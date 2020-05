Kỳ án tiếng cú kêu ai oán trong “khu vườn chết chóc” vùi xác 2 người xe ôm tố tội gã nghiện máu lạnh

Theo hồ sơ án còn lưu lại, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủ (tháng 9.10/2003), trên địa bàn phường Trung Thành (TP Thái Nguyên) xảy ra 2 vụ mất tích bí ẩn của hai người đàn ông làm nghề xe ôm. Người đầu tiên là anh Lương Văn Kiên (SN 1973, ở xóm Ga, xã Lương Sơn) bỗng dưng… biến mất vào sáng 6/9/2003. Người thứ 2 được xác định là anh Ngô Duy Đông (SN 1976, ở tổ 50, phường Hương Sơn), mất tích từ sáng 21/10/2003.

Sau khi tin báo mất tích được trình báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên, ban lãnh đạo đã thành lập chuyên án đấu tranh truy tìm tung tích hai nạn nhân. Sau quá trình rà soát các mối quan hệ và công việc của nạn nhân, Công an tỉnh xác định nghi can số 1 là Dương Đình Chanh. Chanh là đối tượng nghiện ma túy 13, nằm trong diện theo dõi của địa phương.