt đầu thay tính đổi nết, từ chỗ không rượu bia thành kẻ thường xuyên đàn đúm, a dua theo lối sống buông thả, bê tha. Rồi vì chuyện của Trưởng mà bà lần lượt mất đi con trai, con dâu, cháu dâu bỏ đi rồi những đứa cháu khác bỏ học, tan đàn xẻ nghs.

Chỉ vì phút chốc bồng bột, Nguyễn Huy Trưởng đã không chỉ tước đi mạng sống của người xe ộm Lê Xuân Phu mà còn tước đi cả những cuộc đời của người thân nạn nhân và của chính những người thân yêu trong gia đình hắn.

